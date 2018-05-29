FİNANS

TÜRKİYE VE DÜNYADA VERİ GÜNDEMİ

FİNANS HABERLERİ  | 29.05.2018 09:51 | Son Güncelleme

TÜRKİYE ----------------------------------------------------------------------------------- 30/05     10:00        Ekonomik güven endeksi (Mayıs) 31/05     10:00        Dış ticaret dengesi (Nisan) 31/05     11:00       Turist giriş-çıkışları (Nisan) ----------------------------------------------------------------------------------- DÜNYA                       TSİ ----------------------------------------------------------------------------------- 29 MAYIS SALI ----------------------------------------------------------------------------------- ABD                         17:00 Conference Board Tüketici Güven Endeksi  ----------------------------------------------------------------------------------- 30 MAYIS ÇARŞAMBA ----------------------------------------------------------------------------------- JAPONYA                 02:50 Perakende Satışlar MoM  JAPONYA                 08:00 Tüketici Güven Endeksi  ALMANYA                 09:00 Perakende Satışlar MoM ALMANYA                 09:00 Perakende Satışlar YoY FRANSA                  09:45 Tüketici Harcamaları MoM FRANSA                  09:45 Tüketici Harcamaları YoY FRANSA                  09:45 GDP QoQ  FRANSA                  09:45 GDP YoY   ALMANYA                10:55 İşsizlikteki Değişim (000's) ALMANYA                10:55 İşsizlik Oranı EURO BÖLGESİ    12:00 Ekonomik Güven Endeksi EURO BÖLGESİ    12:00 Tüketici Güven Endeksi ABD                        14:00 Mortgage Başvuruları ALMANYA                15:00 TÜFE MoM ALMANYA                15:00 TÜFE YoY ABD                        15:15 ADP İstihdam Değişimi ABD                        15:30 Toptan Satış Stokları MoM ABD                        15:30 Yıllıklandırılmış GDP QoQ ABD                        15:30 Kişisel Tüketim Harcamaları  ABD                        15:30 Çekirdek PCE QoQ  ABD                       15:30 Ticaret Dengesi ABD                       15:30 Perakende Satış Stokları MoM  ----------------------------------------------------------------------------------- 31 MAYIS PERŞEMBE ----------------------------------------------------------------------------------- İNGİLTERE               02:01 GfK Tüketici Güveni JAPONYA                 02:50 Sanayi Üretimi MoM JAPONYA                 02:50 Sanayi Üretimi YoY JAPONYA                 02:50 Japon Yabancı Tahvil Alımları JAPONYA                 02:50 Japon Yabancı Hisse Senedi Alımları JAPONYA                 02:50 Yabancıların Japon Tahvil Alımları JAPONYA                 02:50 Yabancıların Japon Hisse Senetleri Alımları ÇİN                           04:00 İmalat Dışı PMI ÇİN                           04:00 İmalat PMI ÇİN                           04:00 Bileşik PMI FRANSA                   09:45 ÜFE MoM FRANSA                   09:45 ÜFE YoY FRANSA                   09:45 TÜFE MoM FRANSA                   09:45 TÜFE YoY EURO BÖLGESİ     12:00 İşsizlik Oranı EURO BÖLGESİ     12:00 Çekirdek TÜFE YoY ABD                         15:30 Çekirdek PCE YoY  ABD                        15:30 Kişisel Gelirler ABD                        15:30 Haftalık İşzilik Başvuruları ABD                        15:30 Kişisel Harcamalar   ABD                       15:30 Devam Eden İşsizlik Başvuruları  ABD                        15:30 Reel Kişisel Harcamalar ABD                        15:30 Çekirdek PCE MoM  ABD                        16:45 Chicago PMI ABD                        17:00 Bekleyen Konut Satışları MoM ABD                        17:00 Bekleyen Konut Satışları YoY ABD                        17:30 EIA Doğalgaz Stok Değişimi ABD                       18:00 DOE U.S.

