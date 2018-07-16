FİNANS

TÜRKİYE VE DÜNYADA VERİ GÜNDEMİ

FİNANS HABERLERİ  | 16.07.2018 09:15 | Son Güncelleme

TÜRKİYE ------------------------------------------------------------------------------------------------ 16/07     10:00     İşsizlik 16/07     11:00     Bütçe dengesi 17/07     10:00     Sanayi üretimi 19/07     14:30     MB beklenti anketi 20/07     17:30     Merkezi yönetim borç stoku 23/07     10:00     Tüketici güven endeksi 24/07     14:00     MB bir haftalık repo faizi 25/07     14:30     Kapasite kullanım oranı 25/07     14:30     Reel kesim güven endeksi 30/07     10:00     Ekonomik güven endeksi 31/07     10:00     Dış ticaret dengesi 31/07     10:00     Turizm gelirleri 31/07     11:00     Giriş çıkış yapanlar ------------------------------------------------------------------------------------------------ DÜNYA  TSİ ------------------------------------------------------------------------------------------------ 16 TEMMUZ PAZARTESİ ------------------------------------------------------------------------------------------------ EURO BÖLGESİ  12:00 Ticaret Dengesi ABD   15:30 Empire İmalat Endeksi ABD   15:30 Perakende Satışlar ABD   17:00 İş Stokları ------------------------------------------------------------------------------------------------ 17 TEMMUZ SALI ------------------------------------------------------------------------------------------------ BİRLEŞİK KRALLIK 11:30 Ortalama Haftalık Kazançlar BİRLEŞİK KRALLIK 11:30 ILO İşsizlik Oranı BİRLEŞİK KRALLIK 11:30 İşgücü Değişimi ABD   16:15 Sanayi Üretimi ABD   16:15 İmalat Üretimi ABD   16:15 Kapasite Kullanımı ------------------------------------------------------------------------------------------------ 18 TEMMUZ ÇARŞAMBA ------------------------------------------------------------------------------------------------ BİRLEŞİK KRALLIK 11:30 TÜFE BİRLEŞİK KRALLIK 11:30 Çekirdek TÜFE BİRLEŞİK KRALLIK 11:30 ÜFE BİRLEŞİK KRALLIK 11:30 Çekirdek ÜFE EURO BÖLGESİ  12:00 Çekirdek TÜFE EURO BÖLGESİ  12:00 TÜFE ABD   14:00 MBA Mortgage Başvuruları ABD   15:30 Konut Başlangıçları ABD   15:30 İnşaat İzinleri ABD   17:30 DOE U.S.

TÜRKİYE
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16/07 10:00 İşsizlik
16/07 11:00 Bütçe dengesi
17/07 10:00 Sanayi üretimi
19/07 14:30 MB beklenti anketi
20/07 17:30 Merkezi yönetim borç stoku
23/07 10:00 Tüketici güven endeksi
24/07 14:00 MB bir haftalık repo faizi
25/07 14:30 Kapasite kullanım oranı
25/07 14:30 Reel kesim güven endeksi
30/07 10:00 Ekonomik güven endeksi
31/07 10:00 Dış ticaret dengesi
31/07 10:00 Turizm gelirleri
31/07 11:00 Giriş çıkış yapanlar
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DÜNYA TSİ
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16 TEMMUZ PAZARTESİ
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EURO BÖLGESİ 12:00 Ticaret Dengesi
ABD 15:30 Empire İmalat Endeksi
ABD 15:30 Perakende Satışlar
ABD 17:00 İş Stokları
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17 TEMMUZ SALI
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BİRLEŞİK KRALLIK 11:30 Ortalama Haftalık Kazançlar
BİRLEŞİK KRALLIK 11:30 ILO İşsizlik Oranı
BİRLEŞİK KRALLIK 11:30 İşgücü Değişimi
ABD 16:15 Sanayi Üretimi
ABD 16:15 İmalat Üretimi
ABD 16:15 Kapasite Kullanımı
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18 TEMMUZ ÇARŞAMBA
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BİRLEŞİK KRALLIK 11:30 TÜFE
BİRLEŞİK KRALLIK 11:30 Çekirdek TÜFE
BİRLEŞİK KRALLIK 11:30 ÜFE
BİRLEŞİK KRALLIK 11:30 Çekirdek ÜFE
EURO BÖLGESİ 12:00 Çekirdek TÜFE
EURO BÖLGESİ 12:00 TÜFE
ABD 14:00 MBA Mortgage Başvuruları
ABD 15:30 Konut Başlangıçları
ABD 15:30 İnşaat İzinleri
ABD 17:30 DOE U.S. Ham Petrol Stokları
ABD 17:30 DOE Cushing OK Ham Petrol Stokları
ABD 17:30 DOE U.S. Gasoline Stokları
ABD 17:30 DOE U.S. Damıtılmış Petrol Stokaları
ABD 17:30 DOE U.S. Rafineri Kullanımı
ABD 17:30 DOE Crude Oil Ongorulen Talep
ABD 17:30 DOE Gasoline Ongorulen Talep
ABD 17:30 DOE Distillate Ongorulen Talep
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19 TEMMUZ PERŞEMBE
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JAPONYA 02:50 Ticaret Dengesi
JAPONYA 02:50 İhracat
JAPONYA 02:50 İthalat
BİRLEŞİK KRALLIK 11:30 Perakende Satışlar
ABD 15:30 Haftalık İşsizlik Başvuruları
ABD 15:30 Devam Eden Başvurular
ABD 15:30 Philadelphia Fed Endeksi
ABD 17:00 Öncü Göstergeler
ABD 17:30 EIA Doğalgaz Stok Değişimi
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20 TEMMUZ CUMA
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JAPONYA 02:30 TÜFE
JAPONYA 02:30 Çekirdek TÜFE
JAPONYA 02:50 Japon Yabancı Tahvil Alımları
JAPONYA 02:50 Japon Yabancı Hisse Senedi Alımları
JAPONYA 02:50 Yabancıların Japon Hisse Senetleri Alımları
JAPONYA 02:50 Yabancıların Japon Tahvil Alımları
ALMANYA 09:00 ÜFE

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