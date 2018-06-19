TÜRKİYE VE DÜNYADA VERİ GÜNDEMİ

TÜRKİYE
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Tarih Saat Veri
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20/06 17:30 Merkezi yönetim borç stoku
21/06 10:00 Tüketici güven endeksi
25/06 14:30 Kapasite kullanım oranı
25/06 14:30 Reel kesim güven endeksi
28/06 10:00 Ekonomik güven endeksi
29/06 10:00 Dış ticaret dengesi
29/06 11:00 Giriş çıkış yapanlar
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DÜNYA
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Tarih TSİ Veri
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19/06 15:30 ABD Konut Başlangıçları, İnşaat İzinleri
20/06 09:00 Almanya ÜFE
20/06 14:00 ABD Mortgage Başvuruları
20/06 17:00 ABD Devam Eden Konut Satışları
20/06 17:30 ABD Hampetrol, Gasoline, Damıtılmış Petrol Stokları
20/06 17:30 ABD Hampetrol Öngörülen Talep
21/06 02:50 Japon Yabancı Tahvil Alımları
21/06 02:50 Japon Yabancı Hisse Senedi Alımları
21/06 02:50 Yabancıların Japon Tahvil Alımları
21/06 02:50 Yabancıların Japon Hisse Senetleri Alımları
21/06 14:00 İngiltere Merkez Bankası Faiz Kararı
21/06 14:00 İngiltere Merkez Bankası Varlık Alım Hedefi
21/06 15:30 ABD Haftalık İşsizlik Başvuruları
21/06 15:30 ABD Philadelphia Fed İş Dünyası Endeksi
21/06 15:30 ABD Devam Eden Başvurular
21/06 17:00 ABD Öncü Göstergeler
21/06 17:00 Euro Bölgesi Tüketici Güveni
21/06 17:30 ABD EIA Doğalgaz Stok Değişimi
21/06 02:30 Japonya TÜFE
22/06 03:30 Japonya İmalat PMI
22/06 09:45 Fransa GSYH
22/06 10:00 Fransa İmalat, Servis, Bileşik PMI
22/06 10:30 Almanya İmalat, Servis, Bileşik PMI
22/06 11:00 Euro Bölgesi İmalat, Servis, Bileşik PMI
22/06 16:45 ABD İmalat, Servis, Bileşik PMI
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