TÜRKİYE VE DÜNYADA VERİ GÜNDEMİ

TÜRKİYE

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23/05 10:00 Tüketici güven endeksi (Mayıs)

25/05 14:30 Reel kesim güven endeksi (Mayıs)

25/05 14:30 Kapasite kullanım oranı (Mayıs)

30/05 10:00 Ekonomik güven endeksi (Mayıs)

31/05 10:00 Dış ticaret dengesi (Nisan)

31/05 11:00 Turist giriş-çıkışları (Nisan)

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DÜNYA TSİ

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23 MAYIS ÇARŞAMBA

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JAPONYA 03:30 İmalat PMI

FRANSA 08:30 ILO İşsizlik Oranı

FRANSA 10:00 İmalat PMI

FRANSA 10:00 Servis PMI

FRANSA 10:00 Bileşik PMI

ALMANYA 10:30 İmalat PMI

ALMANYA 10:30 Servis PMI

ALMANYA 10:30 Bileşik PMI

EURO BÖLGESİ 11:00 İmalat PMI, Servis PMI, Bileşik PMI

EURO BÖLGESİ 17:00 Tüketici Güveni

İNGİLTERE 11:30 TÜFE MoM & YoY

İNGİLTERE 11:30 Çekirdek TÜFE

İNGİLTERE 11:30 ÜFE MoM & YoY

İNGİLTERE 11:30 Çekirdek ÜFE MoM & YoY

ABD 14:00 MBA Mortgage Başvuruları

ABD 16:45 İmalat PMI, Servis PMI, Bileşik PMI

ABD 17:00 Yeni Konut Satışları

ABD 17:30 DOE U.S. Ham Petrol Stokları

ABD 17:30 DOE Cushing OK Ham Petrol Stokları

ABD 17:30 DOE U.S. Gasoline Stokları

ABD 17:30 DOE U.S. Damıtılmış Petrol Stokaları

ABD 17:30 DOE U.S. Rafineri Kullanımı

ABD 17:30 DOE Crude Oil Ongorulen Talep

ABD 17:30 DOE Gasoline Ongorulen Talep

ABD 17:30 DOE Distillate Ongorulen Talep

ABD 21:00 FOMC Toplantı Tutanak

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24 MAYIS PERŞEMBE

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JAPONYA 02:50 Japon Yabancı Tahvil Alımları

JAPONYA 02:50 Japon Yabancı Hisse Senedi Alımları

JAPONYA 02:50 Yabancıların Japon Tahvil Alımları

JAPONYA 02:50 Yabancıların Japon Hisse Senetleri Alımları

JAPONYA 08:00 Öncü Göstergeler

ALMANYA 09:00 Özel Tüketim QoQ

ALMANYA 09:00 Kamu Harcamaları QoQ

ALMANYA 09:00 Sermaye Yatırımları QoQ

ALMANYA 09:00 İnşaat Yatırımları QoQ

ALMANYA 09:00 İç Talep QoQ

ALMANYA 09:00 İhracat QoQ

ALMANYA 09:00 İthalat QoQ

ALMANYA 09:00 GDP QoQ

ALMANYA 09:00 GDP YoY

ALMANYA 09:00 GfK Tüketici Güveni

İNGİLTERE 11:30 Perakende satışlar MoM & YoY

ABD 15:30 Haftalık İşsizlik Başvuruları

ABD 15:30 Devam Eden Başvurular

ABD 17:00 Devam Eden Konut Satışları

ABD 17:00 Devam Eden Konut Satışları MoM

ABD 17:30 EIA Doğalgaz Stok Değişimi

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25 MAYIS CUMA

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ALMANYA 11:00 IFO İş Dünyası Endeksi

ALMANYA 11:00 IFO Beklenti Endeksi

İNGİLTERE 11:30 Servis Sektörü Endeksi MoM

İNGİLTERE 11:30 Servis Sektörü Endeksi 3M/3M

İNGİLTERE 11:30 GDP QoQ & YoY

İNGİLTERE 11:30 Özel Tüketim QoQ

İNGİLTERE 11:30 Kamu Harcamaları QoQ

İNGİLTERE 11:30 Sabit Sermaye Yatırımları QoQ

İNGİLTERE 11:30 İhracat QoQ --

İNGİLTERE 11:30 İthalat QoQ --

İNGİLTERE 11:30 Toplam İş Yatırımları QoQ & YoY

ABD 15:30 Dayanıklı Mal Siparişleri

ABD 17:00 Michigan Üniversitesi Endeksi

