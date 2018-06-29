TÜRKİYE VE DÜNYADA VERİ GÜNDEMİ

TÜRKİYE
----------------------------------------------------------------
Tarih Saat Veri
----------------------------------------------------------------
29/06 10:00 Dış ticaret dengesi
29/06 11:00 Giriş çıkış yapanlar
-------------------------------------------------------------------
DÜNYA
-------------------------------------------------------------------
Tarih TSİ Veri
-------------------------------------------------------------------
29/06 09:00 Almanya perakende satışlar
29/06 11:00 Almanya işsizlik
29/06 11:30 İngiltere GSYH
29/06 15:30 ABD kişisel gelirler
29/06 15:30 ABD kişisel harcamalar
29/06 15:30 ABD çekirdek PCE
29/06 16:45 ABD Chicago PMI
29/06 17:00 ABD Mich. tüketici güven endeksi, nihai
Bağkur prim borçları siliniyor
Derebaşı Virajları turizme kazandırılacak
Borsa güne nasıl başladı?
Dolar ne kadar? (27.06.2018 dolar kuru)
Dolar ne kadar? (26.06.2018 dolar kuru)
Borsada tarihi düşük seviyeler yatırımcıya fırsat sunuyor
Okuyucu Yorumları 0 yorum