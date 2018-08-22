FİNANS

TÜRKİYE VE DÜNYADA VERİ GÜNDEMİ

FİNANS HABERLERİ  | 22.08.2018 10:41 | Son Güncelleme

TÜRKİYE ------------------------------------------------------------------------------------------------ ------------------------------------------------------------------------------------------------ 22 AĞUSTOS ÇARŞAMBA                     TSİ ------------------------------------------------------------------------------------------------ ABD                                   14:00 MBA Mortgage Başvuruları ABD                                   17:00 Devam Eden Konut Satışları ABD                                   17:00 Devam Eden Konut Satışları MoM ABD                                   17:30 DOE U.S.

TÜRKİYE
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22 AĞUSTOS ÇARŞAMBA TSİ
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ABD 14:00 MBA Mortgage Başvuruları
ABD 17:00 Devam Eden Konut Satışları
ABD 17:00 Devam Eden Konut Satışları MoM
ABD 17:30 DOE U.S. Ham Petrol Stokları
ABD 17:30 DOE Cushing OK Ham Petrol Stokları
ABD 17:30 DOE U.S. Gasoline Stokları
ABD 17:30 DOE U.S. Damıtılmış Petrol Stokaları
ABD 17:30 DOE U.S. Rafineri Kullanımı
ABD 17:30 DOE Crude Oil Öngörülen Talep
ABD 17:30 DOE Gasoline Öngörülen Talep
ABD 17:30 DOE Distillate Öngörülen Talep
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23 AĞUSTOS PERŞEMBE TSİ
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JAPONYA 02:50 Japon Yabancı Tahvil Alımları
JAPONYA 02:50 Japon Yabancı Hisse Senedi Alımları
JAPONYA 02:50 Yabancıların Japon Tahvil Alımları
JAPONYA 02:50 Yabancıların Japon Hisse Senetleri Alımları
JAPONYA 03:30 İmalat PMI
JAPONYA 08:00 Öncü Göstergeler
FRANSA 10:00 İmalat PMI
FRANSA 10:00 Servis PMI
FRANSA 10:00 Bileşik PMI
ALMANYA 10:30 İmalat PMI
ALMANYA 10:30 Servis PMI
ALMANYA 10:30 Bileşik PMI
EURO BÖLGESİ 11:00 İmalat PMI
EURO BÖLGESİ 11:00 Servis PMI
EURO BÖLGESİ 11:00 Bileşik PMI
ABD 15:30 Haftalık İşsizlik Başvuruları
ABD 15:30 Devam Eden Başvurular
ABD 16:45 İmalat PMI
ABD 16:45 Servis PMI
ABD 16:45 Bileşik PMI
ABD 17:00 Yeni Konut Satışları
ABD 17:00 Yeni Konut Satışları MoM
EURO BÖLGESİ 17:00 Tüketici Güveni
ABD 17:30 EIA Doğalgaz Stok Değişimi
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24 AĞUSTOS CUMA TSİ
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JAPONYA 02:30 TÜFE YoY
JAPONYA 02:30 Çekirdek TÜFE YoY
ALMANYA 09:00 GDP QoQ
ALMANYA 09:00 GDP YoY
ALMANYA 09:00 Özel Tüketim QoQ
ALMANYA 09:00 Kamu Harcamaları QoQ
ALMANYA 09:00 Sermaye Yatırımları QoQ
ALMANYA 09:00 İnşaat Yatırımları QoQ
ALMANYA 09:00 İç Talep QoQ
ALMANYA 09:00 İhracat QoQ
ALMANYA 09:00 İthalat QoQ
ABD 15:30 Dayanıklı Tüketim Malı Siparişleri

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