FİNANS

TÜRKİYE VE DÜNYADA VERİ GÜNDEMİ

FİNANS HABERLERİ  | 20.08.2018 09:54 | Son Güncelleme

TÜRKİYE ------------------------------------------------------------------------------------------------ 20/08     14:30     TCMB Analitik Bilanço ------------------------------------------------------------------------------------------------ DÜNYA                                                      TSİ ------------------------------------------------------------------------------------------------ 20 AĞUSTOS PAZARTESİ                       TSİ ------------------------------------------------------------------------------------------------ ALMANYA                         09:00 ÜFE YoY  ALMANYA                         09:00 ÜFE MoM ------------------------------------------------------------------------------------------------ 21 AĞUSTOS SALI                                 TSİ ------------------------------------------------------------------------------------------------ ------------------------------------------------------------------------------------------------ 22 AĞUSTOS ÇARŞAMBA                     TSİ ------------------------------------------------------------------------------------------------ ABD                                   14:00 MBA Mortgage Başvuruları  ABD                                   17:00 Devam Eden Konut Satışları  ABD                                   17:00 Devam Eden Konut Satışları MoM  ABD                                   17:30 DOE U.S.

TÜRKİYE

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20/08 14:30 TCMB Analitik Bilanço

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DÜNYA TSİ

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20 AĞUSTOS PAZARTESİ TSİ

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ALMANYA 09:00 ÜFE YoY

ALMANYA 09:00 ÜFE MoM

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21 AĞUSTOS SALI TSİ

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22 AĞUSTOS ÇARŞAMBA TSİ

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ABD 14:00 MBA Mortgage Başvuruları

ABD 17:00 Devam Eden Konut Satışları

ABD 17:00 Devam Eden Konut Satışları MoM

ABD 17:30 DOE U.S. Ham Petrol Stokları

ABD 17:30 DOE Cushing OK Ham Petrol Stokları

ABD 17:30 DOE U.S. Gasoline Stokları

ABD 17:30 DOE U.S. Damıtılmış Petrol Stokaları

ABD 17:30 DOE U.S. Rafineri Kullanımı

ABD 17:30 DOE Crude Oil Öngörülen Talep

ABD 17:30 DOE Gasoline Öngörülen Talep

ABD 17:30 DOE Distillate Öngörülen Talep
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23 AĞUSTOS PERŞEMBE TSİ

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JAPONYA 02:50 Japon Yabancı Tahvil Alımları

JAPONYA 02:50 Japon Yabancı Hisse Senedi Alımları

JAPONYA 02:50 Yabancıların Japon Tahvil Alımları

JAPONYA 02:50 Yabancıların Japon Hisse Senetleri Alımları

JAPONYA 03:30 İmalat PMI

JAPONYA 08:00 Öncü Göstergeler

FRANSA 10:00 İmalat PMI

FRANSA 10:00 Servis PMI

FRANSA 10:00 Bileşik PMI

ALMANYA 10:30 İmalat PMI

ALMANYA 10:30 Servis PMI

ALMANYA 10:30 Bileşik PMI

EURO BÖLGESİ 11:00 İmalat PMI

EURO BÖLGESİ 11:00 Servis PMI

EURO BÖLGESİ 11:00 Bileşik PMI

ABD 15:30 Haftalık İşsizlik Başvuruları

ABD 15:30 Devam Eden Başvurular

ABD 16:45 İmalat PMI

ABD 16:45 Servis PMI

ABD 16:45 Bileşik PMI

ABD 17:00 Yeni Konut Satışları

ABD 17:00 Yeni Konut Satışları MoM

EURO BÖLGESİ 17:00 Tüketici Güveni

ABD 17:30 EIA Doğalgaz Stok Değişimi

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24 AĞUSTOS CUMA TSİ

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JAPONYA 02:30 TÜFE YoY

JAPONYA 02:30 Çekirdek TÜFE YoY

ALMANYA 09:00 GDP QoQ

ALMANYA 09:00 GDP YoY

ALMANYA 09:00 Özel Tüketim QoQ

ALMANYA 09:00 Kamu Harcamaları QoQ

ALMANYA 09:00 Sermaye Yatırımları QoQ

ALMANYA 09:00 İnşaat Yatırımları QoQ

ALMANYA 09:00 İç Talep QoQ

ALMANYA 09:00 İhracat QoQ

ALMANYA 09:00 İthalat QoQ

ABD 15:30 Dayanıklı Tüketim Malı Siparişleri

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