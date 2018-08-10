FİNANS

TÜRKİYE VE DÜNYADA VERİ GÜNDEMİ

FİNANS HABERLERİ  | 10.08.2018 09:23 | Son Güncelleme

TÜRKİYE ------------------------------------------------------------------------------------------------ 10/08     10:00     Dış Ticaret Endeksileri 10/08     10:00     Ödemeler Dengesi İstatistikleri ------------------------------------------------------------------------------------------------ DÜNYA                                                      TSİ ------------------------------------------------------------------------------------------------ 10 AĞUSTOS CUMA                       TSİ ------------------------------------------------------------------------------------------------ JAPONYA         02:50 ÜFE YoY  JAPONYA         02:50 ÜFE MoM  JAPONYA         02:50 GDP QoQ  JAPONYA         02:50 Yıllıklandırılmış GDP QoQ  JAPONYA         02:50 GDP Özel Tüketim QoQ  JAPONYA         02:50 GDP İş Harcamaları QoQ  FRANSA           09:45 Sanayi Üretimi MoM  FRANSA           09:45 Sanayi Üretimi YoY  FRANSA           09:45 İmalat Üretimi MoM FRANSA           09:45 İmalat Üretimi YoY  İNGİLTERE       11:30 Ticaret Dengesi  İNGİLTERE       11:30 Sanayi Üretimi MoM  İNGİLTERE       11:30 Sanayi Üretimi YoY  İNGİLTERE       11:30 İmalat Üretimi MoM  İNGİLTERE       11:30 İmalat Üretimi YoY  İNGİLTERE       11:30 Servis Sektörü Endeksi MoM  İNGİLTERE       11:30 Servis Sektörü Endeksi 3M/3M  İNGİLTERE       11:30 GDP QoQ  İNGİLTERE       11:30 GDP YoY  İNGİLTERE       11:30 Özel Tüketim QoQ  İNGİLTERE       11:30 Kamu Harcamaları QoQ  İNGİLTERE       11:30 Sabit Sermaye Yatırımları QoQ  İNGİLTERE       11:30 İhracat QoQ  İNGİLTERE       11:30 İthalat QoQ  İNGİLTERE       11:30 Toplam İş Yatırımları QoQ  İNGİLTERE       11:30 Toplam İş Yatırımları YoY  ABD                  15:30 TÜFE MoM  ABD                  15:30 Çekirdek TÜFE MoM ABD                  15:30 TÜFE YoY  ABD                  15:30 Çekirdek TÜFE YoY  

TÜRKİYE

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10/08 10:00 Dış Ticaret Endeksileri

10/08 10:00 Ödemeler Dengesi İstatistikleri

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DÜNYA TSİ

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10 AĞUSTOS CUMA TSİ

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JAPONYA 02:50 ÜFE YoY

JAPONYA 02:50 ÜFE MoM

JAPONYA 02:50 GDP QoQ

JAPONYA 02:50 Yıllıklandırılmış GDP QoQ

JAPONYA 02:50 GDP Özel Tüketim QoQ

JAPONYA 02:50 GDP İş Harcamaları QoQ

FRANSA 09:45 Sanayi Üretimi MoM

FRANSA 09:45 Sanayi Üretimi YoY

FRANSA 09:45 İmalat Üretimi MoM

FRANSA 09:45 İmalat Üretimi YoY

İNGİLTERE 11:30 Ticaret Dengesi

İNGİLTERE 11:30 Sanayi Üretimi MoM

İNGİLTERE 11:30 Sanayi Üretimi YoY

İNGİLTERE 11:30 İmalat Üretimi MoM

İNGİLTERE 11:30 İmalat Üretimi YoY

İNGİLTERE 11:30 Servis Sektörü Endeksi MoM

İNGİLTERE 11:30 Servis Sektörü Endeksi 3M/3M

İNGİLTERE 11:30 GDP QoQ

İNGİLTERE 11:30 GDP YoY

İNGİLTERE 11:30 Özel Tüketim QoQ

İNGİLTERE 11:30 Kamu Harcamaları QoQ

İNGİLTERE 11:30 Sabit Sermaye Yatırımları QoQ

İNGİLTERE 11:30 İhracat QoQ

İNGİLTERE 11:30 İthalat QoQ

İNGİLTERE 11:30 Toplam İş Yatırımları QoQ

İNGİLTERE 11:30 Toplam İş Yatırımları YoY

ABD 15:30 TÜFE MoM

ABD 15:30 Çekirdek TÜFE MoM

ABD 15:30 TÜFE YoY

ABD 15:30 Çekirdek TÜFE YoY

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