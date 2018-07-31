FİNANS

TÜRKİYE VE DÜNYADA VERİ GÜNDEMİ

FİNANS HABERLERİ  | 31.07.2018 09:27 | Son Güncelleme

TÜRKİYE ------------------------------------------------------------------------------------------------ 31/07     10:00     Dış ticaret dengesi 31/07     10:00     Turizm gelirleri 31/07     11:00     Giriş çıkış yapanlar ------------------------------------------------------------------------------------------------ DÜNYA                        TSİ ------------------------------------------------------------------------------------------------ 31 TEMMUZ SALI ------------------------------------------------------------------------------------------------ İNGİLTERE                 02:01 GfK Tüketici Güveni  JAPONYA                   02:30 İşsizlik Oranı  JAPONYA                   02:50 Sanayi Üretimi MoM  JAPONYA                   02:50 Sanayi Üretimi YoY  ÇİN                             04:00 İmalar Dışı PMI  ÇiN                             04:00 İmalat PMI  ÇİN                             04:00 Bileşik PMI  JAPONYA                   08:00 Tüketici Güven Endeksi  FRANSA                     09:45 TÜFE MoM  FRANSA                     09:45 TÜFE YoY  ALMANYA                  10:55 İşsizlikteki Değişim  ALMANYA                  10:55 İşsizlik Oranı  EURO BÖLGESİ       12:00 İşsizlik Oranı  EURO BÖLGESİ       12:00 Çekirdek TÜFE YoY  EURO BÖLGESİ       12:00 GDP QoQ  EURO BÖLGESİ       12:00 GDP YoY  ABD                           15:30 Çekirdek PCE YoY  ABD                           15:30 Kişisel Gelirler  ABD                           15:30 Kişisel Harcamalar  ABD                           15:30 Reel Kişisel Harcamalar  ABD                           15:30 Çekirdek PCE MoM  ABD                           16:45 Chicago PMI ABD                           17:00 Conf.

TÜRKİYE

------------------------------------------------------------------------------------------------

31/07 10:00 Dış ticaret dengesi

31/07 10:00 Turizm gelirleri

31/07 11:00 Giriş çıkış yapanlar

------------------------------------------------------------------------------------------------

DÜNYA TSİ

------------------------------------------------------------------------------------------------

31 TEMMUZ SALI

------------------------------------------------------------------------------------------------

İNGİLTERE 02:01 GfK Tüketici Güveni

JAPONYA 02:30 İşsizlik Oranı

JAPONYA 02:50 Sanayi Üretimi MoM

JAPONYA 02:50 Sanayi Üretimi YoY

ÇİN 04:00 İmalar Dışı PMI

ÇiN 04:00 İmalat PMI

ÇİN 04:00 Bileşik PMI

JAPONYA 08:00 Tüketici Güven Endeksi

FRANSA 09:45 TÜFE MoM

FRANSA 09:45 TÜFE YoY

ALMANYA 10:55 İşsizlikteki Değişim

ALMANYA 10:55 İşsizlik Oranı

EURO BÖLGESİ 12:00 İşsizlik Oranı

EURO BÖLGESİ 12:00 Çekirdek TÜFE YoY

EURO BÖLGESİ 12:00 GDP QoQ

EURO BÖLGESİ 12:00 GDP YoY

ABD 15:30 Çekirdek PCE YoY

ABD 15:30 Kişisel Gelirler

ABD 15:30 Kişisel Harcamalar

ABD 15:30 Reel Kişisel Harcamalar

ABD 15:30 Çekirdek PCE MoM

ABD 16:45 Chicago PMI

ABD 17:00 Conf. Board Tüketici Güveni

------------------------------------------------------------------------------------------------

1 AĞUSTOS ÇARŞAMBA

------------------------------------------------------------------------------------------------

JAPONYA 03:30 İmalat PMI

ÇİN 04:45 İmalat PMI

FRANSA 10:50 İmalat PMI

ALMANYA 10:55 İmalat PMI

EURO BÖLGESİ 11:00 İmalat PMI

İNGİLTERE 11:30 İmalat PMI

ABD 14:00 MBA Mortgage Başvuruları

ABD 15:15 ADP İstihdam Değişimi

ABD 16:45 İmalat PMI

ABD 17:00 İnşaat Harcamaları MoM

ABD 17:00 ISM İmalat Endeksi

ABD 17:30 DOE U.S. Ham Petrol Stokları

ABD 17:30 DOE Cushing OK Ham Petrol Stokları

ABD 17:30 DOE U.S. Gasoline Stokları

ABD 17:30 DOE U.S. Damıtılmış Petrol Stokaları

ABD 17:30 DOE U.S. Rafineri Kullanımı

ABD 17:30 DOE Crude Oil Öngörülen Talep

ABD 17:30 DOE Gasoline Öngörülen Talep

ABD 17:30 DOE Distillate Ongorulen Talep

ABD 21:00 FOMC Faiz Kararı (Üst Bant)

ABD 21:00 FOMC Faiz Kararı (Alt Bant)

------------------------------------------------------------------------------------------------

2 AĞUSTOS PERŞEMBE

------------------------------------------------------------------------------------------------

