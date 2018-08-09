FİNANS

TÜRKİYE VE DÜNYADA VERİ GÜNDEMİ

FİNANS HABERLERİ  | 09.08.2018 09:34 | Son Güncelleme

TÜRKİYE ------------------------------------------------------------------------------------------------ 09/08     11:00     Finansal Yatırım Araçlarının Getiri Oranları 09/08     14:00     Kredi Kartı Harmalarına İlişkin İstatistikleri 10/08     10:00     Dış Ticaret Endeksileri 10/08     10:00     Ödemeler Dengesi İstatistikleri ------------------------------------------------------------------------------------------------ DÜNYA                                                      TSİ   ------------------------------------------------------------------------------------------------ 09 AĞUSTOS PERŞEMBE                     TSİ ------------------------------------------------------------------------------------------------ JAPONYA           02:50 Çekirdek Makine Siparişleri MoM  JAPONYA           02:50 Çekirdek Makine Siparişleri YoY  JAPONYA           02:50 Japon Yabancı Tahvil Alımları  JAPONYA           02:50 Japon Yabancı Hisse Senedi Alımları  JAPONYA           02:50 Yabancıların Japon Hisse Senetleri Alımları  JAPONYA           02:50 Yabancıların Japon Tahvil Alımları  ÇİN                     04:30 ÜFE YoY  ÇİN                     04:30 TÜFE YoY  ABD                   15:30 Haftalık İşsizlik Başvuruları  ABD                   15:30 Devam Eden Başvurular  ABD                   15:30 ÜFE MoM  ABD                   15:30 Çekirdek ÜFE MoM  ABD                   15:30 ÜFE YoY  ABD                   15:30 Çekirdek ÜFE YoY  ABD                   17:00 Toptan Satış Stokları MoM ABD                   17:30 EIA Doğalgaz Stok Değişimi ------------------------------------------------------------------------------------------------ 10 AĞUSTOS CUMA                       TSİ ------------------------------------------------------------------------------------------------ JAPONYA         02:50 ÜFE YoY  JAPONYA         02:50 ÜFE MoM  JAPONYA         02:50 GDP QoQ  JAPONYA         02:50 Yıllıklandırılmış GDP QoQ  JAPONYA         02:50 GDP Özel Tüketim QoQ  JAPONYA         02:50 GDP İş Harcamaları QoQ  FRANSA           09:45 Sanayi Üretimi MoM  FRANSA           09:45 Sanayi Üretimi YoY  FRANSA           09:45 İmalat Üretimi MoM FRANSA           09:45 İmalat Üretimi YoY  İNGİLTERE       11:30 Ticaret Dengesi  İNGİLTERE       11:30 Sanayi Üretimi MoM  İNGİLTERE       11:30 Sanayi Üretimi YoY  İNGİLTERE       11:30 İmalat Üretimi MoM  İNGİLTERE       11:30 İmalat Üretimi YoY  İNGİLTERE       11:30 Servis Sektörü Endeksi MoM  İNGİLTERE       11:30 Servis Sektörü Endeksi 3M/3M  İNGİLTERE       11:30 GDP QoQ  İNGİLTERE       11:30 GDP YoY  İNGİLTERE       11:30 Özel Tüketim QoQ  İNGİLTERE       11:30 Kamu Harcamaları QoQ  İNGİLTERE       11:30 Sabit Sermaye Yatırımları QoQ  İNGİLTERE       11:30 İhracat QoQ  İNGİLTERE       11:30 İthalat QoQ  İNGİLTERE       11:30 Toplam İş Yatırımları QoQ  İNGİLTERE       11:30 Toplam İş Yatırımları YoY  ABD                  15:30 TÜFE MoM  ABD                  15:30 Çekirdek TÜFE MoM ABD                  15:30 TÜFE YoY  ABD                  15:30 Çekirdek TÜFE YoY DHA-Ekonomi - Türkiye-İstanbul / Merkez - EKONOMİ SERVİSİ

TÜRKİYE

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09/08 11:00 Finansal Yatırım Araçlarının Getiri Oranları

09/08 14:00 Kredi Kartı Harmalarına İlişkin İstatistikleri

10/08 10:00 Dış Ticaret Endeksileri

10/08 10:00 Ödemeler Dengesi İstatistikleri

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DÜNYA TSİ

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09 AĞUSTOS PERŞEMBE TSİ

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JAPONYA 02:50 Çekirdek Makine Siparişleri MoM

JAPONYA 02:50 Çekirdek Makine Siparişleri YoY

JAPONYA 02:50 Japon Yabancı Tahvil Alımları

JAPONYA 02:50 Japon Yabancı Hisse Senedi Alımları

JAPONYA 02:50 Yabancıların Japon Hisse Senetleri Alımları

JAPONYA 02:50 Yabancıların Japon Tahvil Alımları

ÇİN 04:30 ÜFE YoY

ÇİN 04:30 TÜFE YoY

ABD 15:30 Haftalık İşsizlik Başvuruları

ABD 15:30 Devam Eden Başvurular

ABD 15:30 ÜFE MoM

ABD 15:30 Çekirdek ÜFE MoM

ABD 15:30 ÜFE YoY

ABD 15:30 Çekirdek ÜFE YoY

ABD 17:00 Toptan Satış Stokları MoM

ABD 17:30 EIA Doğalgaz Stok Değişimi

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10 AĞUSTOS CUMA TSİ

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JAPONYA 02:50 ÜFE YoY

JAPONYA 02:50 ÜFE MoM

JAPONYA 02:50 GDP QoQ

JAPONYA 02:50 Yıllıklandırılmış GDP QoQ

JAPONYA 02:50 GDP Özel Tüketim QoQ

JAPONYA 02:50 GDP İş Harcamaları QoQ

FRANSA 09:45 Sanayi Üretimi MoM

FRANSA 09:45 Sanayi Üretimi YoY

FRANSA 09:45 İmalat Üretimi MoM

FRANSA 09:45 İmalat Üretimi YoY

İNGİLTERE 11:30 Ticaret Dengesi

İNGİLTERE 11:30 Sanayi Üretimi MoM

İNGİLTERE 11:30 Sanayi Üretimi YoY

İNGİLTERE 11:30 İmalat Üretimi MoM

İNGİLTERE 11:30 İmalat Üretimi YoY

İNGİLTERE 11:30 Servis Sektörü Endeksi MoM

İNGİLTERE 11:30 Servis Sektörü Endeksi 3M/3M

İNGİLTERE 11:30 GDP QoQ

İNGİLTERE 11:30 GDP YoY

İNGİLTERE 11:30 Özel Tüketim QoQ

İNGİLTERE 11:30 Kamu Harcamaları QoQ

İNGİLTERE 11:30 Sabit Sermaye Yatırımları QoQ

İNGİLTERE 11:30 İhracat QoQ

İNGİLTERE 11:30 İthalat QoQ

İNGİLTERE 11:30 Toplam İş Yatırımları QoQ

İNGİLTERE 11:30 Toplam İş Yatırımları YoY

ABD 15:30 TÜFE MoM

ABD 15:30 Çekirdek TÜFE MoM

ABD 15:30 TÜFE YoY

ABD 15:30 Çekirdek TÜFE YoY

DHA-Ekonomi - Türkiye-İstanbul / Merkez - EKONOMİ SERVİSİ

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