FİNANS

TÜRKİYE VE DÜNYADA VERİ GÜNDEMİ

FİNANS HABERLERİ  | 06.08.2018 09:49 | Son Güncelleme

TÜRKİYE ------------------------------------------------------------------------------------------------ 06/08     10:00     Hanehalkı Yurt içi Turizm 07/08     10:00     Kütüphane İstatistikleri 08/08     10:00     Hanehalkı Bilişim Teknolojileri Kullanım Araştırması 08/08     17:00     Havalimanı İstatistikleri 09/08     11:00     Finansal Yatırım Araçlarının Getiri Oranları 09/08     14:00     Kredi Kartı Harmalarına İlişkin İstatistikleri 10/08     10:00     Dış Ticaret Endeksileri 10/08     10:00     Ödemeler Dengesi İstatistikleri ------------------------------------------------------------------------------------------------ DÜNYA                                                      TSİ ------------------------------------------------------------------------------------------------ 06 AĞUSTOS PAZARTESİ                       TSİ ------------------------------------------------------------------------------------------------ ALMANYA           09:00 Fabrika Siparişleri   ALMANYA           10:30 İnşaat PMI  ------------------------------------------------------------------------------------------------ 07 AĞUSTOS SALI                                 TSİ ------------------------------------------------------------------------------------------------ JAPONYA           02:30 Hanehalkı Harcamaları YoY JAPONYA           08:00 Öncü Göstergeler  ALMANYA           09:00 Ticaret Dengesi  ALMANYA           09:00 İhracat MoM ALMANYA           09:00 İthalat MoM ALMANYA           09:00 Sanayi Üretimi MoM ALMANYA           09:00 Sanayi Üretimi YoY FRANSA            09:45 Ticaret Dengesi  ------------------------------------------------------------------------------------------------ 08 AĞUSTOS ÇARŞAMBA                     TSİ ------------------------------------------------------------------------------------------------ ABD           17:30 DOE U.S.

TÜRKİYE

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06/08 10:00 Hanehalkı Yurt içi Turizm

07/08 10:00 Kütüphane İstatistikleri

08/08 10:00 Hanehalkı Bilişim Teknolojileri Kullanım Araştırması

08/08 17:00 Havalimanı İstatistikleri

09/08 11:00 Finansal Yatırım Araçlarının Getiri Oranları

09/08 14:00 Kredi Kartı Harmalarına İlişkin İstatistikleri

10/08 10:00 Dış Ticaret Endeksileri

10/08 10:00 Ödemeler Dengesi İstatistikleri

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DÜNYA TSİ

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06 AĞUSTOS PAZARTESİ TSİ

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ALMANYA 09:00 Fabrika Siparişleri

ALMANYA 10:30 İnşaat PMI

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07 AĞUSTOS SALI TSİ

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JAPONYA 02:30 Hanehalkı Harcamaları YoY

JAPONYA 08:00 Öncü Göstergeler

ALMANYA 09:00 Ticaret Dengesi

ALMANYA 09:00 İhracat MoM

ALMANYA 09:00 İthalat MoM

ALMANYA 09:00 Sanayi Üretimi MoM

ALMANYA 09:00 Sanayi Üretimi YoY

FRANSA 09:45 Ticaret Dengesi

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08 AĞUSTOS ÇARŞAMBA TSİ

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ABD 17:30 DOE U.S. Ham Petrol Stokları

ABD 17:30 DOE Cushing OK Ham Petrol Stokları

ABD 17:30 DOE U.S. Gasoline Stokları

ABD 17:30 DOE U.S. Damıtılmış Petrol Stokaları

ABD 17:30 DOE U.S. Rafineri Kullanımı

ABD 17:30 DOE Ham Petrol Ongorulen Talep

ABD 17:30 DOE Benzin Ongorulen Talep

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09 AĞUSTOS PERŞEMBE TSİ

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JAPONYA 02:50 Çekirdek Makine Siparişleri MoM

JAPONYA 02:50 Çekirdek Makine Siparişleri YoY

JAPONYA 02:50 Japon Yabancı Tahvil Alımları

JAPONYA 02:50 Japon Yabancı Hisse Senedi Alımları

JAPONYA 02:50 Yabancıların Japon Hisse Senetleri Alımları

JAPONYA 02:50 Yabancıların Japon Tahvil Alımları

ÇİN 04:30 ÜFE YoY

ÇİN 04:30 TÜFE YoY

ABD 15:30 Haftalık İşsizlik Başvuruları

ABD 15:30 Devam Eden Başvurular

ABD 15:30 ÜFE MoM

ABD 15:30 Çekirdek ÜFE MoM

ABD 15:30 ÜFE YoY

ABD 15:30 Çekirdek ÜFE YoY

ABD 17:00 Toptan Satış Stokları MoM

ABD 17:30 EIA Doğalgaz Stok Değişimi

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10 AĞUSTOS CUMA TSİ

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JAPONYA 02:50 ÜFE YoY

JAPONYA 02:50 ÜFE MoM

JAPONYA 02:50 GDP QoQ

JAPONYA 02:50 Yıllıklandırılmış GDP QoQ

JAPONYA 02:50 GDP Özel Tüketim QoQ

JAPONYA 02:50 GDP İş Harcamaları QoQ

FRANSA 09:45 Sanayi Üretimi MoM

FRANSA 09:45 Sanayi Üretimi YoY

FRANSA 09:45 İmalat Üretimi MoM

FRANSA 09:45 İmalat Üretimi YoY

İNGİLTERE 11:30 Ticaret Dengesi

İNGİLTERE 11:30 Sanayi Üretimi MoM

İNGİLTERE 11:30 Sanayi Üretimi YoY

İNGİLTERE 11:30 İmalat Üretimi MoM

İNGİLTERE 11:30 İmalat Üretimi YoY

İNGİLTERE 11:30 Servis Sektörü Endeksi MoM

İNGİLTERE 11:30 Servis Sektörü Endeksi 3M/3M

İNGİLTERE 11:30 GDP QoQ

İNGİLTERE 11:30 GDP YoY

İNGİLTERE 11:30 Özel Tüketim QoQ

İNGİLTERE 11:30 Kamu Harcamaları QoQ

İNGİLTERE 11:30 Sabit Sermaye Yatırımları QoQ

İNGİLTERE 11:30 İhracat QoQ

İNGİLTERE 11:30 İthalat QoQ

İNGİLTERE 11:30 Toplam İş Yatırımları QoQ

İNGİLTERE 11:30 Toplam İş Yatırımları YoY

ABD 15:30 TÜFE MoM

ABD 15:30 Çekirdek TÜFE MoM

ABD 15:30 TÜFE YoY

ABD 15:30 Çekirdek TÜFE YoY

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