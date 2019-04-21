"Türkiye ve Çin, iş birliği alanlarını güncellemeli"

PEKİN (AA) - EDA TOPCU - Türkiye'nin Pekin Büyükelçisi Abdulkadir Emin Önen, "Türkiye’nin radarında tam anlamıyla Çin yok. Eğitimden sağlığa, ticaretten spora, kültürden sanata, tüm bu alanlarda iki ülke birbirini daha da yakından tanımalı, iş birliği alanlarını güncellemeli. Eğer Çin'in bugününü düşünürsek treni kaçırırız, en az 10 yıl sonrasına bakmak zorundayız." dedi.

Önen, EXPO 2019 Pekin'de, Çin-Türkiye ilişkilerine ilişkin yaptığı değerlendirmede, büyükelçilik olarak ilişkileri geliştirmek adına yoğun çaba harcadıklarını, özellikle turizmi geliştirmek ve Türkiye'ye giden turist sayısını artırmak adına her yıl bir organizasyon yapma hedefinde olduklarını söyledi.

THY'nin Çin'in farklı 2 kentinden, Xian ve Xiamen'den uçması için girişimde bulunduklarını ve onlardan da müspet cevap aldıklarını belirten Önen, iki kentin yöneticilerinin de bu duruma çok sıcak baktığını ifade etti.

China Southern'in Wuhan-İstanbul ve Sichuan Havayolları'nın Cengdu-İstanbul uçuşlarına başlayacağını, Onur Air'ın uçuşlara başlamasının çok yaklaştığını bildiren Önen, "1 milyon Çinli turist" hedefi için uçuşların önemli olduğunu vurguladı.