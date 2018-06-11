FİNANS

TÜRKİYE VE DÜNYADA VERİ GÜNDEMİ

FİNANS HABERLERİ  | 11.06.2018 09:21 | Son Güncelleme

TÜRKİYE ---------------------------------------------------------------- Tarih     Saat     Veri ---------------------------------------------------------------- 11/06    10:00     Cari denge 11/06    10:00     GSYH 11/06    14:30     MB beklenti anketi 13/06    10:00     Sanayi üretimi 18/06    10:00     İşsizlik 18/06    11:00     Bütçe dengesi 20/06    17:30     Merkezi yönetim borç stoku 21/06    10:00     Tüketici güven endeksi 25/06    14:30     Kapasite kullanım oranı 25/06    14:30     Reel kesim güven endeksi 28/06    10:00     Ekonomik güven endeksi 29/06    10:00     Dış ticaret dengesi 29/06    11:00     Giriş çıkış yapanlar ------------------------------------------------------------------- DÜNYA ------------------------------------------------------------------- Tarih    Saat        Veri ------------------------------------------------------------------- 11/06    11:30      İngiltere sanayi üretimi (Nisan) 12/06    12:00      Almanya ZEW eğilim endeksi ((Haziran)) 12/06    15:30      ABD TÜFE  (Mayıs) 12/06    15:30      ABD çekirdek TÜFE (Mayıs) 13/06    11:30      İngiltere TÜFE (Mayıs) 13/06    12:00      Euro bölgesi sanayi üretimi (Nisan) 13/06    15:30      ABD ÜFE (Mayıs) 13/06    15:30      ABD çekirdek ÜFE (Mayıs) 13/06    21:00      Fed politika faizi 14/06    09:00      Almanya TÜFE (Mayıs) 14/06    11:30      İngiltere perakende satışlar (Mayıs) 14/06    14:45      ECB politika ve mevduat faizi 14/06    15:30      ABD işsizlik maaş başvuruları (4 Haziran) 14/06    15:30      ABD perakende satışlar (Mayıs) 14/06    15:30      ABD çekirdek perakende satışlar (Mayıs) 15/06    12:00      Euro bölgesi TÜFE (Mayıs) 15/06    15:30      ABD New York Fed imalat endeksi (Haziran) 15/06    16:15      ABD sanayi üretimi (Mayıs) 15/06    16:15      ABD kapasite kullanımı (Mayıs) 15/06    17:00      ABD Mich.

TÜRKİYE
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Tarih Saat Veri
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11/06 10:00 Cari denge
11/06 10:00 GSYH
11/06 14:30 MB beklenti anketi
13/06 10:00 Sanayi üretimi
18/06 10:00 İşsizlik
18/06 11:00 Bütçe dengesi
20/06 17:30 Merkezi yönetim borç stoku
21/06 10:00 Tüketici güven endeksi
25/06 14:30 Kapasite kullanım oranı
25/06 14:30 Reel kesim güven endeksi
28/06 10:00 Ekonomik güven endeksi
29/06 10:00 Dış ticaret dengesi
29/06 11:00 Giriş çıkış yapanlar
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DÜNYA
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Tarih Saat Veri
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11/06 11:30 İngiltere sanayi üretimi (Nisan)
12/06 12:00 Almanya ZEW eğilim endeksi ((Haziran))
12/06 15:30 ABD TÜFE (Mayıs)
12/06 15:30 ABD çekirdek TÜFE (Mayıs)
13/06 11:30 İngiltere TÜFE (Mayıs)
13/06 12:00 Euro bölgesi sanayi üretimi (Nisan)
13/06 15:30 ABD ÜFE (Mayıs)
13/06 15:30 ABD çekirdek ÜFE (Mayıs)
13/06 21:00 Fed politika faizi
14/06 09:00 Almanya TÜFE (Mayıs)
14/06 11:30 İngiltere perakende satışlar (Mayıs)
14/06 14:45 ECB politika ve mevduat faizi
14/06 15:30 ABD işsizlik maaş başvuruları (4 Haziran)
14/06 15:30 ABD perakende satışlar (Mayıs)
14/06 15:30 ABD çekirdek perakende satışlar (Mayıs)
15/06 12:00 Euro bölgesi TÜFE (Mayıs)
15/06 15:30 ABD New York Fed imalat endeksi (Haziran)
15/06 16:15 ABD sanayi üretimi (Mayıs)
15/06 16:15 ABD kapasite kullanımı (Mayıs)
15/06 17:00 ABD Mich. tüketici güven endeksi, öncü (Haziran)

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