TÜRKİYE VE DÜNYADA VERİ GÜNDEMİ

TÜRKİYE
----------------------------------------------------------------
Tarih Saat Veri
----------------------------------------------------------------
11/06 10:00 Cari denge
11/06 10:00 GSYH
11/06 14:30 MB beklenti anketi
13/06 10:00 Sanayi üretimi
18/06 10:00 İşsizlik
18/06 11:00 Bütçe dengesi
20/06 17:30 Merkezi yönetim borç stoku
21/06 10:00 Tüketici güven endeksi
25/06 14:30 Kapasite kullanım oranı
25/06 14:30 Reel kesim güven endeksi
28/06 10:00 Ekonomik güven endeksi
29/06 10:00 Dış ticaret dengesi
29/06 11:00 Giriş çıkış yapanlar
-------------------------------------------------------------------
DÜNYA
-------------------------------------------------------------------
Tarih Saat Veri
-------------------------------------------------------------------
11/06 11:30 İngiltere sanayi üretimi (Nisan)
12/06 12:00 Almanya ZEW eğilim endeksi ((Haziran))
12/06 15:30 ABD TÜFE (Mayıs)
12/06 15:30 ABD çekirdek TÜFE (Mayıs)
13/06 11:30 İngiltere TÜFE (Mayıs)
13/06 12:00 Euro bölgesi sanayi üretimi (Nisan)
13/06 15:30 ABD ÜFE (Mayıs)
13/06 15:30 ABD çekirdek ÜFE (Mayıs)
13/06 21:00 Fed politika faizi
14/06 09:00 Almanya TÜFE (Mayıs)
14/06 11:30 İngiltere perakende satışlar (Mayıs)
14/06 14:45 ECB politika ve mevduat faizi
14/06 15:30 ABD işsizlik maaş başvuruları (4 Haziran)
14/06 15:30 ABD perakende satışlar (Mayıs)
14/06 15:30 ABD çekirdek perakende satışlar (Mayıs)
15/06 12:00 Euro bölgesi TÜFE (Mayıs)
15/06 15:30 ABD New York Fed imalat endeksi (Haziran)
15/06 16:15 ABD sanayi üretimi (Mayıs)
15/06 16:15 ABD kapasite kullanımı (Mayıs)
15/06 17:00 ABD Mich. tüketici güven endeksi, öncü (Haziran)
Dolar yeni haftaya nasıl başladı? (11 Haziran 2018 dolar kuru)
Doğuş dev AVM'sini satttı! İşte yeni sahibi
Bakan Özhaseki canlı yanında uyardı: Hapis cezası var
Döviz kurunu yükselten ana neden ABD'ye geri dönen aylık 50 milyar dolar
Okuyucu Yorumları 0 yorum