FİNANS

TÜRKİYE VE DÜNYADA VERİ GÜNDEMİ

FİNANS HABERLERİ  | 29.06.2018 09:14 | Son Güncelleme

TÜRKİYE ---------------------------------------------------------------- Tarih     Saat      Veri ---------------------------------------------------------------- 29/06    10:00     Dış ticaret dengesi 29/06    11:00     Giriş çıkış yapanlar ------------------------------------------------------------------- DÜNYA ------------------------------------------------------------------- Tarih      TSİ         Veri ------------------------------------------------------------------- 29/06     09:00      Almanya perakende satışlar 29/06     11:00      Almanya işsizlik 29/06     11:30      İngiltere GSYH 29/06     15:30      ABD kişisel gelirler 29/06     15:30      ABD kişisel harcamalar 29/06     15:30      ABD çekirdek PCE 29/06     16:45      ABD Chicago PMI 29/06     17:00      ABD Mich.

TÜRKİYE
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Tarih Saat Veri
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29/06 10:00 Dış ticaret dengesi
29/06 11:00 Giriş çıkış yapanlar
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DÜNYA
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Tarih TSİ Veri
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29/06 09:00 Almanya perakende satışlar
29/06 11:00 Almanya işsizlik
29/06 11:30 İngiltere GSYH
29/06 15:30 ABD kişisel gelirler
29/06 15:30 ABD kişisel harcamalar
29/06 15:30 ABD çekirdek PCE
29/06 16:45 ABD Chicago PMI
29/06 17:00 ABD Mich. tüketici güven endeksi, nihai

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