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Türkiye Varlık Fonu açıklamasından:

FİNANS HABERLERİ  | 18.03.2019 14:34 | Son Güncelleme

"Tamamen teknik bir düzenleme getiren tebliğden Türkiye Varlık Fonu'nun satılması gibi bir anlam çıkarmak mümkün değildir" - "Türkiye Varlık Fonu'nun satışıyla ilgili hiçbir gündem bulunmamaktadır" - "Kötü niyetli çevrelerce yapılan bu tür kasıtlı yorumlara vatandaşlarımızca itibar edilmemesini temenni ederiz"

İSTANBUL (AA) - Türkiye Varlık Fonu'ndan yapılan açıklamada, "Tamamen teknik bir düzenleme getiren tebliğden Türkiye Varlık Fonu'nun satılması gibi bir anlam çıkarmak mümkün değildir." ifadeleri kullanıldı.

Türkiye Varlık Fonu'ndan yapılan açıklamada, III-52.1 sayılı Yatırım Fonlarına İlişkin Esaslar Tebliği’nde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ’in (III-52.1.c) 12 Mart .2019 tarih ve 30712 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanmasından sonra Türkiye Varlık Fonu'nun satılacağına dair asılsız haberlerin kamuoyu gündemine geldiği anımsatıldı.

İlgili tebliğ uyarınca Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), Hazine ve Maliye Bakanlığı ve ipotek finansman kuruluşlarına ilave olarak Türkiye Varlık Fonu tarafından para ve sermaye piyasası araçları ihraç edilmesi durumunda, SPK'ya tabi yatırım fonlarının bu araçlara yapacağı yatırımlarda ilgili fıkrada belirtilen sınırlamalardan muaf tutulacağının ifade edildiği belirtilen açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Tamamen teknik bir düzenleme getiren ilgili tebliğden Türkiye Varlık Fonu'nun satılması gibi bir anlam çıkarmak mümkün değildir. Ayrıca, Türkiye Varlık Fonu'nun satışıyla ilgili hiçbir gündem bulunmamaktadır.
Büyük ve güçlü Türkiye vizyonu çerçevesinde, ülkemizin finansal güç merkezi olma misyonuyla faaliyet gösteren Türkiye Varlık Fonu, portföyündeki varlıkların değerini en üst seviyeye taşıma, Türkiye'nin stratejik yatırımlarına sermaye desteği sağlama, ulusal şirketlerden bölgesel ve küresel liderler çıkarmaya katkıda bulunma ve uzun vadede ülkenin yetenek havuzu olmak hedefleriyle faaliyetlerine devam etmektedir. Kötü niyetli çevrelerce yapılan bu tür kasıtlı yorumlara vatandaşlarımızca itibar edilmemesini temenni ederiz."

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