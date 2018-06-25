FİNANS

TÜRKİYE VE DÜNYADA VERİ GÜNDEMİ

FİNANS HABERLERİ  | 25.06.2018 09:06 | Son Güncelleme

TÜRKİYE ---------------------------------------------------------------- Tarih     Saat      Veri ---------------------------------------------------------------- 25/06    10:00     Sektörel güven endeksleri 25/06    14:30     Kapasite kullanım oranı 25/06    14:30     Reel kesim güven endeksi 28/06    10:00     Ekonomik güven endeksi 28/06    10:00     İnşaat maliyet endeksi 29/06    10:00     Dış ticaret dengesi 29/06    11:00     Giriş çıkış yapanlar ------------------------------------------------------------------- DÜNYA ------------------------------------------------------------------- Tarih      TSİ         Veri ------------------------------------------------------------------- 25/06     17:00      ABD yeni konut satışları 26/06     17:00      ABD tüketici güven endeksi 27/06     15:30      ABD dayanıklı mal siparişleri 27/06     17:00      ABD bekleyen konut satışları 28/06     15:00      Almanya TÜFE, öncü 28/06     15:30      ABD GSYH, nihai 28/06     15:30      ABD çekirdek GSYH 28/06     15:30      ABD işsizlik maaş başvuruları 29/06     09:00      Almanya perakende satışlar 29/06     11:00      Almanya işsizlik 29/06     11:30      İngiltere GSYH 29/06     15:30      ABD kişisel gelirler 29/06     15:30      ABD kişisel harcamalar 29/06     15:30      ABD çekirdek PCE 29/06     16:45      ABD Chicago PMI 29/06     17:00      ABD Mich.

TÜRKİYE
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Tarih Saat Veri
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25/06 10:00 Sektörel güven endeksleri
25/06 14:30 Kapasite kullanım oranı
25/06 14:30 Reel kesim güven endeksi
28/06 10:00 Ekonomik güven endeksi
28/06 10:00 İnşaat maliyet endeksi
29/06 10:00 Dış ticaret dengesi
29/06 11:00 Giriş çıkış yapanlar
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DÜNYA
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Tarih TSİ Veri
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25/06 17:00 ABD yeni konut satışları
26/06 17:00 ABD tüketici güven endeksi
27/06 15:30 ABD dayanıklı mal siparişleri
27/06 17:00 ABD bekleyen konut satışları
28/06 15:00 Almanya TÜFE, öncü
28/06 15:30 ABD GSYH, nihai
28/06 15:30 ABD çekirdek GSYH
28/06 15:30 ABD işsizlik maaş başvuruları
29/06 09:00 Almanya perakende satışlar
29/06 11:00 Almanya işsizlik
29/06 11:30 İngiltere GSYH
29/06 15:30 ABD kişisel gelirler
29/06 15:30 ABD kişisel harcamalar
29/06 15:30 ABD çekirdek PCE
29/06 16:45 ABD Chicago PMI
29/06 17:00 ABD Mich. tüketici güven endeksi, nihai

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