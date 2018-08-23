FİNANS

TÜRKİYE VE DÜNYADA VERİ GÜNDEMİ

FİNANS HABERLERİ  | 23.08.2018 10:42 | Son Güncelleme

TÜRKİYE ----------------------------------------------------------------------------------------------- 23 AĞUSTOS PERŞEMBE                     TSİ ------------------------------------------------------------------------------------------------ JAPONYA                       02:50 Japon Yabancı Tahvil Alımları JAPONYA                       02:50 Japon Yabancı Hisse Senedi Alımları JAPONYA                       02:50 Yabancıların Japon Tahvil Alımları JAPONYA                       02:50 Yabancıların Japon Hisse Senetleri Alımları JAPONYA                       03:30 İmalat PMI JAPONYA                       08:00 Öncü Göstergeler FRANSA                        10:00 İmalat PMI FRANSA                        10:00 Servis PMI FRANSA                        10:00 Bileşik PMI ALMANYA                     10:30 İmalat PMI ALMANYA                     10:30 Servis PMI ALMANYA                     10:30 Bileşik PMI EURO BÖLGESİ           11:00 İmalat PMI EURO BÖLGESİ          11:00 Servis PMI EURO BÖLGESİ          11:00 Bileşik PMI ABD                              15:30 Haftalık İşsizlik Başvuruları ABD                              15:30 Devam Eden Başvurular ABD                              16:45 İmalat PMI ABD                              16:45 Servis PMI ABD                              16:45 Bileşik PMI ABD                              17:00 Yeni Konut Satışları ABD                              17:00 Yeni Konut Satışları MoM EURO BÖLGESİ          17:00 Tüketici Güveni ABD                              17:30 EIA Doğalgaz Stok Değişimi ------------------------------------------------------------------------------------------------ 24 AĞUSTOS CUMA                       TSİ ------------------------------------------------------------------------------------------------ JAPONYA                    02:30 TÜFE YoY JAPONYA                    02:30 Çekirdek TÜFE YoY ALMANYA                   09:00 GDP QoQ ALMANYA                   09:00 GDP YoY ALMANYA                   09:00 Özel Tüketim QoQ ALMANYA                   09:00 Kamu Harcamaları QoQ ALMANYA                   09:00 Sermaye Yatırımları QoQ ALMANYA                   09:00 İnşaat Yatırımları QoQ ALMANYA                   09:00 İç Talep QoQ ALMANYA                   09:00 İhracat QoQ ALMANYA                   09:00 İthalat QoQ ABD                            15:30 Dayanıklı Tüketim Malı Siparişleri    

TÜRKİYE

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23 AĞUSTOS PERŞEMBE TSİ

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JAPONYA 02:50 Japon Yabancı Tahvil Alımları

JAPONYA 02:50 Japon Yabancı Hisse Senedi Alımları

JAPONYA 02:50 Yabancıların Japon Tahvil Alımları

JAPONYA 02:50 Yabancıların Japon Hisse Senetleri Alımları

JAPONYA 03:30 İmalat PMI

JAPONYA 08:00 Öncü Göstergeler

FRANSA 10:00 İmalat PMI

FRANSA 10:00 Servis PMI

FRANSA 10:00 Bileşik PMI

ALMANYA 10:30 İmalat PMI

ALMANYA 10:30 Servis PMI

ALMANYA 10:30 Bileşik PMI

EURO BÖLGESİ 11:00 İmalat PMI

EURO BÖLGESİ 11:00 Servis PMI

EURO BÖLGESİ 11:00 Bileşik PMI

ABD 15:30 Haftalık İşsizlik Başvuruları

ABD 15:30 Devam Eden Başvurular

ABD 16:45 İmalat PMI

ABD 16:45 Servis PMI

ABD 16:45 Bileşik PMI

ABD 17:00 Yeni Konut Satışları

ABD 17:00 Yeni Konut Satışları MoM

EURO BÖLGESİ 17:00 Tüketici Güveni

ABD 17:30 EIA Doğalgaz Stok Değişimi

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24 AĞUSTOS CUMA TSİ

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JAPONYA 02:30 TÜFE YoY

JAPONYA 02:30 Çekirdek TÜFE YoY

ALMANYA 09:00 GDP QoQ

ALMANYA 09:00 GDP YoY

ALMANYA 09:00 Özel Tüketim QoQ

ALMANYA 09:00 Kamu Harcamaları QoQ

ALMANYA 09:00 Sermaye Yatırımları QoQ

ALMANYA 09:00 İnşaat Yatırımları QoQ

ALMANYA 09:00 İç Talep QoQ

ALMANYA 09:00 İhracat QoQ

ALMANYA 09:00 İthalat QoQ

ABD 15:30 Dayanıklı Tüketim Malı Siparişleri

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