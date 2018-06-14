FİNANS

TÜRKİYE VE DÜNYADA VERİ GÜNDEMİ

FİNANS HABERLERİ  | 14.06.2018 09:28 | Son Güncelleme

TÜRKİYE ---------------------------------------------------------------- Tarih     Saat     Veri ---------------------------------------------------------------- 18/06    10:00     İşsizlik 18/06    11:00     Bütçe dengesi 20/06    17:30     Merkezi yönetim borç stoku 21/06    10:00     Tüketici güven endeksi 25/06    14:30     Kapasite kullanım oranı 25/06    14:30     Reel kesim güven endeksi 28/06    10:00     Ekonomik güven endeksi 29/06    10:00     Dış ticaret dengesi 29/06    11:00     Giriş çıkış yapanlar ------------------------------------------------------------------- DÜNYA ------------------------------------------------------------------- Tarih      TSİ        Veri ------------------------------------------------------------------- 14/06    09:00      Almanya TÜFE (Mayıs) 14/06    11:30      İngiltere perakende satışlar (Mayıs) 14/06    14:45      ECB politika ve mevduat faizi 14/06    15:30      ABD işsizlik maaş başvuruları (4 Haziran) 14/06    15:30      ABD perakende satışlar (Mayıs) 14/06    15:30      ABD çekirdek perakende satışlar (Mayıs) 15/06    12:00      Euro bölgesi TÜFE (Mayıs) 15/06    15:30      ABD New York Fed imalat endeksi (Haziran) 15/06    16:15      ABD sanayi üretimi (Mayıs) 15/06    16:15      ABD kapasite kullanımı (Mayıs) 15/06    17:00      ABD Mich.

TÜRKİYE
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Tarih Saat Veri
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18/06 10:00 İşsizlik
18/06 11:00 Bütçe dengesi
20/06 17:30 Merkezi yönetim borç stoku
21/06 10:00 Tüketici güven endeksi
25/06 14:30 Kapasite kullanım oranı
25/06 14:30 Reel kesim güven endeksi
28/06 10:00 Ekonomik güven endeksi
29/06 10:00 Dış ticaret dengesi
29/06 11:00 Giriş çıkış yapanlar
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DÜNYA
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Tarih TSİ Veri
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14/06 09:00 Almanya TÜFE (Mayıs)
14/06 11:30 İngiltere perakende satışlar (Mayıs)
14/06 14:45 ECB politika ve mevduat faizi
14/06 15:30 ABD işsizlik maaş başvuruları (4 Haziran)
14/06 15:30 ABD perakende satışlar (Mayıs)
14/06 15:30 ABD çekirdek perakende satışlar (Mayıs)
15/06 12:00 Euro bölgesi TÜFE (Mayıs)
15/06 15:30 ABD New York Fed imalat endeksi (Haziran)
15/06 16:15 ABD sanayi üretimi (Mayıs)
15/06 16:15 ABD kapasite kullanımı (Mayıs)
15/06 17:00 ABD Mich. tüketici güven endeksi, öncü (Haziran)

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