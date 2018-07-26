FİNANS

TÜRKİYE VE DÜNYADA VERİ GÜNDEMİ

FİNANS HABERLERİ  | 26.07.2018 09:20 | Son Güncelleme

TÜRKİYE ------------------------------------------------------------------------------------------------ 30/07     10:00     Ekonomik güven endeksi 31/07     10:00     Dış ticaret dengesi 31/07     10:00     Turizm gelirleri 31/07     11:00     Giriş çıkış yapanlar ------------------------------------------------------------------------------------------------ DÜNYA                        TSİ ------------------------------------------------------------------------------------------------ 26 TEMMUZ PERŞEMBE ------------------------------------------------------------------------------------------------ JAPONYA                  02:50 Japon Yabancı Tahvil Alımları  JAPONYA                  02:50 Yabancıların Japon Hisse Senetleri Alımları  JAPONYA                  02:50 Yabancıların Japon Tahvil Alımları  JAPONYA                  02:50 Japon Yabancı Hisse Senedi Alımları  ALMANYA                  09:00 GfK Tüketici Güveni  FRANSA                   09:45 Tüketici Güveni  EURO BÖLGESİ      14:45 ECB Gösterge Faiz Oranı  EURO BÖLGESİ      14:45 ECB Marjinal Faiz Oranı  EURO BÖLGESİ      14:45 ECB Mevduat Faiz Oranı  ABD                          15:30 Ticaret Dengesi  ABD                          15:30 Toptan Satış Stokları MoM  ABD                          15:30 Haftalık İşsizlik Başvuruları  ABD                          15:30 Devam Eden Başvurular  ABD                          15:30 Perakende Satış Stokları MoM  ABD                          15:30 Dayanıklı Mal Siparişleri  ABD                          17:30 EIA Doğalgaz Stok Değişimi ------------------------------------------------------------------------------------------------ 27 TEMMUZ CUMA ------------------------------------------------------------------------------------------------ ÇİN                          04:30 Sanayi Karlılıkları YoY  FRANSA                  08:30 GDP QoQ  FRANSA                  08:30 GDP YoY  FRANSA                  09:45 Tüketici Harcamaları MoM  FRANSA                  09:45 Tüketici Harcamaları YoY  ABD                        15:30 Yıllıklandırılmış GDP QoQ       ABD                        15:30 Kişisel Harcamalar  ABD                        15:30 Çekirdek PCE QoQ  ABD                        17:00 Michigan Üniversitesi Endeksi  

TÜRKİYE

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30/07 10:00 Ekonomik güven endeksi

31/07 10:00 Dış ticaret dengesi

31/07 10:00 Turizm gelirleri

31/07 11:00 Giriş çıkış yapanlar

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DÜNYA TSİ

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26 TEMMUZ PERŞEMBE

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JAPONYA 02:50 Japon Yabancı Tahvil Alımları

JAPONYA 02:50 Yabancıların Japon Hisse Senetleri Alımları

JAPONYA 02:50 Yabancıların Japon Tahvil Alımları

JAPONYA 02:50 Japon Yabancı Hisse Senedi Alımları

ALMANYA 09:00 GfK Tüketici Güveni

FRANSA 09:45 Tüketici Güveni

EURO BÖLGESİ 14:45 ECB Gösterge Faiz Oranı

EURO BÖLGESİ 14:45 ECB Marjinal Faiz Oranı

EURO BÖLGESİ 14:45 ECB Mevduat Faiz Oranı

ABD 15:30 Ticaret Dengesi

ABD 15:30 Toptan Satış Stokları MoM

ABD 15:30 Haftalık İşsizlik Başvuruları

ABD 15:30 Devam Eden Başvurular

ABD 15:30 Perakende Satış Stokları MoM

ABD 15:30 Dayanıklı Mal Siparişleri

ABD 17:30 EIA Doğalgaz Stok Değişimi

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27 TEMMUZ CUMA

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ÇİN 04:30 Sanayi Karlılıkları YoY

FRANSA 08:30 GDP QoQ

FRANSA 08:30 GDP YoY

FRANSA 09:45 Tüketici Harcamaları MoM

FRANSA 09:45 Tüketici Harcamaları YoY

ABD 15:30 Yıllıklandırılmış GDP QoQ

ABD 15:30 Kişisel Harcamalar

ABD 15:30 Çekirdek PCE QoQ

ABD 17:00 Michigan Üniversitesi Endeksi

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