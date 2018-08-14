FİNANS

TÜRKİYE VE DÜNYADA VERİ GÜNDEMİ

FİNANS HABERLERİ  | 14.08.2018 09:44 | Son Güncelleme

TÜRKİYE ------------------------------------------------------------------------------------------------ 14/08     10:00 Açık İş İdrai Kayıtları  14/08     10:00 Kayıtlı İşsizlik İstatistikleri 14/08     10:00 Kümes Hayvancılığı Üretimi 14/08     10:00 Süt ve Süt Ürünleri Üretimi 14/08     10:00 Tarım Ürünleri Üretici Fiyat Endeksi 14/08     10:00 Hava Kalitesi İstatistikleri  ------------------------------------------------------------------------------------------------ DÜNYA                                                      TSİ   ------------------------------------------------------------------------------------------------ 14 AĞUSTOS SALI                                 TSİ ------------------------------------------------------------------------------------------------ ÇİN                                05:00 Perakende Satışlar YoY  ÇİN                                05:00 Sanayi Üretimi YoY  JAPONYA                      07:30 Sanayi Üretimi MoM  JAPONYA                      07:30 Sanayi Üretimi YoY  JAPONYA                      07:30 Kapasite Kullanımı MoM  FRANSA                        08:30 ILO İşsizlik Oranı  ALMANYA                      09:00 GDP QoQ ALMANYA                      09:00 GDP YoY  ALMANYA                      09:00 TÜFE MoM  ALMANYA                      09:00 TÜFE YoY  FRANSA                        09:45 TÜFE MoM  FRANSA                        09:45 TÜFE YoY  İNGİLTERE                   11:30 Ortalama Haftalık Kazançlar 3M/YoY İNGİLTERE                   11:30 ILO İşsizlik Oranı 3Mths  İNGİLTERE                   11:30 İşgücü Değişimi 3M/3M  EURO BÖLGESİ          12:00 Sanayi Üretimi MoM  EURO BÖLGESİ          12:00 Sanayi Üretimi YoY  EURO BÖLGESİ          12:00 GDP QoQ  EURO BÖLGESİ          12:00 GDP YoY  ALMANYA                      12:00 ZEW Anketi (Mevcut Durum)  ALMANYA                      12:00 ZEW Anketi (Beklenti)  EURO BÖLGESİ          12:00 ZEW Anketi (Beklenti) ------------------------------------------------------------------------------------------------ 15 AĞUSTOS ÇARŞAMBA                     TSİ ------------------------------------------------------------------------------------------------ İNGİLTERE                  11:30 TÜFE MoM  İNGİLTERE                  11:30 TÜFE YoY  İNGİLTERE                  11:30 Çekirdek TÜFE YoY İNGİLTERE                  11:30 ÜFE MoM  İNGİLTERE                  11:30 ÜFE YoY  İNGİLTERE                  11:30 Çekirdek ÜFE MoM  İNGİLTERE                  11:30 Çekirdek ÜFE YoY  ABD                             14:00 MBA Mortgage Başvuruları  ABD                             15:30 Empire İmalat Endeksi  ABD                             15:30 Perakende Satışlar MoM  ABD                             16:15 Sanayi Üretimi MoM  ABD                             16:15 Kapasite Kullanımı  ABD                             16:15 İmalat Üretimi  ABD                             17:00 İş Stokları  ABD                             17:30 DOE U.S.

TÜRKİYE

------------------------------------------------------------------------------------------------

14/08 10:00 Açık İş İdrai Kayıtları

14/08 10:00 Kayıtlı İşsizlik İstatistikleri

14/08 10:00 Kümes Hayvancılığı Üretimi

14/08 10:00 Süt ve Süt Ürünleri Üretimi

14/08 10:00 Tarım Ürünleri Üretici Fiyat Endeksi

14/08 10:00 Hava Kalitesi İstatistikleri

------------------------------------------------------------------------------------------------

DÜNYA TSİ

------------------------------------------------------------------------------------------------

14 AĞUSTOS SALI TSİ

------------------------------------------------------------------------------------------------

