Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, Türkiye Ürün İhtisas Borsası sayesinde tarımla uğraşan kişilerin ve kurumların lisanslı depolardaki ürünlerini elektronik senetler ile satabileceklerini ve bunları bankaya göstererek kredi kullanabileceklerini bildirdi.

Pekcan, Ticaret Bakanlığında gerçekleştirilen Türkiye Ürün İhtisas Borsası Faaliyet İzni Belgesi Teslim Töreni'nde yaptığı konuşmada, ihtisas borsasıyla tarım ticaretinde önemli bir adım attıklarını ifade etti.

Lisanslı depolardaki ürünlerin ürün ihtisas borsasında satılabilir hale gelmesi için uzun zamandır çalıştıklarına dikkati çeken Pekcan, "163 firma bize başvurdu, 80'ine faaliyet izni verdik. Kurulu kapasitemiz 4 milyon 77 bin tona ulaştı. Hedefimiz 14 milyon tona ulaşmak, bunu ürün bazında da ihtisaslaştırmak." değerlendirmesinde bulundu.

Pekcan, tarımla uğraşan kişiler ve kurumların lisanslı depolardaki ürünlerini elektronik senetlerle satabileceklerini ve bunları bankaya göstererek kredi kullanabileceklerini aktararak, şunları kaydetti: