TÜRKİYE VE DÜNYADA VERİ GÜNDEMİ

TÜRKİYE
------------------------------------------------------------------------------------------------
10/08 10:00 Dış Ticaret Endeksileri
10/08 10:00 Ödemeler Dengesi İstatistikleri
------------------------------------------------------------------------------------------------
DÜNYA TSİ
------------------------------------------------------------------------------------------------
10 AĞUSTOS CUMA TSİ
------------------------------------------------------------------------------------------------
JAPONYA 02:50 ÜFE YoY
JAPONYA 02:50 ÜFE MoM
JAPONYA 02:50 GDP QoQ
JAPONYA 02:50 Yıllıklandırılmış GDP QoQ
JAPONYA 02:50 GDP Özel Tüketim QoQ
JAPONYA 02:50 GDP İş Harcamaları QoQ
FRANSA 09:45 Sanayi Üretimi MoM
FRANSA 09:45 Sanayi Üretimi YoY
FRANSA 09:45 İmalat Üretimi MoM
FRANSA 09:45 İmalat Üretimi YoY
İNGİLTERE 11:30 Ticaret Dengesi
İNGİLTERE 11:30 Sanayi Üretimi MoM
İNGİLTERE 11:30 Sanayi Üretimi YoY
İNGİLTERE 11:30 İmalat Üretimi MoM
İNGİLTERE 11:30 İmalat Üretimi YoY
İNGİLTERE 11:30 Servis Sektörü Endeksi MoM
İNGİLTERE 11:30 Servis Sektörü Endeksi 3M/3M
İNGİLTERE 11:30 GDP QoQ
İNGİLTERE 11:30 GDP YoY
İNGİLTERE 11:30 Özel Tüketim QoQ
İNGİLTERE 11:30 Kamu Harcamaları QoQ
İNGİLTERE 11:30 Sabit Sermaye Yatırımları QoQ
İNGİLTERE 11:30 İhracat QoQ
İNGİLTERE 11:30 İthalat QoQ
İNGİLTERE 11:30 Toplam İş Yatırımları QoQ
İNGİLTERE 11:30 Toplam İş Yatırımları YoY
ABD 15:30 TÜFE MoM
ABD 15:30 Çekirdek TÜFE MoM
ABD 15:30 TÜFE YoY
ABD 15:30 Çekirdek TÜFE YoY
Dolar ne kadar? Çeyrek altın fiyatlarında son durum - 10 Ağustos Cuma güncel dolar, euro ve altın yorumları
Ekonomide yeni model! Bakan Albayrak bugün açıklayacak
Dolar 5.50 TL seviyesinin üzerine çıktı! Sterlin ilk defa 7 TL'yi geçti
Bakan Berat Albayrak yeni ekonomi modelini yarın açıklayacak
Borsa güne nasıl başladı?
Dolar ne kadar? Günün dolar yorumları (9 Ağustos 2018)
Borsa İstanbul Genel Kurul'u 31 Ağustos'ta toplanacak
E-Ticaretin 9 Günlük Tatilden Beklentisi 1 Milyar TL
Edremit Körfezi'nde doluluk yüzde 100'e yaklaştı! Şimdiden yer kalmadı
Okuyucu Yorumları 0 yorum