ÇİN 05:00 Perakende Satışlar YoY

ÇİN 05:00 Sanayi Üretimi YoY

JAPONYA 07:30 Sanayi Üretimi MoM

JAPONYA 07:30 Sanayi Üretimi YoY

JAPONYA 07:30 Kapasite Kullanımı MoM

FRANSA 08:30 ILO İşsizlik Oranı

ALMANYA 09:00 GDP QoQ

ALMANYA 09:00 GDP YoY

ALMANYA 09:00 TÜFE MoM

ALMANYA 09:00 TÜFE YoY

FRANSA 09:45 TÜFE MoM

FRANSA 09:45 TÜFE YoY

İNGİLTERE 11:30 Ortalama Haftalık Kazançlar 3M/YoY

İNGİLTERE 11:30 ILO İşsizlik Oranı 3Mths

İNGİLTERE 11:30 İşgücü Değişimi 3M/3M

EURO BÖLGESİ 12:00 Sanayi Üretimi MoM

EURO BÖLGESİ 12:00 Sanayi Üretimi YoY

EURO BÖLGESİ 12:00 GDP QoQ

EURO BÖLGESİ 12:00 GDP YoY

ALMANYA 12:00 ZEW Anketi (Mevcut Durum)

ALMANYA 12:00 ZEW Anketi (Beklenti)

EURO BÖLGESİ 12:00 ZEW Anketi (Beklenti)

------------------------------------------------------------------------------------------------

15 AĞUSTOS ÇARŞAMBA TSİ

------------------------------------------------------------------------------------------------

İNGİLTERE 11:30 TÜFE MoM

İNGİLTERE 11:30 TÜFE YoY

İNGİLTERE 11:30 Çekirdek TÜFE YoY

İNGİLTERE 11:30 ÜFE MoM

İNGİLTERE 11:30 ÜFE YoY

İNGİLTERE 11:30 Çekirdek ÜFE MoM

İNGİLTERE 11:30 Çekirdek ÜFE YoY

ABD 14:00 MBA Mortgage Başvuruları

ABD 15:30 Empire İmalat Endeksi

ABD 15:30 Perakende Satışlar MoM

ABD 16:15 Sanayi Üretimi MoM

ABD 16:15 Kapasite Kullanımı

ABD 16:15 İmalat Üretimi

ABD 17:00 İş Stokları

ABD 17:30 DOE U.S. Ham Petrol Stokları

ABD 17:30 DOE Cushing OK Ham Petrol Stokları

ABD 17:30 DOE U.S. Gasoline Stokları

ABD 17:30 DOE U.S. Damıtılmış Petrol Stokaları

ABD 17:30 DOE U.S. Rafineri Kullanımı

ABD 17:30 DOE Crude Oil Ongorulen Talep

ABD 17:30 DOE Gasoline Ongorulen Talep

ABD 17:30 DOE Distillate Ongorulen Talep

------------------------------------------------------------------------------------------------

16 AĞUSTOS PERŞEMBE TSİ

------------------------------------------------------------------------------------------------

JAPONYA 02:50 Ticaret Dengesi

JAPONYA 02:50 İhracat YoY

JAPONYA 02:50 İthalat YoY

JAPONYA 02:50 Japon Yabancı Tahvil Alımları

JAPONYA 02:50 Japon Yabancı Hisse Senedi Alımları

JAPONYA 02:50 Yabancıların Japon Hisse Senetleri Alımları

JAPONYA 02:50 Yabancıların Japon Tahvil Alımları

İNGİLTERE 11:30 Perakende Satışlar MoM

İNGİLTERE 11:30 Perakende Satışlar YoY

EURO BÖLGESİ 12:00 Ticaret Dengesi

ABD 15:30 Haftalık İşsizlik Başvuruları

ABD 15:30 Devam Eden Başvurular

ABD 15:30 Philadelphia Fed İş Dünyası Endeksi

ABD 15:30 Konut Başlangıçları

ABD 15:30 Konut Başlangıçları MoM

ABD 15:30 İnşaat İzinleri

ABD 15:30 İnşaat İzinleri MoM

ABD 17:30 EIA Doğalgaz Stok Değişimi

------------------------------------------------------------------------------------------------

