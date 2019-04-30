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Türkiye ve Bahreyn girişimciler için iş birliği yapıyor

FİNANS HABERLERİ  | 30.04.2019 15:43 | Son Güncelleme

İstanbul Kalkınma Ajansı Genel Sekreter Vekili Dr. Fatih Pişkin: - "Karşılıklı olarak girişimci sayısını ve yatırım hacmini artırmayı hedefliyoruz"

İSTANBUL (AA) - "Invest in Istanbul", Bahreyn Ekonomik Kalkınma Kurulu ile ikili iş birliği protokolü imzaladı.

İstanbul Kalkınma Ajansı açıklamasına göre, Türkiye ile Bahreyn arasında nitelikli yabancı girişimcilerin sayısını artırmaya yönelik olarak ikili iş birliği protokolü, İstanbul Kalkınma Ajansı bünyesinde faaliyet gösteren Invest in Istanbul ile Bahreyn Ekonomik Kalkınma Kurulu (Bahrain EDB) arasında imzalandı.

Bahreyn ile İstanbul arasında iki yönlü olarak girişimcilere çeşitli hizmetler sağlanacak olan iş birliği protokol metnini, İstanbul Kalkınma Ajansı Genel Sekreter Vekili Dr. Fatih Pişkin ve Bahreyn’in resmi yatırım tanıtım ajansı Bahreyn Ekonomik Kalkınma Kurulu Startup Müdürü Pakiza Abdulrahman imzaladı.

İkili iş birliği protokolü çerçevesinde, Bahreyn’den İstanbul’a gelecek, İstanbul’dan Bahreyn’e gidecek girişimcilere karşılıklı olarak ilk bir ay ücretsiz daha sonrasında indirimli çalışma alanları, indirimli konaklama, geçici süreli ücretsiz şehir içi ulaşım imkanları, melek yatırımcılar ve mentorlar başta olmak üzere girişimcilik ekosistemine tanıtımları, şirket kurulumu ve çeşitli bürokratik işlemlerin tamamlanması, turistik aktiviteler ve tanıtım hizmetleri sağlanacak.

İstanbul Kalkınma Ajansı ve Bahreyn Ekonomik Kalkınma Kurulu arasında uluslararası girişimler konusunda ortak program ve projeler geliştirilmesi de hedefleniyor.

İstanbul Kalkınma Ajansı Genel Sekreter Vekili Dr. Fatih Pişkin, protokol imza töreninde yaptığı konuşmada, "Bu işbirliği protokolü ile yatırım tanıtım ajansları birbirlerine rakip olmaktan çıkıyor ve ortak payda etrafında buluşuyor. Türkiye’de ilk defa yatırım ajansları arasında gerçek anlamda fiili iş birliğine dayalı bir anlaşma imzalıyoruz. Bu kapsamda, Bahreynli girişimcilere İstanbul’a geldiklerinde havalimanından başlayan ve en az bir ay boyunca sürecek ücretsiz hizmetler sağlanacak. Karşılıklı olarak girişimci sayısını ve yatırım hacmini artırmayı hedefliyoruz." ifadelerini kullandı.

Bahreyn Ekonomik Kalkınma Kurulu Startup Müdürü Pakiza Abdulrahman da yaptığı konuşmada, "Bahreyn ve Türkiye, son yıllarda girişimcilik ekosistemlerinin daha da gelişmesine yönelik ciddi adımlar atıyor. Burada en önemli husus girişimcilerimizin küresel alanda daha da büyümesine odaklanmak. Bu protokolü ile start-up firmaların kendi aralarında geliştirecekleri iş birliklerine zemin hazırlamayı hedefliyoruz. Girişimcilerimiz arasında fikir ve kaynak paylaşımından doğan sinerji ile yeni fırsatların yakalanmasını ve ekonomilerimizin hem ticari hem de yatırım anlamında hacmini artırmak istiyoruz." değerlendirmesinde bulundu.

- Invest in Istanbul, 45 ülkeden 227 yatırımcıya hizmet verdi

İstanbul Kalkınma Ajansı’nın (İSTKA) sekiz kamu kurumunu bir araya getirdiği ve yabancı yatırımcının tek ofisten tüm yatırım işlemlerini gerçekleştirebildiği hizmet ofisi Invest in İstanbul, resmi olarak kurulduğu 21 Haziran 2017 tarihinden bu yana 45 farklı ülkeden 227 yatırımcıya hizmet verdi. Invest in Istanbul aracılığıyla 123 yabancı yatırımcıya bilgilendirme ve danışmanlık hizmetlerinin yanı sıra ticaret sicil, ikamet izni, vergi kaydı, yatırım yeri araştırması, iş yeri açma ve çalışma ruhsatı verildi.

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