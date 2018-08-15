TÜRKİYE VE DÜNYADA VERİ GÜNDEMİ

TÜRKİYE
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15/08 10:00 Konut Satış İstatistikleri
15/08 10:00 İşgücü İstatistikleri
15/08 10:00 Özel Sektörün Yurtdışından Sağladığı Kredi Borcu
15/08 14:30 Analitik Bilanço
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DÜNYA TSİ
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15 AĞUSTOS ÇARŞAMBA TSİ
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İNGİLTERE 11:30 TÜFE MoM
İNGİLTERE 11:30 TÜFE YoY
İNGİLTERE 11:30 Çekirdek TÜFE YoY
İNGİLTERE 11:30 ÜFE MoM
İNGİLTERE 11:30 ÜFE YoY
İNGİLTERE 11:30 Çekirdek ÜFE MoM
İNGİLTERE 11:30 Çekirdek ÜFE YoY
ABD 14:00 MBA Mortgage Başvuruları
ABD 15:30 Empire İmalat Endeksi
ABD 15:30 Perakende Satışlar MoM
ABD 16:15 Sanayi Üretimi MoM
ABD 16:15 Kapasite Kullanımı
ABD 16:15 İmalat Üretimi
ABD 17:00 İş Stokları
ABD 17:30 DOE U.S. Ham Petrol Stokları
ABD 17:30 DOE Cushing OK Ham Petrol Stokları
ABD 17:30 DOE U.S. Gasoline Stokları
ABD 17:30 DOE U.S. Damıtılmış Petrol Stokaları
ABD 17:30 DOE U.S. Rafineri Kullanımı
ABD 17:30 DOE Crude Oil Ongorulen Talep
ABD 17:30 DOE Gasoline Ongorulen Talep
ABD 17:30 DOE Distillate Ongorulen Talep
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16 AĞUSTOS PERŞEMBE TSİ
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JAPONYA 02:50 Ticaret Dengesi
JAPONYA 02:50 İhracat YoY
JAPONYA 02:50 İthalat YoY
JAPONYA 02:50 Japon Yabancı Tahvil Alımları
JAPONYA 02:50 Japon Yabancı Hisse Senedi Alımları
JAPONYA 02:50 Yabancıların Japon Hisse Senetleri Alımları
JAPONYA 02:50 Yabancıların Japon Tahvil Alımları
İNGİLTERE 11:30 Perakende Satışlar MoM
İNGİLTERE 11:30 Perakende Satışlar YoY
EURO BÖLGESİ 12:00 Ticaret Dengesi
ABD 15:30 Haftalık İşsizlik Başvuruları
ABD 15:30 Devam Eden Başvurular
ABD 15:30 Philadelphia Fed İş Dünyası Endeksi
ABD 15:30 Konut Başlangıçları
ABD 15:30 Konut Başlangıçları MoM
ABD 15:30 İnşaat İzinleri
ABD 15:30 İnşaat İzinleri MoM
ABD 17:30 EIA Doğalgaz Stok Değişimi
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17 AĞUSTOS CUMA TSİ
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EURO BÖLGESİ 12:00 Çekirdek TÜFE YoY
EURO BÖLGESİ 12:00 TÜFE YoY
EURO BÖLGESİ 12:00 TÜFE MoM
ABD 17:00 Öncü Göstergeler
ABD 17:00 Michigan Üniversitesi Endeksi
DHA-Ekonomi - Türkiye-İstanbul / Merkez - EKONOMİ SERVİSİ
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