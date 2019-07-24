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Türkiye Ürün İhtisas Borsası Faaliyet İzni Belgesi Teslim Töreni

FİNANS HABERLERİ  | 24.07.2019 16:02 | Son Güncelleme

TOBB Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu: - "Elektronik ürün senetlerinin alım ve satım işlemleri artık sadece ürün ihtisas borsası üzerinden yapılacak" - "Bu yeni dönemde tarımsal ürünlerin fiyatları 3-5 kişi tarafından speküle edilemeyecek. Tarımsal ürünlerimizin fiyatları şeffaf bir şekilde belirlenecek" - "Şu anda 163 lisanslı depo kuruluş izni aldı. Bunlardan 80'i faaliyet izni alarak 4 milyon tonun üzerinde kapasite oluşturdu. 83 depomuz da faaliyete geçince 14,5 milyon tonluk kapasiteye sahip olacağız"

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu, elektronik ürün senetlerinin alım ve satım işlemlerinin artık sadece ürün ihtisas borsası üzerinden yapılabileceğini belirterek, "Bu yeni dönemde tarımsal ürünlerin fiyatları 3-5 kişi tarafından speküle edilemeyecek. Tarımsal ürünlerimizin fiyatları şeffaf bir şekilde belirlenecek." dedi.

"Türkiye Ürün İhtisas Borsası Faaliyet İzni Belgesi Teslim Töreni", Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan ile Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli'nin katılımıyla Ticaret Bakanlığı Toplantı Salonu'nda gerçekleştirildi.

Hisarcıklıoğlu, burada yaptığı konuşmada, küreselleşme ve teknolojideki köklü değişimlerin hayatın her alanını etkilediğine dikkati çekerek, ABD'de, Çin'de ekilen tarım ürünlerinin türü, miktarı, ekimin zamanlaması gibi birçok faktörün Türkiye'deki gıdaların fiyatlarında etkili olduğunu söyledi.

Hisarcıklıoğlu, tarım piyasalarının etkinliğinin artırılması gerektiğine işaret ederek, "Gelişmiş bir tarım piyasasına sahip olmamız gerekiyor.
Öte yandan kuzeyimizde ve doğumuzda dünyanın en büyük tahıl ihracatçılarından Rusya, Ukrayna ve Kazakistan var.
Güneyimizde ise en büyük tahıl ve gıda ithalatçısı ülkelerden olan Orta Doğu ve Körfez ülkeleri yer alıyor.
Bu resimde gelişmiş bir tarım piyasasıyla Türkiye coğrafi konum avantajını kullanarak tarımda merkez üssü haline gelebilir." değerlendirmesinde bulundu.

- "50 yıllık hayalin gerçekleşmesine şahit oluyoruz"

Ticaret Bakanlığı öncülüğünde uzun yıllardır iki aşamalı bir dönüşüm süreci üzerinde çalıştıklarını dile getiren Hisarcıklıoğlu, şöyle konuştu:

"Bu dönüşümün ilk ayağı olan lisanslı depoculuk çalışmalarına 2005 yılında ticaret borsalarımız öncülük etti.
Borsalarımız elini taşın altına koyarak en büyük lisanslı depo yatırımcısı haline geldi.
Tarım ve Orman Bakanlığımızın son 5 yılda Toprak Mahsülleri Ofisi (TMO) üzerinden sürece aktif katkı vermesiyle, şu anda 163 lisanslı depo kuruluş izni aldı.
Bunlardan 80'i faaliyet izni alarak 4 milyon tonun üzerinde kapasite oluşturdu.
İnşallah kalan 83 depomuz da faaliyete geçince 14,5 milyon tonluk kapasiteye sahip olacağız."

Geçen yıl Borsa İstanbul, Sermaye Piyasası Kurulu, TMO ve kamu bankaları ortaklığıyla Türkiye Ürün İhtisas Borsası'nı kurduklarını anımsatan Hisarcıklıoğlu, "Bugün 50 yıllık bir hayalin gerçek oluşuna şahit oluyoruz. Bakanlığımızın faaliyet iznini vermesiyle ürün ihtisas borsamız faaliyete geçecek. Yarın itibarıyla yeni sistemin geçiş aşamasını başlatıyoruz." değerlendirmesinde bulundu.

Hisarcıklıoğlu, elektronik ürün senetlerinin alım ve satımının artık sadece ürün ihtisas borsası üzerinden yapılacağını vurgulayarak, çiftçinin, tüccarın işlemlerini en rahat şekilde yapabilmesi için iyileştirmeler yapmaya devam edeceklerini kaydetti.

- "Mobil uygulamayla bir tıkla ürün satın alınabilecek"

Geçiş sürecini tamamlayıp, tam kapasiteye ulaşınca bir törenle tarımsal ürün piyasalarında yeni dönemi başlatacaklarını aktaran Hisarcıklıoğlu, şöyle devam etti:

"Bu yeni dönemde tarımsal ürünlerin fiyatları 3-5 kişi tarafından speküle edilemeyecek.
Çiftçimiz mağdur olmayacak, finansmana erişmek için kapı kapı dolaşmayacak.
Buğday, mısır, arpa gibi hububatlar başta olmak üzere tarımsal ürünlerimizin fiyatları şeffaf bir şekilde belirlenecek. Bu ürünleri cep telefonunuzdaki bir uygulama üzerinden bir tıkla satın alabilecek, helal mala, alın terine yatırım yapabileceksiniz."

Hisarcıklıoğlu, sayıları 113'e ulaşan ticaret borsalarının Türkiye'de tarıma dayalı emtia ticaretinin gelişmesinde "ana omurga" olduğunu vurgulayarak, TOBB camiası ve ticaret borsalarının Türkiye'de lisanslı depoculuğun ve ürün senedine bağlı tarımsal ürün ticaretinin gelişmesi için önemli misyon üstlendiğini aktardı.

Son dönemde hayata geçirilen elektronik satış salonları, akredite laboratuvarları, canlı hayvan borsaları ve lisanslı depolarıyla borsaların tarım ve hayvancılık sektörünün sağlıklı işlemesine yardımcı olduğunu anlatan Hisarcıklıoğlu, elektronik ürün senedine dayalı ticaret platformu kuran 8 ticaret borsasının "Türkiye Ürün İhtisas Borsası" faaliyete geçene kadar önemli rol oynadığını ifade etti.

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Anahtar Kelimeler:
Rifat Hisarcıklıoğlu TOBB Ürün İhtisas Borsası

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