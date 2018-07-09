FİNANS

TÜRKİYE VE DÜNYADA VERİ GÜNDEMİ

FİNANS HABERLERİ  | 09.07.2018 09:22 | Son Güncelleme

TÜRKİYE ------------------------------------------------------------------------------------------------ 11/07     10:00     Cari denge 16/07     10:00     İşsizlik 16/07     11:00     Bütçe dengesi 17/07     10:00     Sanayi üretimi 19/07     14:30     MB beklenti anketi 20/07     17:30     Merkezi yönetim borç stoku 23/07     10:00     Tüketici güven endeksi 24/07     14:00     MB bir haftalık repo faizi 25/07     14:30     Kapasite kullanım oranı 25/07     14:30     Reel kesim güven endeksi 30/07     10:00     Ekonomik güven endeksi 31/07     10:00     Dış ticaret dengesi 31/07     10:00     Turizm gelirleri 31/07     11:00     Giriş çıkış yapanlar ------------------------------------------------------------------------------------------------ DÜNYA ------------------------------------------------------------------------------------------------ 09 TEMMUZ PAZARTESİ ------------------------------------------------------------------------------------------------ 09/07  ALMANYA  09:00 Ticaret Dengesi 09/07  ALMANYA  09:00 İhracat MoM 09/07  ALMANYA  09:00 İthalat MoM ------------------------------------------------------------------------------------------------ 10 TEMMUZ SALI ------------------------------------------------------------------------------------------------ 10/07  ÇİN   04:30 ÜFE YoY 10/07  ÇİN   04:30 TÜFE YoY 10/07  FRANSA   09:45 Sanayi Üretimi MoM 10/07  FRANSA   09:45 Sanayi Üretimi YoY 10/07  FRANSA   09:45 İmalat Üretimi MoM 10/07  FRANSA   09:45 İmalat Üretimi YoY 10/07  İNGİLTERE  11:30 Ticaret Dengesi 10/07  İNGİLTERE  11:30 Sanayi Üretimi MoM 10/07  İNGİLTERE  11:30 Sanayi Üretimi YoY 10/07  İNGİLTERE  11:30 İmalat Üretimi MoM 10/07  İNGİLTERE  11:30 İmalat Üretimi YoY 10/07  İNGİLTERE  11:30 Servis Sektör Endeksi MoM 10/07  İNGİLTERE  11:30 Servis Sektör Endeksi 3M/3M 10/07  ALMANYA  12:00 ZEW Anketi (Mevcut Durum) 10/07  ALMANYA  12:00 ZEW Anketi (Beklenti) 10/07  EURO BÖLGESİ  12:00 ZEW Anketi (Beklenti) ------------------------------------------------------------------------------------------------ 11 TEMMUZ ÇARŞAMBA ------------------------------------------------------------------------------------------------ 11/07  JAPONYA  02:50 ÜFE YoY 11/07  JAPONYA  02:50 ÜFE MoM 11/07  JAPONYA  02:50 Çekirdek Makine Siparişleri MoM 11/07  JAPONYA  02:50 Çekirdek Makine Siparişleri YoY 11/07  ABD   14:00 MBA Mortgage Başvuruları 11/07  ABD   15:30 ÜFE MoM 11/07  ABD   15:30 Çekirdek ÜFE MoM 11/07  ABD   15:30 ÜFE YoY 11/07  ABD   15:30 Çekirdek ÜFE YoY 11/07  ABD   17:00 Toptan Satış Stokları MoM 11/07  ABD   17:30 DOE U.S.

