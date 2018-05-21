TÜRKİYE VE DÜNYADA VERİ GÜNDEMİ

TÜRKİYE
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21/05 17:00 Merkezi yönetim borç stoku (Nisan)
23/05 10:00 Tüketici güven endeksi (Mayıs)
25/05 14:30 Reel kesim güven endeksi (Mayıs)
25/05 14:30 Kapasite kullanım oranı (Mayıs)
30/05 10:00 Ekonomik güven endeksi (Mayıs)
31/05 10:00 Dış ticaret dengesi (Nisan)
31/05 11:00 Turist giriş-çıkışları (Nisan)
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DÜNYA TSİ
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21 MAYIS PAZARTESİ
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JAPONYA 02:50 Ticaret Dengesi
JAPONYA 02:50 İhracat YoY
JAPONYA 02:50 İthalat YoY
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22 MAYIS SALI
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ABD 17:00 Richmond FED İmalat Endeksi
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23 MAYIS ÇARŞAMBA
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JAPONYA 03:30 İmalat PMI
FRANSA 08:30 ILO İşsizlik Oranı
FRANSA 10:00 İmalat PMI
FRANSA 10:00 Servis PMI
FRANSA 10:00 Bileşik PMI
ALMANYA 10:30 İmalat PMI
ALMANYA 10:30 Servis PMI
ALMANYA 10:30 Bileşik PMI
EURO BÖLGESİ 11:00 İmalat PMI, Servis PMI, Bileşik PMI
EURO BÖLGESİ 17:00 Tüketici Güveni
İNGİLTERE 11:30 TÜFE MoM & YoY
İNGİLTERE 11:30 Çekirdek TÜFE
İNGİLTERE 11:30 ÜFE MoM & YoY
İNGİLTERE 11:30 Çekirdek ÜFE MoM & YoY
ABD 14:00 MBA Mortgage Başvuruları
ABD 16:45 İmalat PMI, Servis PMI, Bileşik PMI
ABD 17:00 Yeni Konut Satışları
ABD 17:30 DOE U.S. Ham Petrol Stokları
ABD 17:30 DOE Cushing OK Ham Petrol Stokları
ABD 17:30 DOE U.S. Gasoline Stokları
ABD 17:30 DOE U.S. Damıtılmış Petrol Stokaları
ABD 17:30 DOE U.S. Rafineri Kullanımı
ABD 17:30 DOE Crude Oil Ongorulen Talep
ABD 17:30 DOE Gasoline Ongorulen Talep
ABD 17:30 DOE Distillate Ongorulen Talep
ABD 21:00 FOMC Toplantı Tutanak
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24 MAYIS PERŞEMBE
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JAPONYA 02:50 Japon Yabancı Tahvil Alımları
JAPONYA 02:50 Japon Yabancı Hisse Senedi Alımları
JAPONYA 02:50 Yabancıların Japon Tahvil Alımları
JAPONYA 02:50 Yabancıların Japon Hisse Senetleri Alımları
JAPONYA 08:00 Öncü Göstergeler
ALMANYA 09:00 Özel Tüketim QoQ
ALMANYA 09:00 Kamu Harcamaları QoQ
ALMANYA 09:00 Sermaye Yatırımları QoQ
ALMANYA 09:00 İnşaat Yatırımları QoQ
ALMANYA 09:00 İç Talep QoQ
ALMANYA 09:00 İhracat QoQ
ALMANYA 09:00 İthalat QoQ
ALMANYA 09:00 GDP QoQ
ALMANYA 09:00 GDP YoY
ALMANYA 09:00 GfK Tüketici Güveni
İNGİLTERE 11:30 Perakende satışlar MoM & YoY
ABD 15:30 Haftalık İşsizlik Başvuruları
ABD 15:30 Devam Eden Başvurular
ABD 17:00 Devam Eden Konut Satışları
ABD 17:00 Devam Eden Konut Satışları MoM
ABD 17:30 EIA Doğalgaz Stok Değişimi
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25 MAYIS CUMA
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ALMANYA 11:00 IFO İş Dünyası Endeksi
ALMANYA 11:00 IFO Beklenti Endeksi
İNGİLTERE 11:30 Servis Sektörü Endeksi MoM
İNGİLTERE 11:30 Servis Sektörü Endeksi 3M/3M
İNGİLTERE 11:30 GDP QoQ & YoY
İNGİLTERE 11:30 Özel Tüketim QoQ
İNGİLTERE 11:30 Kamu Harcamaları QoQ
İNGİLTERE 11:30 Sabit Sermaye Yatırımları QoQ
İNGİLTERE 11:30 İhracat QoQ --
İNGİLTERE 11:30 İthalat QoQ --
İNGİLTERE 11:30 Toplam İş Yatırımları QoQ & YoY
ABD 15:30 Dayanıklı Mal Siparişleri
ABD 17:00 Michigan Üniversitesi Endeksi
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