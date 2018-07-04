FİNANS

TÜRKİYE VE DÜNYADA VERİ GÜNDEMİ

FİNANS HABERLERİ  | 04.07.2018 09:08 | Son Güncelleme

TÜRKİYE ---------------------------------------------------------------------------- 06/07     17:30     Hazine nakit dengesi 11/07     10:00     Cari denge 16/07     10:00     İşsizlik 16/07     11:00     Bütçe dengesi 17/07     10:00     Sanayi üretimi 19/07     14:30     MB beklenti anketi 20/07     17:30     Merkezi yönetim borç stoku 23/07     10:00     Tüketici güven endeksi 24/07     14:00     MB bir haftalık repo faizi 25/07     14:30     Kapasite kullanım oranı 25/07     14:30     Reel kesim güven endeksi 30/07     10:00     Ekonomik güven endeksi 31/07     10:00     Dış ticaret dengesi 31/07     10:00     Turizm gelirleri 31/07     11:00     Giriş çıkış yapanlar ---------------------------------------------------------------------------- DÜNYA ---------------------------------------------------------------------------- 04/07     03:30    Japonya Servis PMI 04/07     03:30    Japonya Bileşik PM 04/07     04:45    Çin Bileşik PMI 04/07     04:45    Çin Servis PMI 04/07     10:50    Fransa Servis PMI 04/07     10:50    Fransa Bileşik PMI 04/07     10:55    Almanya Servis PMI 04/07     10:55    Almanya Bileşik PMI 04/07     11:00    Euro Bölgesi Servis PMI 04/07     11:00    Euro Bölgesi Bileşik PMI 04/07     11:30    İngiltere Servis PMI 04/07     11:30    İngiltere Bileşik PMI 04/07     14:00    ABD Mortgage Başvuruları 05/07     02:50     Japonya Japon Yabancı Tahvil Alımları 05/07     02:50     Japonya Japon Yabancı Hisse Senedi Alımları 05/07     02:50     JaponyaYabancıların Japon Tahvil Alımları 05/07     02:50     Japonya Yabancıların Japon Hisse Senetleri Alımları 05/07     09:00     Almanya Fabrika Siparişleri MoM 05/07     09:00     Almanya Fabrika Siparişleri YoY 05/07     10:30     Almanya İnşaat PMI 05/07     11:10     Fransa Perakende PMI 05/07     11:10     Almanya Perakende PMI 05/07     11:10     Euro Bölgesi Perakende PMI 05/07     15:15     ABD ADP Özel Sektör İstihdam Değişimi 05/07     15:30     ABD Haftalık İşsizlik Başvuruları 05/07     15:30     ABD Devam Eden Başvurular 05/07     16:45     ABD Servis PMI 05/07     16:45     ABD Bileşik PMI 05/07     17:00     ABD ISM İmalat Dışı Bileşik Endeksi 05/07     18:00     ABD DOE U.S.

TÜRKİYE
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06/07 17:30 Hazine nakit dengesi
11/07 10:00 Cari denge
16/07 10:00 İşsizlik
16/07 11:00 Bütçe dengesi
17/07 10:00 Sanayi üretimi
19/07 14:30 MB beklenti anketi
20/07 17:30 Merkezi yönetim borç stoku
23/07 10:00 Tüketici güven endeksi
24/07 14:00 MB bir haftalık repo faizi
25/07 14:30 Kapasite kullanım oranı
25/07 14:30 Reel kesim güven endeksi
30/07 10:00 Ekonomik güven endeksi
31/07 10:00 Dış ticaret dengesi
31/07 10:00 Turizm gelirleri
31/07 11:00 Giriş çıkış yapanlar
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DÜNYA
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04/07 03:30 Japonya Servis PMI
04/07 03:30 Japonya Bileşik PM
04/07 04:45 Çin Bileşik PMI
04/07 04:45 Çin Servis PMI
04/07 10:50 Fransa Servis PMI
04/07 10:50 Fransa Bileşik PMI
04/07 10:55 Almanya Servis PMI
04/07 10:55 Almanya Bileşik PMI
04/07 11:00 Euro Bölgesi Servis PMI
04/07 11:00 Euro Bölgesi Bileşik PMI
04/07 11:30 İngiltere Servis PMI
04/07 11:30 İngiltere Bileşik PMI
04/07 14:00 ABD Mortgage Başvuruları
05/07 02:50 Japonya Japon Yabancı Tahvil Alımları
05/07 02:50 Japonya Japon Yabancı Hisse Senedi Alımları
05/07 02:50 JaponyaYabancıların Japon Tahvil Alımları
05/07 02:50 Japonya Yabancıların Japon Hisse Senetleri Alımları
05/07 09:00 Almanya Fabrika Siparişleri MoM
05/07 09:00 Almanya Fabrika Siparişleri YoY
05/07 10:30 Almanya İnşaat PMI
05/07 11:10 Fransa Perakende PMI
05/07 11:10 Almanya Perakende PMI
05/07 11:10 Euro Bölgesi Perakende PMI
05/07 15:15 ABD ADP Özel Sektör İstihdam Değişimi
05/07 15:30 ABD Haftalık İşsizlik Başvuruları
05/07 15:30 ABD Devam Eden Başvurular
05/07 16:45 ABD Servis PMI
05/07 16:45 ABD Bileşik PMI
05/07 17:00 ABD ISM İmalat Dışı Bileşik Endeksi
05/07 18:00 ABD DOE U.S. Ham Petrol Stokları
05/07 18:00 ABD DOE Cushing OK Ham Petrol Stokları
05/07 18:00 ABD DOE U.S. Gasoline Stokları
05/07 18:00 ABD DOE U.S. Damıtılmış Petrol Stokaları
05/07 18:00 ABD DOE U.S. Rafineri Kullanımı
05/07 18:00 ABD DOE Crude Oil Ongorulen Talep
05/07 18:00 ABD DOE Gasoline Ongorulen Talep
05/07 18:00 ABD DOE Distillate Ongorulen Talep
05/07 18:00 ABD FOMC Toplantı Tutanakları
06/07 02:30 Japonya Hanehalkı Harcamaları
06/07 08:00 Japonya Öncü Göstergeler
06/07 09:00 Almanya Sanayi Üretimi
06/07 09:00 Almanya Sanayi Üretimi
06/07 09:45 Fransa Ticaret Dengesi
06/07 15:30 ABD Ticaret Dengesi
06/07 15:30 ABD Tarımdışı İstihdam Değişimi
06/07 15:30 ABD İşsizlik Oranı
06/07 15:30 ABD Ortalama Saatlik Ücretler
06/07 15:30 ABD Ortalama Saatlik Ücretler
06/07 15:30 ABD İşgücüne Katılım Oranı
06/07 17:30 ABD EIA Doğalgaz Stok Değişimi

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