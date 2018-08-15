FİNANS

TÜRKİYE VE DÜNYADA VERİ GÜNDEMİ

FİNANS HABERLERİ  | 15.08.2018 09:25 | Son Güncelleme

TÜRKİYE ------------------------------------------------------------------------------------------------ 15/08     10:00 Konut Satış İstatistikleri 15/08     10:00 İşgücü İstatistikleri 15/08     10:00 Özel Sektörün Yurtdışından Sağladığı Kredi Borcu  15/08     14:30 Analitik Bilanço ------------------------------------------------------------------------------------------------ DÜNYA                                                      TSİ   ------------------------------------------------------------------------------------------------ 15 AĞUSTOS ÇARŞAMBA                     TSİ ------------------------------------------------------------------------------------------------ İNGİLTERE                  11:30 TÜFE MoM  İNGİLTERE                  11:30 TÜFE YoY  İNGİLTERE                  11:30 Çekirdek TÜFE YoY İNGİLTERE                  11:30 ÜFE MoM  İNGİLTERE                  11:30 ÜFE YoY  İNGİLTERE                  11:30 Çekirdek ÜFE MoM  İNGİLTERE                  11:30 Çekirdek ÜFE YoY  ABD                             14:00 MBA Mortgage Başvuruları  ABD                             15:30 Empire İmalat Endeksi  ABD                             15:30 Perakende Satışlar MoM  ABD                             16:15 Sanayi Üretimi MoM  ABD                             16:15 Kapasite Kullanımı  ABD                             16:15 İmalat Üretimi  ABD                             17:00 İş Stokları  ABD                             17:30 DOE U.S.

TÜRKİYE

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15/08 10:00 Konut Satış İstatistikleri

15/08 10:00 İşgücü İstatistikleri

15/08 10:00 Özel Sektörün Yurtdışından Sağladığı Kredi Borcu

15/08 14:30 Analitik Bilanço

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DÜNYA TSİ

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15 AĞUSTOS ÇARŞAMBA TSİ

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İNGİLTERE 11:30 TÜFE MoM

İNGİLTERE 11:30 TÜFE YoY

İNGİLTERE 11:30 Çekirdek TÜFE YoY

İNGİLTERE 11:30 ÜFE MoM

İNGİLTERE 11:30 ÜFE YoY

İNGİLTERE 11:30 Çekirdek ÜFE MoM

İNGİLTERE 11:30 Çekirdek ÜFE YoY

ABD 14:00 MBA Mortgage Başvuruları

ABD 15:30 Empire İmalat Endeksi

ABD 15:30 Perakende Satışlar MoM

ABD 16:15 Sanayi Üretimi MoM

ABD 16:15 Kapasite Kullanımı

ABD 16:15 İmalat Üretimi

ABD 17:00 İş Stokları

ABD 17:30 DOE U.S. Ham Petrol Stokları

ABD 17:30 DOE Cushing OK Ham Petrol Stokları

ABD 17:30 DOE U.S. Gasoline Stokları

ABD 17:30 DOE U.S. Damıtılmış Petrol Stokaları

ABD 17:30 DOE U.S. Rafineri Kullanımı

ABD 17:30 DOE Crude Oil Ongorulen Talep

ABD 17:30 DOE Gasoline Ongorulen Talep

ABD 17:30 DOE Distillate Ongorulen Talep

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16 AĞUSTOS PERŞEMBE TSİ

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JAPONYA 02:50 Ticaret Dengesi

JAPONYA 02:50 İhracat YoY

JAPONYA 02:50 İthalat YoY

JAPONYA 02:50 Japon Yabancı Tahvil Alımları

JAPONYA 02:50 Japon Yabancı Hisse Senedi Alımları

JAPONYA 02:50 Yabancıların Japon Hisse Senetleri Alımları

JAPONYA 02:50 Yabancıların Japon Tahvil Alımları

İNGİLTERE 11:30 Perakende Satışlar MoM

İNGİLTERE 11:30 Perakende Satışlar YoY

EURO BÖLGESİ 12:00 Ticaret Dengesi

ABD 15:30 Haftalık İşsizlik Başvuruları

ABD 15:30 Devam Eden Başvurular

ABD 15:30 Philadelphia Fed İş Dünyası Endeksi

ABD 15:30 Konut Başlangıçları

ABD 15:30 Konut Başlangıçları MoM

ABD 15:30 İnşaat İzinleri

ABD 15:30 İnşaat İzinleri MoM

ABD 17:30 EIA Doğalgaz Stok Değişimi

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17 AĞUSTOS CUMA TSİ

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EURO BÖLGESİ 12:00 Çekirdek TÜFE YoY

EURO BÖLGESİ 12:00 TÜFE YoY

EURO BÖLGESİ 12:00 TÜFE MoM

ABD 17:00 Öncü Göstergeler

ABD 17:00 Michigan Üniversitesi Endeksi

DHA-Ekonomi - Türkiye-İstanbul / Merkez - EKONOMİ SERVİSİ

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