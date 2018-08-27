FİNANS

TÜRKİYE VE DÜNYADA VERİ GÜNDEMİ

FİNANS HABERLERİ  | 27.08.2018 09:11 | Son Güncelleme

TÜRKİYE ------------------------------------------------------------ 27/08  14:30   Kapasite kullanım oranı 27/08  14:30   Reel kesim güven endeksi 27/08  17:30   Merkezi yönetim borç stoku 29/08  10:00   Ekonomik güven endeksi 29/08  10:00   Dış ticaret dengesi 29/08  10:00   Giriş çıkış yapanlar ------------------------------------------------------------ DÜNYA  / TSİ ------------------------------------------------------------ 27 AĞUSTOS PAZARTESİ ------------------------------------------------------------- 11:00      Almanya IFO endeksi ------------------------------------------------------------ 28 AĞUSTOS SALI ------------------------------------------------------------- 17:00     ABD tüketici güven endeksi ------------------------------------------------------------ 29 AĞUSTOS ÇARŞAMBA ------------------------------------------------------------- 15:30     ABD GSYH, revizyon 15:30     ABD çekirdek PCE, revizyon 17:00     ABD bekleyen konut satışları ------------------------------------------------------------ 30 AĞUSTOS PERŞEMBE ------------------------------------------------------------- 10:55     Almanya işsizlik 15:00     Almanya TÜFE, öncü 15:30     ABD kişisel gelirler 15:30     ABD kişisel harcamalar 15:30     ABD çekirdek PCE 15:30     ABD işsizlik maaş başvuruları ------------------------------------------------------------ 31 AĞUSTOS CUMA ------------------------------------------------------------- 09:00     Almanya perakende satışlar 12:00     Euro bölgesi enflasyon, öncü 12:00     Euro bölgesi işsizlik 16:45     ABD Chicago PMI 17:00     ABD Mich.

TÜRKİYE
------------------------------------------------------------
27/08 14:30 Kapasite kullanım oranı
27/08 14:30 Reel kesim güven endeksi
27/08 17:30 Merkezi yönetim borç stoku
29/08 10:00 Ekonomik güven endeksi
29/08 10:00 Dış ticaret dengesi
29/08 10:00 Giriş çıkış yapanlar
------------------------------------------------------------
DÜNYA / TSİ
------------------------------------------------------------
27 AĞUSTOS PAZARTESİ
-------------------------------------------------------------
11:00 Almanya IFO endeksi
------------------------------------------------------------
28 AĞUSTOS SALI
-------------------------------------------------------------
17:00 ABD tüketici güven endeksi
------------------------------------------------------------
29 AĞUSTOS ÇARŞAMBA
-------------------------------------------------------------
15:30 ABD GSYH, revizyon
15:30 ABD çekirdek PCE, revizyon
17:00 ABD bekleyen konut satışları
------------------------------------------------------------
30 AĞUSTOS PERŞEMBE
-------------------------------------------------------------
10:55 Almanya işsizlik
15:00 Almanya TÜFE, öncü
15:30 ABD kişisel gelirler
15:30 ABD kişisel harcamalar
15:30 ABD çekirdek PCE
15:30 ABD işsizlik maaş başvuruları
------------------------------------------------------------
31 AĞUSTOS CUMA
-------------------------------------------------------------
09:00 Almanya perakende satışlar
12:00 Euro bölgesi enflasyon, öncü
12:00 Euro bölgesi işsizlik
16:45 ABD Chicago PMI
17:00 ABD Mich. tüketici güven endeksi, nihai
------------------------------------------------------------

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