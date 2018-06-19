FİNANS

TÜRKİYE VE DÜNYADA VERİ GÜNDEMİ

FİNANS HABERLERİ  | 19.06.2018 09:08 | Son Güncelleme

TÜRKİYE ---------------------------------------------------------------- Tarih     Saat     Veri ---------------------------------------------------------------- 20/06    17:30     Merkezi yönetim borç stoku 21/06    10:00     Tüketici güven endeksi 25/06    14:30     Kapasite kullanım oranı 25/06    14:30     Reel kesim güven endeksi 28/06    10:00     Ekonomik güven endeksi 29/06    10:00     Dış ticaret dengesi 29/06    11:00     Giriş çıkış yapanlar ------------------------------------------------------------------- DÜNYA ------------------------------------------------------------------- Tarih      TSİ        Veri ------------------------------------------------------------------- 19/06     15:30     ABD Konut Başlangıçları, İnşaat İzinleri 20/06     09:00     Almanya ÜFE 20/06     14:00     ABD Mortgage Başvuruları 20/06     17:00     ABD Devam Eden Konut Satışları 20/06     17:30     ABD Hampetrol, Gasoline, Damıtılmış Petrol Stokları 20/06     17:30     ABD Hampetrol Öngörülen Talep 21/06     02:50     Japon Yabancı Tahvil Alımları 21/06     02:50     Japon Yabancı Hisse Senedi Alımları 21/06     02:50     Yabancıların Japon Tahvil Alımları 21/06     02:50     Yabancıların Japon Hisse Senetleri Alımları 21/06     14:00     İngiltere Merkez Bankası Faiz Kararı 21/06     14:00     İngiltere Merkez Bankası Varlık Alım Hedefi 21/06     15:30     ABD Haftalık İşsizlik Başvuruları 21/06     15:30     ABD Philadelphia Fed İş Dünyası Endeksi 21/06     15:30     ABD Devam Eden Başvurular 21/06     17:00     ABD Öncü Göstergeler 21/06     17:00     Euro Bölgesi Tüketici Güveni 21/06     17:30     ABD EIA Doğalgaz Stok Değişimi 21/06     02:30     Japonya TÜFE 22/06     03:30     Japonya İmalat PMI 22/06     09:45     Fransa GSYH 22/06     10:00     Fransa İmalat, Servis, Bileşik PMI 22/06     10:30     Almanya İmalat, Servis, Bileşik PMI 22/06     11:00     Euro Bölgesi İmalat, Servis, Bileşik PMI 22/06     16:45     ABD İmalat, Servis, Bileşik PMI

TÜRKİYE
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Tarih Saat Veri
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20/06 17:30 Merkezi yönetim borç stoku
21/06 10:00 Tüketici güven endeksi
25/06 14:30 Kapasite kullanım oranı
25/06 14:30 Reel kesim güven endeksi
28/06 10:00 Ekonomik güven endeksi
29/06 10:00 Dış ticaret dengesi
29/06 11:00 Giriş çıkış yapanlar
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DÜNYA
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Tarih TSİ Veri
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19/06 15:30 ABD Konut Başlangıçları, İnşaat İzinleri
20/06 09:00 Almanya ÜFE
20/06 14:00 ABD Mortgage Başvuruları
20/06 17:00 ABD Devam Eden Konut Satışları
20/06 17:30 ABD Hampetrol, Gasoline, Damıtılmış Petrol Stokları
20/06 17:30 ABD Hampetrol Öngörülen Talep
21/06 02:50 Japon Yabancı Tahvil Alımları
21/06 02:50 Japon Yabancı Hisse Senedi Alımları
21/06 02:50 Yabancıların Japon Tahvil Alımları
21/06 02:50 Yabancıların Japon Hisse Senetleri Alımları
21/06 14:00 İngiltere Merkez Bankası Faiz Kararı
21/06 14:00 İngiltere Merkez Bankası Varlık Alım Hedefi
21/06 15:30 ABD Haftalık İşsizlik Başvuruları
21/06 15:30 ABD Philadelphia Fed İş Dünyası Endeksi
21/06 15:30 ABD Devam Eden Başvurular
21/06 17:00 ABD Öncü Göstergeler
21/06 17:00 Euro Bölgesi Tüketici Güveni
21/06 17:30 ABD EIA Doğalgaz Stok Değişimi
21/06 02:30 Japonya TÜFE
22/06 03:30 Japonya İmalat PMI
22/06 09:45 Fransa GSYH
22/06 10:00 Fransa İmalat, Servis, Bileşik PMI
22/06 10:30 Almanya İmalat, Servis, Bileşik PMI
22/06 11:00 Euro Bölgesi İmalat, Servis, Bileşik PMI
22/06 16:45 ABD İmalat, Servis, Bileşik PMI

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