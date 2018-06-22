FİNANS

TÜRKİYE VE DÜNYADA VERİ GÜNDEMİ

FİNANS HABERLERİ  | 22.06.2018 09:20 | Son Güncelleme

TÜRKİYE ---------------------------------------------------------------- Tarih     Saat      Veri ---------------------------------------------------------------- 25/06    14:30     Kapasite kullanım oranı 25/06    14:30     Reel kesim güven endeksi 28/06    10:00     Ekonomik güven endeksi 29/06    10:00     Dış ticaret dengesi 29/06    11:00     Giriş çıkış yapanlar ------------------------------------------------------------------- DÜNYA ------------------------------------------------------------------- Tarih      TSİ         Veri ------------------------------------------------------------------- 22/06     03:30      Japonya İmalat PMI 22/06     09:45      Fransa GSYH 22/06     10:00      Fransa İmalat, Servis, Bileşik PMI 22/06     10:30      Almanya İmalat, Servis, Bileşik PMI 22/06     11:00      Euro Bölgesi İmalat, Servis, Bileşik PMI 22/06     16:45      ABD İmalat, Servis, Bileşik PMI 25/06     17:00      ABD yeni konut satışları 26/06     17:00      ABD tüketici güven endeksi 27/06     15:30      ABD dayanıklı mal siparişleri 27/06     17:00      ABD bekleyen konut satışları 28/06     15:00      Almanya TÜFE, öncü 28/06     15:30      ABD GSYH, nihai 28/06     15:30      ABD çekirdek GSYH 28/06     15:30      ABD işsizlik maaş başvuruları 29/06     09:00      Almanya perakende satışlar 29/06     11:00      Almanya işsizlik 29/06     11:30      İngiltere GSYH 29/06     15:30      ABD kişisel gelirler 29/06     15:30      ABD kişisel harcamalar 29/06     15:30      ABD çekirdek PCE 29/06     16:45      ABD Chicago PMI 29/06     17:00      ABD Mich.

TÜRKİYE
----------------------------------------------------------------
Tarih Saat Veri
----------------------------------------------------------------
25/06 14:30 Kapasite kullanım oranı
25/06 14:30 Reel kesim güven endeksi
28/06 10:00 Ekonomik güven endeksi
29/06 10:00 Dış ticaret dengesi
29/06 11:00 Giriş çıkış yapanlar
-------------------------------------------------------------------
DÜNYA
-------------------------------------------------------------------
Tarih TSİ Veri
-------------------------------------------------------------------
22/06 03:30 Japonya İmalat PMI
22/06 09:45 Fransa GSYH
22/06 10:00 Fransa İmalat, Servis, Bileşik PMI
22/06 10:30 Almanya İmalat, Servis, Bileşik PMI
22/06 11:00 Euro Bölgesi İmalat, Servis, Bileşik PMI
22/06 16:45 ABD İmalat, Servis, Bileşik PMI
25/06 17:00 ABD yeni konut satışları
26/06 17:00 ABD tüketici güven endeksi
27/06 15:30 ABD dayanıklı mal siparişleri
27/06 17:00 ABD bekleyen konut satışları
28/06 15:00 Almanya TÜFE, öncü
28/06 15:30 ABD GSYH, nihai
28/06 15:30 ABD çekirdek GSYH
28/06 15:30 ABD işsizlik maaş başvuruları
29/06 09:00 Almanya perakende satışlar
29/06 11:00 Almanya işsizlik
29/06 11:30 İngiltere GSYH
29/06 15:30 ABD kişisel gelirler
29/06 15:30 ABD kişisel harcamalar
29/06 15:30 ABD çekirdek PCE
29/06 16:45 ABD Chicago PMI
29/06 17:00 ABD Mich. tüketici güven endeksi, nihai

PARTNERTüm dünya peçeteye çizilen bu resimleri konuşuyor!Tüm dünya peçeteye çizilen bu resimleri konuşuyor!
Kuru soğan tarlada 2 tezgahta 7 liraKuru soğan tarlada 2 tezgahta 7 lira
Soğan halde 3,5 pazarda 7 lira, nedeni stokçular mı?Soğan halde 3,5 pazarda 7 lira, nedeni stokçular mı?
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Erdoğan'ın 'koalisyona gidebiliriz' çıkışına çarpıcı yorum: MHP ile bağlantılı değilim

Erdoğan'ın 'koalisyona gidebiliriz' çıkışına çarpıcı yorum: MHP ile bağlantılı değilim

İYİ Parti Genel Başkanı Akşener: AKP para teklif etti!

İYİ Parti Genel Başkanı Akşener: AKP para teklif etti!

Yosun benzinin yerini mi alıyor?

Yosun benzinin yerini mi alıyor?

13 milyon konut için ödemeler başladı

13 milyon konut için ödemeler başladı

İmar Barışı'nda başvuru sayısı 1 milyonu aştı

İmar Barışı'nda başvuru sayısı 1 milyonu aştı

Sözleşmeli personele izin kolaylığı

Sözleşmeli personele izin kolaylığı

Mynet'te anlık olarak en çok izlenen hisseler
Hisse Adı
Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Kuru soğan tarlada 2 tezgahta 7 lira

Kuru soğan tarlada 2 tezgahta 7 lira

Soğan halde 3,5 pazarda 7 lira, nedeni stokçular mı?

Soğan halde 3,5 pazarda 7 lira, nedeni stokçular mı?

Halkbank'tan çay üreticisine destek

Halkbank'tan çay üreticisine destek

SÖYLEŞİ - Hindistan yazılımda neyse, Türkiye de otomasyon mühendisliğinde o noktaya gelebilir

SÖYLEŞİ - Hindistan yazılımda neyse, Türkiye de otomasyon mühendisliğinde o noktaya gelebilir

TMSF: Dumankaya ve FiYapı mağdurlarını sevindirecek imzalar atıldı

TMSF: Dumankaya ve FiYapı mağdurlarını sevindirecek imzalar atıldı

Cevdet Yılmaz: Sütaş, alımlarla Bingöl'e her ay 60- 70 milyon lira aktaracak

Cevdet Yılmaz: Sütaş, alımlarla Bingöl'e her ay 60- 70 milyon lira aktaracak

İ.M.K.B endeksleri, haberler, Kapalıçarşı, Uluslararası parite ve verileri eşanlı olarak verilmektedir. İMKB isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. İMKB ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen İMKB'ye ait olup, tekrar yayınlanamaz.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.