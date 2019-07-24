Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu, elektronik ürün senetlerinin alım ve satım işlemlerinin artık sadece ürün ihtisas borsası üzerinden yapılabileceğini belirterek, "Bu yeni dönemde tarımsal ürünlerin fiyatları 3-5 kişi tarafından speküle edilemeyecek. Tarımsal ürünlerimizin fiyatları şeffaf bir şekilde belirlenecek." dedi.

"Türkiye Ürün İhtisas Borsası Faaliyet İzni Belgesi Teslim Töreni", Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan ile Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli'nin katılımıyla Ticaret Bakanlığı Toplantı Salonu'nda gerçekleştirildi.

Hisarcıklıoğlu, burada yaptığı konuşmada, küreselleşme ve teknolojideki köklü değişimlerin hayatın her alanını etkilediğine dikkati çekerek, ABD'de, Çin'de ekilen tarım ürünlerinin türü, miktarı, ekimin zamanlaması gibi birçok faktörün Türkiye'deki gıdaların fiyatlarında etkili olduğunu söyledi.

Hisarcıklıoğlu, tarım piyasalarının etkinliğinin artırılması gerektiğine işaret ederek, "Gelişmiş bir tarım piyasasına sahip olmamız gerekiyor.

Öte yandan kuzeyimizde ve doğumuzda dünyanın en büyük tahıl ihracatçılarından Rusya, Ukrayna ve Kazakistan var.

Güneyimizde ise en büyük tahıl ve gıda ithalatçısı ülkelerden olan Orta Doğu ve Körfez ülkeleri yer alıyor.

Bu resimde gelişmiş bir tarım piyasasıyla Türkiye coğrafi konum avantajını kullanarak tarımda merkez üssü haline gelebilir." değerlendirmesinde bulundu.