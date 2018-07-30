FİNANS

TÜRKİYE VE DÜNYADA VERİ GÜNDEMİ

FİNANS HABERLERİ  | 30.07.2018 09:38 | Son Güncelleme

  TÜRKİYE ------------------------------------------------------------------------------------------------ 30/07     10:00     Ekonomik güven endeksi 31/07     10:00     Dış ticaret dengesi 31/07     10:00     Turizm gelirleri 31/07     11:00     Giriş çıkış yapanlar ------------------------------------------------------------------------------------------------ DÜNYA                        TSİ ------------------------------------------------------------------------------------------------ 30 TEMMUZ PAZARTESİ ------------------------------------------------------------------------------------------------ JAPONYA                     02:50 Perakende Satışlar MoM  EURO BÖLGESİ         12:00 Ekonomik Güven Endeksi  EURO BÖLGESİ         12:00 Tüketici Güveni  ALMANYA                     15:00 TÜFE MoM  ALMANYA                     15:00 TÜFE YoY  ABD                             17:00 Bekleyen Konut Satışları MoM  ABD                             17:00 Bekleyen Konut Satışları YoY  ABD                             17:30 Dallas Fed İmalat Endeksi ------------------------------------------------------------------------------------------------ 31 TEMMUZ SALI ------------------------------------------------------------------------------------------------ İNGİLTERE                 02:01 GfK Tüketici Güveni  JAPONYA                   02:30 İşsizlik Oranı  JAPONYA                   02:50 Sanayi Üretimi MoM  JAPONYA                   02:50 Sanayi Üretimi YoY  ÇİN                             04:00 İmalar Dışı PMI  ÇiN                             04:00 İmalat PMI  ÇİN                             04:00 Bileşik PMI  JAPONYA                   08:00 Tüketici Güven Endeksi  FRANSA                     09:45 TÜFE MoM  FRANSA                     09:45 TÜFE YoY  ALMANYA                   10:55 İşsizlikteki Değişim  ALMANYA                   10:55 İşsizlik Oranı  EURO BÖLGESİ       12:00 İşsizlik Oranı  EURO BÖLGESİ       12:00 Çekirdek TÜFE YoY  EURO BÖLGESİ       12:00 GDP QoQ  EURO BÖLGESİ       12:00 GDP YoY  ABD                           15:30 Çekirdek PCE YoY  ABD                           15:30 Kişisel Gelirler  ABD                           15:30 Kişisel Harcamalar  ABD                           15:30 Reel Kişisel Harcamalar  ABD                           15:30 Çekirdek PCE MoM  ABD                           16:45 Chicago PMI ABD                           17:00 Conf.

TÜRKİYE

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30/07 10:00 Ekonomik güven endeksi

31/07 10:00 Dış ticaret dengesi

31/07 10:00 Turizm gelirleri

31/07 11:00 Giriş çıkış yapanlar

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DÜNYA TSİ

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30 TEMMUZ PAZARTESİ

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JAPONYA 02:50 Perakende Satışlar MoM

EURO BÖLGESİ 12:00 Ekonomik Güven Endeksi

EURO BÖLGESİ 12:00 Tüketici Güveni

ALMANYA 15:00 TÜFE MoM

ALMANYA 15:00 TÜFE YoY

ABD 17:00 Bekleyen Konut Satışları MoM

ABD 17:00 Bekleyen Konut Satışları YoY

ABD 17:30 Dallas Fed İmalat Endeksi

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31 TEMMUZ SALI

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İNGİLTERE 02:01 GfK Tüketici Güveni

