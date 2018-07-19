TÜRKİYE VE DÜNYADA VERİ GÜNDEMİ

TÜRKİYE
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19/07 14:30 MB beklenti anketi
20/07 17:30 Merkezi yönetim borç stoku
23/07 10:00 Tüketici güven endeksi
24/07 14:00 MB bir haftalık repo faizi
25/07 14:30 Kapasite kullanım oranı
25/07 14:30 Reel kesim güven endeksi
30/07 10:00 Ekonomik güven endeksi
31/07 10:00 Dış ticaret dengesi
31/07 10:00 Turizm gelirleri
31/07 11:00 Giriş çıkış yapanlar
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DÜNYA TSİ
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19 TEMMUZ PERŞEMBE
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JAPONYA 02:50 Ticaret Dengesi
JAPONYA 02:50 İhracat
JAPONYA 02:50 İthalat
BİRLEŞİK KRALLIK 11:30 Perakende Satışlar
ABD 15:30 Haftalık İşsizlik Başvuruları
ABD 15:30 Devam Eden Başvurular
ABD 15:30 Philadelphia Fed Endeksi
ABD 17:00 Öncü Göstergeler
ABD 17:30 EIA Doğalgaz Stok Değişimi
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20 TEMMUZ CUMA
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JAPONYA 02:30 TÜFE
JAPONYA 02:30 Çekirdek TÜFE
JAPONYA 02:50 Japon Yabancı Tahvil Alımları
JAPONYA 02:50 Japon Yabancı Hisse Senedi Alımları
JAPONYA 02:50 Yabancıların Japon Hisse Senetleri Alımları
JAPONYA 02:50 Yabancıların Japon Tahvil Alımları
ALMANYA 09:00 ÜFE
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