TÜRKİYE
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11/07 10:00 Cari denge
16/07 10:00 İşsizlik
16/07 11:00 Bütçe dengesi
17/07 10:00 Sanayi üretimi
19/07 14:30 MB beklenti anketi
20/07 17:30 Merkezi yönetim borç stoku
23/07 10:00 Tüketici güven endeksi
24/07 14:00 MB bir haftalık repo faizi
25/07 14:30 Kapasite kullanım oranı
25/07 14:30 Reel kesim güven endeksi
30/07 10:00 Ekonomik güven endeksi
31/07 10:00 Dış ticaret dengesi
31/07 10:00 Turizm gelirleri
31/07 11:00 Giriş çıkış yapanlar
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DÜNYA
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09 TEMMUZ PAZARTESİ
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09/07 ALMANYA 09:00 Ticaret Dengesi
09/07 ALMANYA 09:00 İhracat MoM
09/07 ALMANYA 09:00 İthalat MoM
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10 TEMMUZ SALI
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10/07 ÇİN 04:30 ÜFE YoY
10/07 ÇİN 04:30 TÜFE YoY
10/07 FRANSA 09:45 Sanayi Üretimi MoM
10/07 FRANSA 09:45 Sanayi Üretimi YoY
10/07 FRANSA 09:45 İmalat Üretimi MoM
10/07 FRANSA 09:45 İmalat Üretimi YoY
10/07 İNGİLTERE 11:30 Ticaret Dengesi
10/07 İNGİLTERE 11:30 Sanayi Üretimi MoM
10/07 İNGİLTERE 11:30 Sanayi Üretimi YoY
10/07 İNGİLTERE 11:30 İmalat Üretimi MoM
10/07 İNGİLTERE 11:30 İmalat Üretimi YoY
10/07 İNGİLTERE 11:30 Servis Sektör Endeksi MoM
10/07 İNGİLTERE 11:30 Servis Sektör Endeksi 3M/3M
10/07 ALMANYA 12:00 ZEW Anketi (Mevcut Durum)
10/07 ALMANYA 12:00 ZEW Anketi (Beklenti)
10/07 EURO BÖLGESİ 12:00 ZEW Anketi (Beklenti)
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11 TEMMUZ ÇARŞAMBA
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11/07 JAPONYA 02:50 ÜFE YoY
11/07 JAPONYA 02:50 ÜFE MoM
11/07 JAPONYA 02:50 Çekirdek Makine Siparişleri MoM
11/07 JAPONYA 02:50 Çekirdek Makine Siparişleri YoY
11/07 ABD 14:00 MBA Mortgage Başvuruları
11/07 ABD 15:30 ÜFE MoM
11/07 ABD 15:30 Çekirdek ÜFE MoM
11/07 ABD 15:30 ÜFE YoY
11/07 ABD 15:30 Çekirdek ÜFE YoY
11/07 ABD 17:00 Toptan Satış Stokları MoM
11/07 ABD 17:30 DOE U.S. Ham Petrol Stokları
11/07 ABD 17:30 DOE Cushing OK Ham Petrol Stokları
11/07 ABD 17:30 DOE U.S. Gasoline Stokları
11/07 ABD 17:30 DOE U.S. Damıtılmış Petrol Stokaları
11/07 ABD 17:30 DOE U.S. Rafineri Kullanımı
11/07 ABD 17:30 DOE Crude Oil Ongorulen Talep
11/07 ABD 17:30 DOE Gasoline Ongorulen Talep
11/07 ABD 17:30 DOE Distillate Ongorulen Talep
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12 TEMMUZ PERŞEMBE
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12/07 JAPONYA 02:50 Japon Yabancı Tahvil Alımları
12/07 JAPONYA 02:50 Japon Yabancı Hisse Senedi Alımları
12/07 JAPONYA 02:50 Yabancıların Japon Tahvil Alımları
12/07 JAPONYA 02:50 Yabancıların Japon Hisse Senetleri Alımları
12/07 ALMANYA 09:00 TÜFE MoM
12/07 ALMANYA 09:00 TÜFE YoY
12/07 FRANSA 09:45 TÜFE MoM
12/07 FRANSA 09:45 TÜFE YoY
12/07 EURO BÖLGESİ 12:00 Sanayi Üretimi MoM
12/07 EURO BÖLGESİ 12:00 Sanayi Üretimi YoY
12/07 ABD 15:30 Haftalık İşsizlik Başvuruları
12/07 ABD 15:30 Devam Eden Başvurular
12/07 ABD 15:30 TÜFE MoM
12/07 ABD 15:30 Çekirdek TÜFE MoM
12/07 ABD 15:30 TÜFE YoY
12/07 ABD 15:30 Çekirdek TÜFE YoY
12/07 ABD 17:30 EIA Doğalgaz Stok Değişimi
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13 TEMMUZ CUMA
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13/07 JAPONYA 07:30 Sanayi Üretimi MoM
13/07 JAPONYA 07:30 Sanayi Üretimi YoY
13/07 JAPONYA 07:30 Kapasite Kullanımı MoM
13/07 ABD 17:00 Michigan Üniversitesi Endeksi

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