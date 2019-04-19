Türkiye ve Azerbaycan iş insanları bir araya geldi

İSTANBUL (AA) - Cumhurbaşkanlığı Finans Ofisi Başkanı Prof. Dr. Göksel Aşan, "Bizim ilişkilerimizi çok ciddi ekonomik, finansal ilişkiler haline getirmemiz ve sağlamlaştırmamız lazım." dedi.

Prof. Dr. Aşan, Türkiye’deki Azerbaycanlı İş Adamları Birliği (TAİB) ev sahipliğinde Azerbaycan ve Türk iş insanları için düzenlenen tanışma toplantısında yaptığı konuşmada, ne zaman Azerbaycanlı insanlarla bir araya gelse o zaman ikinci vatanındaki insanlarla bir araya gelmiş gibi hissettiğini kaydetti.

Türkiye ile Azerbaycan arasında çok sıcak ilişkilerin bulunduğunu ifade eden Aşan, şunları söyledi:

“Özellikle İlham Aliyev’in 15 Temmuz’dan sonra Türkiye’ye gösterdiği güçlü destek çok yankı buldu. Bu Cumhurbaşkanımızın hiçbir zaman unutmayacağı bir destek oldu. İlişkilerimiz olduğundan çok daha sıcak devam etti ve edecek. Sıcak ilişkileri sadece liderlerin birbirleriyle ilişkisi olarak götürürseniz ilişkiler çok pamuk ipliğinde yürür. Bizim bu ilişkileri çok ciddi ekonomik, finansal ilişkiler haline getirmemiz ve sağlamlaştırmamız lazım. Türkiye'deki yabancı yatırımlardan önemli payı alan ülkelerden biri Azerbaycan, bundan çok mutluyuz. Ama toplam ihracatımızın sadece 1,5 milyar dolarını Azerbaycan’a yapıyoruz. Daha vahimi Azerbaycan’dan da yaptığımız ithalat 400 milyon dolar. Bu rakamlar Türkiye ile Azerbaycan’ın arasındaki ilişkiye yakışan rakamlar değil, ne yapıp edip bunu birkaç sene içerisinde birkaç katına çıkarmamız lazım.”