FİNANS

TÜRKİYE VE DÜNYADA VERİ GÜNDEMİ

FİNANS HABERLERİ  | 19.07.2018 09:18 | Son Güncelleme

TÜRKİYE ------------------------------------------------------------------------------------------------ 19/07     14:30     MB beklenti anketi 20/07     17:30     Merkezi yönetim borç stoku 23/07     10:00     Tüketici güven endeksi 24/07     14:00     MB bir haftalık repo faizi 25/07     14:30     Kapasite kullanım oranı 25/07     14:30     Reel kesim güven endeksi 30/07     10:00     Ekonomik güven endeksi 31/07     10:00     Dış ticaret dengesi 31/07     10:00     Turizm gelirleri 31/07     11:00     Giriş çıkış yapanlar ------------------------------------------------------------------------------------------------ DÜNYA  TSİ ------------------------------------------------------------------------------------------------ 19 TEMMUZ PERŞEMBE ------------------------------------------------------------------------------------------------ JAPONYA  02:50 Ticaret Dengesi JAPONYA  02:50 İhracat JAPONYA  02:50 İthalat BİRLEŞİK KRALLIK 11:30 Perakende Satışlar ABD   15:30 Haftalık İşsizlik Başvuruları ABD   15:30 Devam Eden Başvurular ABD   15:30 Philadelphia Fed Endeksi ABD   17:00 Öncü Göstergeler ABD   17:30 EIA Doğalgaz Stok Değişimi ------------------------------------------------------------------------------------------------ 20 TEMMUZ CUMA ------------------------------------------------------------------------------------------------ JAPONYA  02:30 TÜFE JAPONYA  02:30 Çekirdek TÜFE JAPONYA  02:50 Japon Yabancı Tahvil Alımları JAPONYA  02:50 Japon Yabancı Hisse Senedi Alımları JAPONYA  02:50 Yabancıların Japon Hisse Senetleri Alımları JAPONYA  02:50 Yabancıların Japon Tahvil Alımları ALMANYA  09:00 ÜFE  

TÜRKİYE
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19/07 14:30 MB beklenti anketi
20/07 17:30 Merkezi yönetim borç stoku
23/07 10:00 Tüketici güven endeksi
24/07 14:00 MB bir haftalık repo faizi
25/07 14:30 Kapasite kullanım oranı
25/07 14:30 Reel kesim güven endeksi
30/07 10:00 Ekonomik güven endeksi
31/07 10:00 Dış ticaret dengesi
31/07 10:00 Turizm gelirleri
31/07 11:00 Giriş çıkış yapanlar
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DÜNYA TSİ
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19 TEMMUZ PERŞEMBE
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JAPONYA 02:50 Ticaret Dengesi
JAPONYA 02:50 İhracat
JAPONYA 02:50 İthalat
BİRLEŞİK KRALLIK 11:30 Perakende Satışlar
ABD 15:30 Haftalık İşsizlik Başvuruları
ABD 15:30 Devam Eden Başvurular
ABD 15:30 Philadelphia Fed Endeksi
ABD 17:00 Öncü Göstergeler
ABD 17:30 EIA Doğalgaz Stok Değişimi
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20 TEMMUZ CUMA
------------------------------------------------------------------------------------------------
JAPONYA 02:30 TÜFE
JAPONYA 02:30 Çekirdek TÜFE
JAPONYA 02:50 Japon Yabancı Tahvil Alımları
JAPONYA 02:50 Japon Yabancı Hisse Senedi Alımları
JAPONYA 02:50 Yabancıların Japon Hisse Senetleri Alımları
JAPONYA 02:50 Yabancıların Japon Tahvil Alımları
ALMANYA 09:00 ÜFE

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