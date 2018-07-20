FİNANS

TÜRKİYE VE DÜNYADA VERİ GÜNDEMİ

FİNANS HABERLERİ  | 20.07.2018 09:09 | Son Güncelleme

TÜRKİYE ------------------------------------------------------------------------------------------------ 20/07     17:30     Merkezi yönetim borç stoku 23/07     10:00     Tüketici güven endeksi 24/07     14:00     MB bir haftalık repo faizi 25/07     14:30     Kapasite kullanım oranı 25/07     14:30     Reel kesim güven endeksi 30/07     10:00     Ekonomik güven endeksi 31/07     10:00     Dış ticaret dengesi 31/07     10:00     Turizm gelirleri 31/07     11:00     Giriş çıkış yapanlar ------------------------------------------------------------------------------------------------ DÜNYA  TSİ ------------------------------------------------------------------------------------------------ 20 TEMMUZ CUMA ------------------------------------------------------------------------------------------------ ALMANYA  09:00 ÜFE  

TÜRKİYE
------------------------------------------------------------------------------------------------
20/07 17:30 Merkezi yönetim borç stoku
23/07 10:00 Tüketici güven endeksi
24/07 14:00 MB bir haftalık repo faizi
25/07 14:30 Kapasite kullanım oranı
25/07 14:30 Reel kesim güven endeksi
30/07 10:00 Ekonomik güven endeksi
31/07 10:00 Dış ticaret dengesi
31/07 10:00 Turizm gelirleri
31/07 11:00 Giriş çıkış yapanlar
------------------------------------------------------------------------------------------------
DÜNYA TSİ
------------------------------------------------------------------------------------------------
20 TEMMUZ CUMA
------------------------------------------------------------------------------------------------
ALMANYA 09:00 ÜFE

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