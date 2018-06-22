TÜRKİYE VE DÜNYADA VERİ GÜNDEMİ

TÜRKİYE
----------------------------------------------------------------
Tarih Saat Veri
----------------------------------------------------------------
25/06 14:30 Kapasite kullanım oranı
25/06 14:30 Reel kesim güven endeksi
28/06 10:00 Ekonomik güven endeksi
29/06 10:00 Dış ticaret dengesi
29/06 11:00 Giriş çıkış yapanlar
-------------------------------------------------------------------
DÜNYA
-------------------------------------------------------------------
Tarih TSİ Veri
-------------------------------------------------------------------
22/06 03:30 Japonya İmalat PMI
22/06 09:45 Fransa GSYH
22/06 10:00 Fransa İmalat, Servis, Bileşik PMI
22/06 10:30 Almanya İmalat, Servis, Bileşik PMI
22/06 11:00 Euro Bölgesi İmalat, Servis, Bileşik PMI
22/06 16:45 ABD İmalat, Servis, Bileşik PMI
25/06 17:00 ABD yeni konut satışları
26/06 17:00 ABD tüketici güven endeksi
27/06 15:30 ABD dayanıklı mal siparişleri
27/06 17:00 ABD bekleyen konut satışları
28/06 15:00 Almanya TÜFE, öncü
28/06 15:30 ABD GSYH, nihai
28/06 15:30 ABD çekirdek GSYH
28/06 15:30 ABD işsizlik maaş başvuruları
29/06 09:00 Almanya perakende satışlar
29/06 11:00 Almanya işsizlik
29/06 11:30 İngiltere GSYH
29/06 15:30 ABD kişisel gelirler
29/06 15:30 ABD kişisel harcamalar
29/06 15:30 ABD çekirdek PCE
29/06 16:45 ABD Chicago PMI
29/06 17:00 ABD Mich. tüketici güven endeksi, nihai
Piyasalar pazartesi sabahına nasıl uyanacak? İşte 3 senaryo...
İmar Barışı'nda başvuru sayısı 1 milyonu aştı
13 milyon konut için ödemeler başladı
Borsada tarihi düşük seviyeler yatırımcıya fırsat sunuyor
Dolar ne kadar, dolar güne nasıl başladı? Gözler seçimde
Dolarda gözler seçime çevrildi! (Dolar ne kadar, dolar güne nasıl başladı)
Okuyucu Yorumları 0 yorum