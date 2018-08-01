FİNANS

TÜRKİYE VE DÜNYADA VERİ GÜNDEMİ

FİNANS HABERLERİ  | 01.08.2018 09:25 | Son Güncelleme

TÜRKİYE ------------------------------------------------------------------------------------------------ 01/08     10:00     Motorlu Kara Taşıtları  01/08     11:00     Türk Boğazları Gemi Geçiş İstatistikleri ------------------------------------------------------------------------------------------------ DÜNYA                        TSİ ------------------------------------------------------------------------------------------------ 1 AĞUSTOS ÇARŞAMBA ------------------------------------------------------------------------------------------------ JAPONYA                  03:30 İmalat PMI  ÇİN                            04:45 İmalat PMI  FRANSA                    10:50 İmalat PMI  ALMANYA                  10:55 İmalat PMI  EURO BÖLGESİ       11:00 İmalat PMI  İNGİLTERE                11:30 İmalat PMI  ABD                           14:00 MBA Mortgage Başvuruları  ABD                           15:15 ADP İstihdam Değişimi  ABD                           16:45 İmalat PMI  ABD                            17:00 İnşaat Harcamaları MoM  ABD                            17:00 ISM İmalat Endeksi  ABD                            17:30 DOE U.S.

TÜRKİYE

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01/08 10:00 Motorlu Kara Taşıtları

01/08 11:00 Türk Boğazları Gemi Geçiş İstatistikleri

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DÜNYA TSİ

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1 AĞUSTOS ÇARŞAMBA

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JAPONYA 03:30 İmalat PMI

ÇİN 04:45 İmalat PMI

FRANSA 10:50 İmalat PMI

ALMANYA 10:55 İmalat PMI

EURO BÖLGESİ 11:00 İmalat PMI

İNGİLTERE 11:30 İmalat PMI

ABD 14:00 MBA Mortgage Başvuruları

ABD 15:15 ADP İstihdam Değişimi

ABD 16:45 İmalat PMI

ABD 17:00 İnşaat Harcamaları MoM

ABD 17:00 ISM İmalat Endeksi

ABD 17:30 DOE U.S. Ham Petrol Stokları

ABD 17:30 DOE Cushing OK Ham Petrol Stokları

ABD 17:30 DOE U.S. Gasoline Stokları

ABD 17:30 DOE U.S. Damıtılmış Petrol Stokaları

ABD 17:30 DOE U.S. Rafineri Kullanımı

ABD 17:30 DOE Crude Oil Öngörülen Talep

ABD 17:30 DOE Gasoline Öngörülen Talep

ABD 17:30 DOE Distillate Ongorulen Talep

ABD 21:00 FOMC Faiz Kararı (Üst Bant)

ABD 21:00 FOMC Faiz Kararı (Alt Bant)

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2 AĞUSTOS PERŞEMBE

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JAPONYA 02:50 Japon Yabancı Tahvil Alımları

JAPONYA 02:50 Japon Yabancı Hisse Senedi Alımları

JAPONYA 02:50 Yabancıların Japon Hisse Senetleri Alımları

JAPONYA 02:50 Yabancıların Japon Tahvil Alımları

İNGİLTERE 11:30 İnşaat PMI

EURO BÖLGESİ 12:00 ÜFE MoM

EURO BÖLGESİ 12:00 ÜFE YoY

İNGİLTERE 14:00 İngiltere Merkez Bankası Faiz Kararı

İNGİLTERE 14:00 İngiltere Merkez Bankası Varlık Alım Hedefi

ABD 15:30 Haftalık İşsizlik Başvuruları

ABD 15:30 Devam Eden İşsizlik Başvuruları

ABD 17:00 Fabrika Siparişleri

ABD 17:00 Dayanıklı Mal Siparişleri

ABD 17:30 EIA Doğalgaz Stok Değişimi

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3 AĞUSTOS CUMA

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JAPONYA 03:30 Servis PMI

JAPONYA 03:30 Bileşik PMI

ÇİN 04:45 Bileşik PMI

ÇİN 04:45 Servis PMI

FRANSA 10:50 Servis PMI

FRANSA 10:50 Bileşik PMI

ALMANYA 10:55 Servis PMI

ALMANYA 10:55 Bileşik PMI

EURO BÖLGESİ 11:00 Servis PMI

EURO BÖLGESİ 11:00 Bileşik PMI

İNGİLTERE 11:30 Servis PMI

İNGİLTERE 11:30 Bileşik PMI

EURO BÖLGESİ 12:00 Perakende Satışlar MoM

EURO BÖLGESİ 12:00 Perakende Satışlar YoY

ABD 15:30 Ticaret Dengesi

ABD 15:30 Tarım Dışı İstihdam Değişimi

ABD 15:30 Özel Sektör İstihdam Değişimi

ABD 15:30 İmalat Sektörü İstihdam Değişimi

ABD 15:30 İşsizlik Oranı

ABD 15:30 Ortalama Saatlik Kazançlar MoM

ABD 15:30 Ortalama Saatlik Kazançlar YoY

ABD 15:30 İşgücüne Katılım Oranı

ABD 16:45 Servis PMI

ABD 16:45 Bileşik PMI

ABD 17:00 ISM İmalat Dışı Bileşik Endeks

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