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Türkiye Varlık Fonu'ndan enerji sektörüne yatırım planı

FİNANS HABERLERİ  | 03.10.2019 11:03 | Son Güncelleme

Türkiye Varlık Fonu, özel sektör veya yabancı sermaye iş birliğine dayanan petrokimya, madencilik ve yerli kaynaklardan enerji üretimi projelerine yatırım yapacak - Türkiye'nin enerjide stratejik önceliği olan yerli kaynakların ekonomiye kazandırılmasıyla cari açık azaltılacak

İSTANBUL (AA) - NURAN ERKUL KAYA - Türkiye Varlık Fonu (TVF), petrokimya, madencilik ve yerli kaynaklardan enerji üretimi projelerinde özel sektör veya yabancı sermaye iş birliğine dayanan "sıfırdan yatırım" projelerine yatırım yapacak.

2020-2022 dönemini kapsayan ve "Değişim Başlıyor" ana temasıyla uygulanacak Yeni Ekonomi Programı'nda, TVF'nin enerji sektöründeki yatırımlarda yer almasına ilişkin planlar dikkati çekti.

AA muhabirinin TVF yetkililerinden aldığı bilgiye göre, enerji sektöründe girdi maliyetleri ve ithalatı azaltmaya yönelik projeler desteklenecek. Maden arama ve sondaj çalışmaları hızla devam ettirilerek, bulunan rezervler TVF öncülüğünde yeni iş modelleri ve finansman mekanizmalarıyla ekonomiye kazandırılacak.

Bu kapsamda fon, özel sektör veya yabancı sermaye iş birliğine dayanan sabit sermaye yatırımlarıyla petrokimya, madencilik ve yerli kaynaklardan enerji üretimi projelerine destek verecek. Böylece TVF ilk kez kamu dışı sektör oyuncularıyla birlikte enerji yatırımında yer alacak.

TVF’nin bu çerçevede yapacağı petrokimya, madencilik ve yerli kaynaklardan enerji üretimi projeleri arasında öncelik, cari açığın sürdürülebilir bir şekilde azaltılması olacak. TVF öncülüğünde özel sektör oyuncularıyla birlikte hayata geçirilecek projeler, "sıfırdan yatırım" şeklinde yapılacak.

- YEP'te enerji talebinin artması bekleniyor

Öte yandan, YEP kapsamında enerji verimliliği projeleri hızlandırılarak maliyetlerin düşürülmesine öncelik verilecek.

Yenilenebilir Enerji Kaynak Alanları ihaleleri ile bu alandaki teknolojilerin yerlileştirilmesine yönelik projeler devam edecek. Ayrıca, bor başta olmak üzere madenler işlenerek katma değerli ürünlere dönüştürülecek ve uluslararası piyasalara sunulacak.

YEP döneminde yüzde 5 büyüyeceği öngörülen Türkiye'nin, bu büyümeye paralel olarak enerji talebinin de artması bekleniyor. Yerli ve yenilenebilir enerji kaynaklarının elektrik üretimindeki payının giderek artmasına rağmen enerji talebindeki büyümenin ithalat faturasını artırabileceği öngörülüyor.

Bu kapsamda, 2019 sonunda 41 milyar dolar olması beklenen enerji ithalat faturasının, 2020'de 42,5 milyar dolar, 2021'de 43,3 milyar dolar ve 2022'de 45,7 milyar dolar olacağı hesaplanıyor.

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