17 AĞUSTOS CUMA TSİ

------------------------------------------------------------------------------------------------

EURO BÖLGESİ 12:00 Çekirdek TÜFE YoY

EURO BÖLGESİ 12:00 TÜFE YoY

EURO BÖLGESİ 12:00 TÜFE MoM

ABD 17:00 Öncü Göstergeler

ABD 17:00 Michigan Üniversitesi Endeksi

PARTNERKurbanlık boğa Karadeniz Sahil Yolu'nu karıştırdıKurbanlık boğa Karadeniz Sahil Yolu'nu karıştırdı
EÜ'lü öğretim üyeleri: Üzerimize düşeni yapmaya hazırızEÜ'lü öğretim üyeleri: Üzerimize düşeni yapmaya hazırız
Boydak Holding CEO'su Ertekin: Gün, tarafınızı belli etme günüdürBoydak Holding CEO'su Ertekin: Gün, tarafınızı belli etme günüdür
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Beyaz Saray'dan flaş Rahip Brunson açıklaması

Beyaz Saray'dan flaş Rahip Brunson açıklaması

E-ticaret devi Amazon'un hisseleri rekor kırdı

E-ticaret devi Amazon'un hisseleri rekor kırdı

Adana'da operasyon! Halkı sokağa dökeceklerdi

Adana'da operasyon! Halkı sokağa dökeceklerdi

Piyasaları normale döndürmek için hangi önlemler alındı? İşte madde madde yapılanlar

Piyasaları normale döndürmek için hangi önlemler alındı? İşte madde madde yapılanlar

TEB Genel Müdürü Leblebici: Birkaç günde piyasaların normale dönmesini bekliyoruz

TEB Genel Müdürü Leblebici: Birkaç günde piyasaların normale dönmesini bekliyoruz

Dolar ne kadar? Günün dolar yorumları (14 Ağustos 2018)

Dolar ne kadar? Günün dolar yorumları (14 Ağustos 2018)

Mynet'te anlık olarak en çok izlenen hisseler
Hisse Adı

İlginizi Çekebilir

Bakan Berat Albayrak Twitter'dan duyurdu: Bu geceden itibaren aksiyon planımızı uygulamaya başladık

Bakan Berat Albayrak Twitter'dan duyurdu: Bu geceden itibaren aksiyon planımızı uygulamaya başladık

BDDK swap işlemlerine sınır getirdi

BDDK swap işlemlerine sınır getirdi

IMF Başekonomisti'nden Trump'ın yaptırım kararları ile ilgili çarpıcı açıklama!

IMF Başekonomisti'nden Trump'ın yaptırım kararları ile ilgili çarpıcı açıklama!

Fed faiz kararını açıkladı!

Fed faiz kararını açıkladı!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
TBM Başkanı Güllü krize karşı tüketicilere yedi altın öğüt verdi

TBM Başkanı Güllü krize karşı tüketicilere yedi altın öğüt verdi

EÜ'lü öğretim üyeleri: Üzerimize düşeni yapmaya hazırız

EÜ'lü öğretim üyeleri: Üzerimize düşeni yapmaya hazırız

Boydak Holding CEO'su Ertekin: Gün, tarafınızı belli etme günüdür

Boydak Holding CEO'su Ertekin: Gün, tarafınızı belli etme günüdür

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın 'döviz bozdurun' çağrısına Sivas'tan destek

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın 'döviz bozdurun' çağrısına Sivas'tan destek

Bafra Ovası'nda tarım arazileri su altında

Bafra Ovası'nda tarım arazileri su altında

Dicle Elektrik’ten 37.4 milyonluk yatırım

Dicle Elektrik’ten 37.4 milyonluk yatırım

İ.M.K.B endeksleri, haberler, Kapalıçarşı, Uluslararası parite ve verileri eşanlı olarak verilmektedir. İMKB isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. İMKB ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen İMKB'ye ait olup, tekrar yayınlanamaz.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

Finansal veriler Foreks A.Ş. tarafından sağlanmaktadır.

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.