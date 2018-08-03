FİNANS

TÜRKİYE VE DÜNYADA VERİ GÜNDEMİ

FİNANS HABERLERİ  | 03.08.2018 09:37 | Son Güncelleme

TÜRKİYE ------------------------------------------------------------------------------------------------ 03/08     10:00     Tüketici Fiyat endeksi 03/08     10:00      Yurt İçi Üretici Fiyat Endeksi ------------------------------------------------------------------------------------------------ DÜNYA                        TSİ   ------------------------------------------------------------------------------------------------ 3 AĞUSTOS CUMA ------------------------------------------------------------------------------------------------ JAPONYA                   03:30 Servis PMI JAPONYA                    03:30 Bileşik PMI  ÇİN                               04:45 Bileşik PMI  ÇİN                               04:45 Servis PMI  FRANSA                      10:50 Servis PMI  FRANSA                      10:50 Bileşik PMI  ALMANYA                    10:55 Servis PMI  ALMANYA                    10:55 Bileşik PMI  EURO BÖLGESİ          11:00 Servis PMI  EURO BÖLGESİ          11:00 Bileşik PMI  İNGİLTERE                   11:30 Servis PMI  İNGİLTERE                   11:30 Bileşik PMI  EURO BÖLGESİ          12:00 Perakende Satışlar MoM  EURO BÖLGESİ          12:00 Perakende Satışlar YoY  ABD                              15:30 Ticaret Dengesi  ABD                              15:30 Tarım Dışı İstihdam Değişimi  ABD                              15:30 Özel Sektör İstihdam Değişimi  ABD                              15:30 İmalat Sektörü İstihdam Değişimi  ABD                              15:30 İşsizlik Oranı  ABD                              15:30 Ortalama Saatlik Kazançlar MoM  ABD                              15:30 Ortalama Saatlik Kazançlar YoY  ABD                              15:30 İşgücüne Katılım Oranı  ABD                              16:45 Servis PMI  ABD                              16:45 Bileşik PMI  ABD                               17:00 ISM İmalat Dışı Bileşik Endeks    

TÜRKİYE

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03/08 10:00 Tüketici Fiyat endeksi

03/08 10:00 Yurt İçi Üretici Fiyat Endeksi

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DÜNYA TSİ

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3 AĞUSTOS CUMA

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JAPONYA 03:30 Servis PMI

JAPONYA 03:30 Bileşik PMI

ÇİN 04:45 Bileşik PMI

ÇİN 04:45 Servis PMI

FRANSA 10:50 Servis PMI

FRANSA 10:50 Bileşik PMI

ALMANYA 10:55 Servis PMI

ALMANYA 10:55 Bileşik PMI

EURO BÖLGESİ 11:00 Servis PMI

EURO BÖLGESİ 11:00 Bileşik PMI

İNGİLTERE 11:30 Servis PMI

İNGİLTERE 11:30 Bileşik PMI

EURO BÖLGESİ 12:00 Perakende Satışlar MoM

EURO BÖLGESİ 12:00 Perakende Satışlar YoY

ABD 15:30 Ticaret Dengesi

ABD 15:30 Tarım Dışı İstihdam Değişimi

ABD 15:30 Özel Sektör İstihdam Değişimi

ABD 15:30 İmalat Sektörü İstihdam Değişimi

ABD 15:30 İşsizlik Oranı

ABD 15:30 Ortalama Saatlik Kazançlar MoM

ABD 15:30 Ortalama Saatlik Kazançlar YoY

ABD 15:30 İşgücüne Katılım Oranı

ABD 16:45 Servis PMI

ABD 16:45 Bileşik PMI

ABD 17:00 ISM İmalat Dışı Bileşik Endeks

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