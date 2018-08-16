FİNANS

TÜRKİYE VE DÜNYADA VERİ GÜNDEMİ

FİNANS HABERLERİ  | 16.08.2018 09:04 | Son Güncelleme

TÜRKİYE ------------------------------------------------------------------------------------------------ 16/08     10:00 Kısa Vadeli Dış Borç İstatistikleri 16/08     10:00 Sanayi Üretim Endeksi    ------------------------------------------------------------------------------------------------ DÜNYA                                                      TSİ   ------------------------------------------------------------------------------------------------ 16 AĞUSTOS PERŞEMBE                     TSİ ------------------------------------------------------------------------------------------------ JAPONYA                      02:50 Ticaret Dengesi  JAPONYA                      02:50 İhracat YoY  JAPONYA                      02:50 İthalat YoY  JAPONYA                      02:50 Japon Yabancı Tahvil Alımları  JAPONYA                      02:50 Japon Yabancı Hisse Senedi Alımları  JAPONYA                      02:50 Yabancıların Japon Hisse Senetleri Alımları  JAPONYA                      02:50 Yabancıların Japon Tahvil Alımları  İNGİLTERE                   11:30 Perakende Satışlar MoM  İNGİLTERE                   11:30 Perakende Satışlar YoY  EURO BÖLGESİ          12:00 Ticaret Dengesi  ABD                              15:30 Haftalık İşsizlik Başvuruları  ABD                              15:30 Devam Eden Başvurular  ABD                              15:30 Philadelphia Fed İş Dünyası Endeksi  ABD                              15:30 Konut Başlangıçları  ABD                              15:30 Konut Başlangıçları MoM  ABD                              15:30 İnşaat İzinleri  ABD                              15:30 İnşaat İzinleri MoM  ABD                              17:30 EIA Doğalgaz Stok Değişimi ------------------------------------------------------------------------------------------------ 17 AĞUSTOS CUMA                       TSİ ------------------------------------------------------------------------------------------------ EURO BÖLGESİ      12:00 Çekirdek TÜFE YoY  EURO BÖLGESİ      12:00 TÜFE YoY EURO BÖLGESİ      12:00 TÜFE MoM  ABD                          17:00 Öncü Göstergeler  ABD                          17:00 Michigan Üniversitesi Endeksi    

TÜRKİYE

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16/08 10:00 Kısa Vadeli Dış Borç İstatistikleri

16/08 10:00 Sanayi Üretim Endeksi

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DÜNYA TSİ

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16 AĞUSTOS PERŞEMBE TSİ

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JAPONYA 02:50 Ticaret Dengesi

JAPONYA 02:50 İhracat YoY

JAPONYA 02:50 İthalat YoY

JAPONYA 02:50 Japon Yabancı Tahvil Alımları

JAPONYA 02:50 Japon Yabancı Hisse Senedi Alımları

JAPONYA 02:50 Yabancıların Japon Hisse Senetleri Alımları

JAPONYA 02:50 Yabancıların Japon Tahvil Alımları

İNGİLTERE 11:30 Perakende Satışlar MoM

İNGİLTERE 11:30 Perakende Satışlar YoY

EURO BÖLGESİ 12:00 Ticaret Dengesi

ABD 15:30 Haftalık İşsizlik Başvuruları

ABD 15:30 Devam Eden Başvurular

ABD 15:30 Philadelphia Fed İş Dünyası Endeksi

ABD 15:30 Konut Başlangıçları

ABD 15:30 Konut Başlangıçları MoM

ABD 15:30 İnşaat İzinleri

ABD 15:30 İnşaat İzinleri MoM

ABD 17:30 EIA Doğalgaz Stok Değişimi

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17 AĞUSTOS CUMA TSİ

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EURO BÖLGESİ 12:00 Çekirdek TÜFE YoY

EURO BÖLGESİ 12:00 TÜFE YoY

EURO BÖLGESİ 12:00 TÜFE MoM

ABD 17:00 Öncü Göstergeler

ABD 17:00 Michigan Üniversitesi Endeksi

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