TÜRKİYE VE DÜNYADA VERİ GÜNDEMİ

TÜRKİYE
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30/05 10:00 Ekonomik güven endeksi (Mayıs)
31/05 10:00 Dış ticaret dengesi (Nisan)
31/05 11:00 Turist giriş-çıkışları (Nisan)
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DÜNYA TSİ
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30 MAYIS ÇARŞAMBA
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JAPONYA 02:50 Perakende Satışlar MoM
JAPONYA 08:00 Tüketici Güven Endeksi
ALMANYA 09:00 Perakende Satışlar MoM
ALMANYA 09:00 Perakende Satışlar YoY
FRANSA 09:45 Tüketici Harcamaları MoM
FRANSA 09:45 Tüketici Harcamaları YoY
FRANSA 09:45 GDP QoQ
FRANSA 09:45 GDP YoY
ALMANYA 10:55 İşsizlikteki Değişim (000's)
ALMANYA 10:55 İşsizlik Oranı
EURO BÖLGESİ 12:00 Ekonomik Güven Endeksi
EURO BÖLGESİ 12:00 Tüketici Güven Endeksi
ABD 14:00 Mortgage Başvuruları
ALMANYA 15:00 TÜFE MoM
ALMANYA 15:00 TÜFE YoY
ABD 15:15 ADP İstihdam Değişimi
ABD 15:30 Toptan Satış Stokları MoM
ABD 15:30 Yıllıklandırılmış GDP QoQ
ABD 15:30 Kişisel Tüketim Harcamaları
ABD 15:30 Çekirdek PCE QoQ
ABD 15:30 Ticaret Dengesi
ABD 15:30 Perakende Satış Stokları MoM
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31 MAYIS PERŞEMBE
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İNGİLTERE 02:01 GfK Tüketici Güveni
JAPONYA 02:50 Sanayi Üretimi MoM
JAPONYA 02:50 Sanayi Üretimi YoY
JAPONYA 02:50 Japon Yabancı Tahvil Alımları
JAPONYA 02:50 Japon Yabancı Hisse Senedi Alımları
JAPONYA 02:50 Yabancıların Japon Tahvil Alımları
JAPONYA 02:50 Yabancıların Japon Hisse Senetleri Alımları
ÇİN 04:00 İmalat Dışı PMI
ÇİN 04:00 İmalat PMI
ÇİN 04:00 Bileşik PMI
FRANSA 09:45 ÜFE MoM
FRANSA 09:45 ÜFE YoY
FRANSA 09:45 TÜFE MoM
FRANSA 09:45 TÜFE YoY
EURO BÖLGESİ 12:00 İşsizlik Oranı
EURO BÖLGESİ 12:00 Çekirdek TÜFE YoY
ABD 15:30 Çekirdek PCE YoY
ABD 15:30 Kişisel Gelirler
ABD 15:30 Haftalık İşzilik Başvuruları
ABD 15:30 Kişisel Harcamalar
ABD 15:30 Devam Eden İşsizlik Başvuruları
ABD 15:30 Reel Kişisel Harcamalar
ABD 15:30 Çekirdek PCE MoM
ABD 16:45 Chicago PMI
ABD 17:00 Bekleyen Konut Satışları MoM
ABD 17:00 Bekleyen Konut Satışları YoY
ABD 17:30 EIA Doğalgaz Stok Değişimi
ABD 18:00 DOE U.S. Ham Petrol Stokları
ABD 18:00 DOE Cushing OK Ham Petrol Stokları
ABD 18:00 DOE U.S. Gasoline Stokları
ABD 18:00 DOE U.S. Damıtılmış Petrol Stokaları
ABD 18:00 DOE U.S. Rafineri Kullanımı
ABD 18:00 DOE Crude Oil Ongorulen Talep
ABD 18:00 DOE Gasoline Ongorulen Talep
ABD 18:00 DOE Distillate Ongorulen Talep
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1 HAZİRAN CUMA
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JAPONYA 02:50 Sermaye Harcamaları YoY
JAPONYA 03:30 İmalat PMI
ÇİN 04:45 İmalat PMI
FRANSA 10:50 İmalat PMI
ALMANYA 10:55 İmalat PMI
EURO BÖLGESİ 11:00 İmalat PMI
İNGİLTERE 11:30 İmalat PMI
ABD 15:30 Tarımdışı İstihdam Değişimi
ABD 15:30 Özel Sektör İstihdam Değişimi
ABD 15:30 İmalat Sektörü İstihdam Değişimi
ABD 15:30 İşsizlik Oranı
ABD 15:30 Ortalama Saatlik Kazançlar MoM
ABD 15:30 Ortalama Saatlik Kazançlar YoY
ABD 15:30 İşgücüne Katılım Oranı
ABD 16:45 İmalat PMI
ABD 17:00 İnşaat Harcamaları MoM
ABD 17:00 ISM İmalat Endeksi
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