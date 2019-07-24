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Türkiye Ürün İhtisas Borsası Faaliyet İzni Belgesi Teslim Töreni

FİNANS HABERLERİ  | 24.07.2019 15:53 | Son Güncelleme

Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan: - "(Türkiye Ürün İhtisas Borsası ile) Tarımla uğraşan kişiler ve kurumlar lisanslı depolardaki ürünlerini elektronik senetler ile satabilecek ve bunları bankaya göstererek kredi kullanabilecekler" - "Artık fiyatları daha açık ve net olarak takip etme şansımız olacak"

Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, Türkiye Ürün İhtisas Borsası sayesinde tarımla uğraşan kişilerin ve kurumların lisanslı depolardaki ürünlerini elektronik senetler ile satabileceklerini ve bunları bankaya göstererek kredi kullanabileceklerini bildirdi.

Pekcan, Ticaret Bakanlığında gerçekleştirilen Türkiye Ürün İhtisas Borsası Faaliyet İzni Belgesi Teslim Töreni'nde yaptığı konuşmada, ihtisas borsasıyla tarım ticaretinde önemli bir adım attıklarını ifade etti.

Lisanslı depolardaki ürünlerin ürün ihtisas borsasında satılabilir hale gelmesi için uzun zamandır çalıştıklarına dikkati çeken Pekcan, "163 firma bize başvurdu, 80'ine faaliyet izni verdik. Kurulu kapasitemiz 4 milyon 77 bin tona ulaştı. Hedefimiz 14 milyon tona ulaşmak, bunu ürün bazında da ihtisaslaştırmak." değerlendirmesinde bulundu.

Pekcan, tarımla uğraşan kişiler ve kurumların lisanslı depolardaki ürünlerini elektronik senetlerle satabileceklerini ve bunları bankaya göstererek kredi kullanabileceklerini aktararak, şunları kaydetti:

"Ürünleri fiyatların düşük olduğu dönemde saklayıp, sağlıklı ortamlarda ve altyapısı bitmiş lisanslı depolarımızda muhafaza etmiş olacaklar. Tacirlerimiz, tüccarlarımız da yeni bir depo yaptırmadan, depo inşaatı ile uğraşmadan lisanslı depolarda ürünlerini depolayabilecek, satmak istediklerinde de Ürün İhtisas Borsası üzerinden de satışını gerçekleştirebilecekler. Bunun mobil uygulaması da olacak."

Pekcan, ayrıca hedeflerinin tarımla uğraşan kişilerin ürünlerini uluslararası borsalarda da satabilmesi olduğunu dile getirerek, "Artık fiyatları daha açık ve net olarak takip etme şansımız olacak." dedi.

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Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan Türkiye Ürün İhtisas Borsası

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