FİNANS

TÜRKİYE VE DÜNYADA VERİ GÜNDEMİ

FİNANS HABERLERİ  | 23.07.2018 09:23 | Son Güncelleme

TÜRKİYE ------------------------------------------------------------------------------------------------ 23/07     10:00     Tüketici güven endeksi 24/07     14:00     MB bir haftalık repo faizi 25/07     14:30     Kapasite kullanım oranı 25/07     14:30     Reel kesim güven endeksi 30/07     10:00     Ekonomik güven endeksi 31/07     10:00     Dış ticaret dengesi 31/07     10:00     Turizm gelirleri 31/07     11:00     Giriş çıkış yapanlar ------------------------------------------------------------------------------------------------ DÜNYA  TSİ ------------------------------------------------------------------------------------------------ 23 TEMMUZ PAZARTESİ ------------------------------------------------------------------------------------------------ ABD                           15:30 Chicago Fed Aktivite Endeksi  EURO BÖLGESİ       17:00 Tüketici Güveni ABD                            17:00 Devam Eden Konut Satışları  ABD                            17:00 Devam Eden Konut Satışları MoM ------------------------------------------------------------------------------------------------ 24 TEMMUZ SALI ------------------------------------------------------------------------------------------------ JAPONYA                   03:30 İmalat PMI JAPONYA                   08:00 Öncü Göstergeler  FRANSA                    10:00 İmalat PMI  FRANSA                    10:00 Servis PMI  FRANSA                    10:00 Bileşik PMI  ALMANYA                   10:30 İmalat PMI  ALMANYA                   10:30 Servis PMI  ALMANYA                   10:30 Bileşik PMI  EURO BÖLGESİ       11:00 İmalat PMI  EURO BÖLGESİ       11:00 Servis PMI  EURO BÖLGESİ       11:00 Bileşik PMI  ABD                           16:45 İmalat PMI  ABD                           16:45 Servis PMI  ABD                           16:45 Bileşik PMI  ABD                           17:00 Richmond Fed İmalat Endeksi  ------------------------------------------------------------------------------------------------ 25 TEMMUZ ÇARŞAMBA ------------------------------------------------------------------------------------------------ FRANSA                    09:45 ÜFE MoM  FRANSA                    09:45 ÜFE YoY  ALMANYA                  11:00 IFO-İş İklimi  ALMANYA                  11:00 IFO-Beklentiler  ALMANYA                  11:00 IFO-Durum Değerlendirmesi  ABD                          14:00 Mortgage Başvuruları  ABD                          17:00 Yeni Konut Satışları ABD                          17:00 Yeni Konut Satışları MoM  ABD                          17:30 DOE U.S.

TÜRKİYE

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23/07 10:00 Tüketici güven endeksi

24/07 14:00 MB bir haftalık repo faizi

25/07 14:30 Kapasite kullanım oranı

25/07 14:30 Reel kesim güven endeksi

30/07 10:00 Ekonomik güven endeksi

31/07 10:00 Dış ticaret dengesi

31/07 10:00 Turizm gelirleri

31/07 11:00 Giriş çıkış yapanlar

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DÜNYA TSİ

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23 TEMMUZ PAZARTESİ

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ABD 15:30 Chicago Fed Aktivite Endeksi

EURO BÖLGESİ 17:00 Tüketici Güveni

ABD 17:00 Devam Eden Konut Satışları

ABD 17:00 Devam Eden Konut Satışları MoM

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24 TEMMUZ SALI

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JAPONYA 03:30 İmalat PMI

JAPONYA 08:00 Öncü Göstergeler

FRANSA 10:00 İmalat PMI

FRANSA 10:00 Servis PMI

FRANSA 10:00 Bileşik PMI

ALMANYA 10:30 İmalat PMI

ALMANYA 10:30 Servis PMI

ALMANYA 10:30 Bileşik PMI

EURO BÖLGESİ 11:00 İmalat PMI

EURO BÖLGESİ 11:00 Servis PMI

EURO BÖLGESİ 11:00 Bileşik PMI

ABD 16:45 İmalat PMI

ABD 16:45 Servis PMI

ABD 16:45 Bileşik PMI

ABD 17:00 Richmond Fed İmalat Endeksi

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25 TEMMUZ ÇARŞAMBA

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FRANSA 09:45 ÜFE MoM

FRANSA 09:45 ÜFE YoY

ALMANYA 11:00 IFO-İş İklimi

ALMANYA 11:00 IFO-Beklentiler

ALMANYA 11:00 IFO-Durum Değerlendirmesi

ABD 14:00 Mortgage Başvuruları

ABD 17:00 Yeni Konut Satışları

ABD 17:00 Yeni Konut Satışları MoM

ABD 17:30 DOE U.S. Ham Petrol Stokları

ABD 17:30 DOE Cushing OK Ham Petrol Stokları

ABD 17:30 DOE U.S. Gasoline Stokları

ABD 17:30 DOE U.S. Damıtılmış Petrol Stokaları

ABD 17:30 DOE U.S. Rafineri Kullanımı

ABD 17:30 DOE Crude Oil Öngörülen Talep

ABD 17:30 DOE Gasoline Öngörülen Talep

ABD 17:30 DOE Distillate Öngörülen Talep

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26 TEMMUZ PERŞEMBE

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JAPONYA 02:50 Japon Yabancı Tahvil Alımları

JAPONYA 02:50 Yabancıların Japon Hisse Senetleri Alımları

JAPONYA 02:50 Yabancıların Japon Tahvil Alımları

JAPONYA 02:50 Japon Yabancı Hisse Senedi Alımları

ALMANYA 09:00 GfK Tüketici Güveni

FRANSA 09:45 Tüketici Güveni

EURO BÖLGESİ 14:45 ECB Gösterge Faiz Oranı

EURO BÖLGESİ 14:45 ECB Marjinal Faiz Oranı

EURO BÖLGESİ 14:45 ECB Mevduat Faiz Oranı

ABD 15:30 Ticaret Dengesi

ABD 15:30 Toptan Satış Stokları MoM

ABD 15:30 Haftalık İşsizlik Başvuruları

ABD 15:30 Devam Eden Başvurular

ABD 15:30 Perakende Satış Stokları MoM

ABD 15:30 Dayanıklı Mal Siparişleri

ABD 17:30 EIA Doğalgaz Stok Değişimi

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27 TEMMUZ CUMA

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ÇİN 04:30 Sanayi Karlılıkları YoY

FRANSA 08:30 GDP QoQ

FRANSA 08:30 GDP YoY

FRANSA 09:45 Tüketici Harcamaları MoM

FRANSA 09:45 Tüketici Harcamaları YoY

ABD 15:30 Yıllıklandırılmış GDP QoQ

ABD 15:30 Kişisel Harcamalar

ABD 15:30 Çekirdek PCE QoQ

ABD 17:00 Michigan Üniversitesi Endeksi

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