JAPONYA 02:50 Japon Yabancı Tahvil Alımları

JAPONYA 02:50 Japon Yabancı Hisse Senedi Alımları

JAPONYA 02:50 Yabancıların Japon Hisse Senetleri Alımları

JAPONYA 02:50 Yabancıların Japon Tahvil Alımları

İNGİLTERE 11:30 İnşaat PMI

EURO BÖLGESİ 12:00 ÜFE MoM

EURO BÖLGESİ 12:00 ÜFE YoY

İNGİLTERE 14:00 İngiltere Merkez Bankası Faiz Kararı

İNGİLTERE 14:00 İngiltere Merkez Bankası Varlık Alım Hedefi

ABD 15:30 Haftalık İşsizlik Başvuruları

ABD 15:30 Devam Eden İşsizlik Başvuruları

ABD 17:00 Fabrika Siparişleri

ABD 17:00 Dayanıklı Mal Siparişleri

ABD 17:30 EIA Doğalgaz Stok Değişimi

------------------------------------------------------------------------------------------------

3 AĞUSTOS CUMA

------------------------------------------------------------------------------------------------

JAPONYA 03:30 Servis PMI

JAPONYA 03:30 Bileşik PMI

ÇİN 04:45 Bileşik PMI

ÇİN 04:45 Servis PMI

FRANSA 10:50 Servis PMI

FRANSA 10:50 Bileşik PMI

ALMANYA 10:55 Servis PMI

ALMANYA 10:55 Bileşik PMI

EURO BÖLGESİ 11:00 Servis PMI

EURO BÖLGESİ 11:00 Bileşik PMI

İNGİLTERE 11:30 Servis PMI

İNGİLTERE 11:30 Bileşik PMI

EURO BÖLGESİ 12:00 Perakende Satışlar MoM

EURO BÖLGESİ 12:00 Perakende Satışlar YoY

ABD 15:30 Ticaret Dengesi

ABD 15:30 Tarım Dışı İstihdam Değişimi

ABD 15:30 Özel Sektör İstihdam Değişimi

ABD 15:30 İmalat Sektörü İstihdam Değişimi

ABD 15:30 İşsizlik Oranı

ABD 15:30 Ortalama Saatlik Kazançlar MoM

ABD 15:30 Ortalama Saatlik Kazançlar YoY

ABD 15:30 İşgücüne Katılım Oranı

ABD 16:45 Servis PMI

ABD 16:45 Bileşik PMI

ABD 17:00 ISM İmalat Dışı Bileşik Endeks

PARTNERİşte Mars'a yapılacak konut projeleriİşte Mars'a yapılacak konut projeleri
Karacabey Ovası'nda domates hasadı başladıKaracabey Ovası'nda domates hasadı başladı
Foça Tatil Köyü'nün ihalesini Ankara merkezli bir firma kazandıFoça Tatil Köyü'nün ihalesini Ankara merkezli bir firma kazandı
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Minik Leyla'nın babasından kötü haber

Minik Leyla'nın babasından kötü haber

Resmi Gazete'de yayımlandı! Yeni dönem başladı

Resmi Gazete'de yayımlandı! Yeni dönem başladı

Kurban Bayramı emekli ikramiyesi hangi gün yatacak? Emeklilere erken maaş müjdesi

Kurban Bayramı emekli ikramiyesi hangi gün yatacak? Emeklilere erken maaş müjdesi

Akaryakıta çifte zam pompadan döndü

Akaryakıta çifte zam pompadan döndü

Vergi borcu yapılandırma için bugün son gün! 2018 Vergi borcu nereye nasıl ödenir?

Vergi borcu yapılandırma için bugün son gün! 2018 Vergi borcu nereye nasıl ödenir?

Bankaların kârı dudak uçuklattı

Bankaların kârı dudak uçuklattı

Mynet'te anlık olarak en çok izlenen hisseler
Hisse Adı

İlginizi Çekebilir

ABD'nin yaptırım tehdidinden sonra dolar ne kadar oldu?

ABD'nin yaptırım tehdidinden sonra dolar ne kadar oldu?

Erdoğan'dan ekonomide kararlılık vurgusu

Erdoğan'dan ekonomide kararlılık vurgusu

Emekliler dikkat! Ağustos'ta ikramiye müjdesi

Emekliler dikkat! Ağustos'ta ikramiye müjdesi

TÜKODER’den önemli uyarı: 'Kart aidatınızı almak için bugün son gün' SMS'lere cevap vermeyin

TÜKODER’den önemli uyarı: 'Kart aidatınızı almak için bugün son gün' SMS'lere cevap vermeyin

Milyonlarca vatandaşın borcu siliniyor!

Milyonlarca vatandaşın borcu siliniyor!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Süper lüks yat ihracatı 1 milyar doları aştı

Süper lüks yat ihracatı 1 milyar doları aştı

Dış ticaret açığı Haziran’da yüzde 9.1 azaldı

Dış ticaret açığı Haziran’da yüzde 9.1 azaldı

Karacabey Ovası'nda domates hasadı başladı

Karacabey Ovası'nda domates hasadı başladı

Foça Tatil Köyü'nün ihalesini Ankara merkezli bir firma kazandı

Foça Tatil Köyü'nün ihalesini Ankara merkezli bir firma kazandı

Pamukkale'ye gelen turist sayısında yüzde 46 artış

Pamukkale'ye gelen turist sayısında yüzde 46 artış

Aslı Öztap: boyner.com.tr 2018’in ilk yarısında yüzde 80 büyüdü

Aslı Öztap: boyner.com.tr 2018’in ilk yarısında yüzde 80 büyüdü

İ.M.K.B endeksleri, haberler, Kapalıçarşı, Uluslararası parite ve verileri eşanlı olarak verilmektedir. İMKB isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. İMKB ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen İMKB'ye ait olup, tekrar yayınlanamaz.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.