JAPONYA 02:30 İşsizlik Oranı

JAPONYA 02:50 Sanayi Üretimi MoM

JAPONYA 02:50 Sanayi Üretimi YoY

ÇİN 04:00 İmalar Dışı PMI

ÇiN 04:00 İmalat PMI

ÇİN 04:00 Bileşik PMI

JAPONYA 08:00 Tüketici Güven Endeksi

FRANSA 09:45 TÜFE MoM

FRANSA 09:45 TÜFE YoY

ALMANYA 10:55 İşsizlikteki Değişim

ALMANYA 10:55 İşsizlik Oranı

EURO BÖLGESİ 12:00 İşsizlik Oranı

EURO BÖLGESİ 12:00 Çekirdek TÜFE YoY

EURO BÖLGESİ 12:00 GDP QoQ

EURO BÖLGESİ 12:00 GDP YoY

ABD 15:30 Çekirdek PCE YoY

ABD 15:30 Kişisel Gelirler

ABD 15:30 Kişisel Harcamalar

ABD 15:30 Reel Kişisel Harcamalar

ABD 15:30 Çekirdek PCE MoM

ABD 16:45 Chicago PMI

ABD 17:00 Conf. Board Tüketici Güveni

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1 AĞUSTOS ÇARŞAMBA

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JAPONYA 03:30 İmalat PMI

ÇİN 04:45 İmalat PMI

FRANSA 10:50 İmalat PMI

ALMANYA 10:55 İmalat PMI

EURO BÖLGESİ 11:00 İmalat PMI

İNGİLTERE 11:30 İmalat PMI

ABD 14:00 MBA Mortgage Başvuruları

ABD 15:15 ADP İstihdam Değişimi

ABD 16:45 İmalat PMI

ABD 17:00 İnşaat Harcamaları MoM

ABD 17:00 ISM İmalat Endeksi

ABD 17:30 DOE U.S. Ham Petrol Stokları

ABD 17:30 DOE Cushing OK Ham Petrol Stokları

ABD 17:30 DOE U.S. Gasoline Stokları

ABD 17:30 DOE U.S. Damıtılmış Petrol Stokaları

ABD 17:30 DOE U.S. Rafineri Kullanımı

ABD 17:30 DOE Crude Oil Öngörülen Talep

ABD 17:30 DOE Gasoline Öngörülen Talep

ABD 17:30 DOE Distillate Ongorulen Talep

ABD 21:00 FOMC Faiz Kararı (Üst Bant)

ABD 21:00 FOMC Faiz Kararı (Alt Bant)

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2 AĞUSTOS PERŞEMBE

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JAPONYA 02:50 Japon Yabancı Tahvil Alımları

JAPONYA 02:50 Japon Yabancı Hisse Senedi Alımları

JAPONYA 02:50 Yabancıların Japon Hisse Senetleri Alımları

JAPONYA 02:50 Yabancıların Japon Tahvil Alımları

İNGİLTERE 11:30 İnşaat PMI

EURO BÖLGESİ 12:00 ÜFE MoM

EURO BÖLGESİ 12:00 ÜFE YoY

İNGİLTERE 14:00 İngiltere Merkez Bankası Faiz Kararı

İNGİLTERE 14:00 İngiltere Merkez Bankası Varlık Alım Hedefi

ABD 15:30 Haftalık İşsizlik Başvuruları

ABD 15:30 Devam Eden İşsizlik Başvuruları

ABD 17:00 Fabrika Siparişleri

ABD 17:00 Dayanıklı Mal Siparişleri

ABD 17:30 EIA Doğalgaz Stok Değişimi

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3 AĞUSTOS CUMA

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JAPONYA 03:30 Servis PMI

JAPONYA 03:30 Bileşik PMI

ÇİN 04:45 Bileşik PMI

ÇİN 04:45 Servis PMI

FRANSA 10:50 Servis PMI

FRANSA 10:50 Bileşik PMI

ALMANYA 10:55 Servis PMI

ALMANYA 10:55 Bileşik PMI

EURO BÖLGESİ 11:00 Servis PMI

EURO BÖLGESİ 11:00 Bileşik PMI

İNGİLTERE 11:30 Servis PMI

İNGİLTERE 11:30 Bileşik PMI

EURO BÖLGESİ 12:00 Perakende Satışlar MoM

EURO BÖLGESİ 12:00 Perakende Satışlar YoY

ABD 15:30 Ticaret Dengesi

ABD 15:30 Tarım Dışı İstihdam Değişimi

ABD 15:30 Özel Sektör İstihdam Değişimi

ABD 15:30 İmalat Sektörü İstihdam Değişimi

ABD 15:30 İşsizlik Oranı

ABD 15:30 Ortalama Saatlik Kazançlar MoM

ABD 15:30 Ortalama Saatlik Kazançlar YoY

ABD 15:30 İşgücüne Katılım Oranı

ABD 16:45 Servis PMI

ABD 16:45 Bileşik PMI

ABD 17:00 ISM İmalat Dışı Bileşik Endeks

DHA-Ekonomi - Türkiye-İstanbul / Merkez - EKONOMİ SERVİSİ

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