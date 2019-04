Türkiye ve Azerbaycan iş insanları bir araya geldi

Prof. Dr. Aşan, Azerbaycanlı iş adamlarının Türkiye’de iş yaptıklarında hangi zorlukla karşılaşırsa karşılaşsın burada kapıları olduğunu bilmelerini isteyerek, kültürel ilişkilerin geliştirilmesinin yanı sıra özellikle ticaret tarafında destek verilmesi gerektiğini ve kendilerinin her türlü desteği vermeye hazır olduklarını söyledi.

- “Azerbaycan her zaman Türkiye’nin, Türkiye her zaman Azerbaycan’ın yanında”

Azerbaycan Cumhuriyeti Diasporadan Sorumlu Devlet Komitesi Başkanı Fuad Muradov, iki ülke devlet başkanlarının, iki kardeş ülke arasında gerçekleştirilen işlere hususi önem verdiğine dikkati çekti.

İş adamlarının gerçekleştirdiği faaliyetlerin halk için olduğunu ifade eden Muradov, “Azerbaycan ve Türkiye arasındaki ilişki her zaman devam edecek. Büyük Türk dünyasında hayata geçirilen işler Azerbaycan ve Türkiye halkları tarafından her zaman desteklenecektir. Azerbaycan her zaman Türkiye’nin, Türkiye her zaman Azerbaycan’ın yanındadır. Türk devletine ve Türk halkına daima Azerbaycan’ın yanında olmalarından dolayı teşekkür ediyoruz. Azerbaycan ve Türkiye dostluğu daimi olsun inşallah.” şeklinde konuştu.