TÜRKİYE

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30/05 10:00 Ekonomik güven endeksi (Mayıs)

31/05 10:00 Dış ticaret dengesi (Nisan)

31/05 11:00 Turist giriş-çıkışları (Nisan)

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DÜNYA TSİ

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29 MAYIS SALI

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ABD 17:00 Conference Board Tüketici Güven Endeksi

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30 MAYIS ÇARŞAMBA

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JAPONYA 02:50 Perakende Satışlar MoM

JAPONYA 08:00 Tüketici Güven Endeksi

ALMANYA 09:00 Perakende Satışlar MoM

ALMANYA 09:00 Perakende Satışlar YoY

FRANSA 09:45 Tüketici Harcamaları MoM

FRANSA 09:45 Tüketici Harcamaları YoY

FRANSA 09:45 GDP QoQ

FRANSA 09:45 GDP YoY

ALMANYA 10:55 İşsizlikteki Değişim (000's)

ALMANYA 10:55 İşsizlik Oranı

EURO BÖLGESİ 12:00 Ekonomik Güven Endeksi

EURO BÖLGESİ 12:00 Tüketici Güven Endeksi

ABD 14:00 Mortgage Başvuruları

ALMANYA 15:00 TÜFE MoM

ALMANYA 15:00 TÜFE YoY

ABD 15:15 ADP İstihdam Değişimi

ABD 15:30 Toptan Satış Stokları MoM

ABD 15:30 Yıllıklandırılmış GDP QoQ

ABD 15:30 Kişisel Tüketim Harcamaları

ABD 15:30 Çekirdek PCE QoQ

ABD 15:30 Ticaret Dengesi

ABD 15:30 Perakende Satış Stokları MoM

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31 MAYIS PERŞEMBE

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İNGİLTERE 02:01 GfK Tüketici Güveni

JAPONYA 02:50 Sanayi Üretimi MoM

JAPONYA 02:50 Sanayi Üretimi YoY

JAPONYA 02:50 Japon Yabancı Tahvil Alımları

JAPONYA 02:50 Japon Yabancı Hisse Senedi Alımları

JAPONYA 02:50 Yabancıların Japon Tahvil Alımları

JAPONYA 02:50 Yabancıların Japon Hisse Senetleri Alımları

ÇİN 04:00 İmalat Dışı PMI

ÇİN 04:00 İmalat PMI

ÇİN 04:00 Bileşik PMI

FRANSA 09:45 ÜFE MoM

FRANSA 09:45 ÜFE YoY

FRANSA 09:45 TÜFE MoM

FRANSA 09:45 TÜFE YoY

EURO BÖLGESİ 12:00 İşsizlik Oranı

EURO BÖLGESİ 12:00 Çekirdek TÜFE YoY

ABD 15:30 Çekirdek PCE YoY

ABD 15:30 Kişisel Gelirler

ABD 15:30 Haftalık İşzilik Başvuruları

ABD 15:30 Kişisel Harcamalar

ABD 15:30 Devam Eden İşsizlik Başvuruları

ABD 15:30 Reel Kişisel Harcamalar

ABD 15:30 Çekirdek PCE MoM

ABD 16:45 Chicago PMI

ABD 17:00 Bekleyen Konut Satışları MoM

ABD 17:00 Bekleyen Konut Satışları YoY

ABD 17:30 EIA Doğalgaz Stok Değişimi

ABD 18:00 DOE U.S. Ham Petrol Stokları

ABD 18:00 DOE Cushing OK Ham Petrol Stokları

ABD 18:00 DOE U.S. Gasoline Stokları

ABD 18:00 DOE U.S. Damıtılmış Petrol Stokaları

ABD 18:00 DOE U.S. Rafineri Kullanımı

ABD 18:00 DOE Crude Oil Ongorulen Talep

ABD 18:00 DOE Gasoline Ongorulen Talep

ABD 18:00 DOE Distillate Ongorulen Talep

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1 HAZİRAN CUMA

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JAPONYA 02:50 Sermaye Harcamaları YoY

JAPONYA 03:30 İmalat PMI

ÇİN 04:45 İmalat PMI

FRANSA 10:50 İmalat PMI

ALMANYA 10:55 İmalat PMI

EURO BÖLGESİ 11:00 İmalat PMI

İNGİLTERE 11:30 İmalat PMI

ABD 15:30 Tarımdışı İstihdam Değişimi

ABD 15:30 Özel Sektör İstihdam Değişimi

ABD 15:30 İmalat Sektörü İstihdam Değişimi

ABD 15:30 İşsizlik Oranı

ABD 15:30 Ortalama Saatlik Kazançlar MoM

ABD 15:30 Ortalama Saatlik Kazançlar YoY

ABD 15:30 İşgücüne Katılım Oranı

ABD 16:45 İmalat PMI

ABD 17:00 İnşaat Harcamaları MoM

ABD 17:00 ISM İmalat Endeksi

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