FİNANS

TÜRKİYE VE DÜNYADA VERİ GÜNDEMİ

FİNANS HABERLERİ  | 28.08.2018 09:10 | Son Güncelleme

TÜRKİYE ------------------------------------------------------------ 29/08  10:00   Ekonomik güven endeksi 29/08  10:00   Dış ticaret dengesi 29/08  10:00   Giriş çıkış yapanlar ------------------------------------------------------------ DÜNYA  / TSİ ------------------------------------------------------------ 28 AĞUSTOS SALI ------------------------------------------------------------- 17:00     ABD tüketici güven endeksi ------------------------------------------------------------ 29 AĞUSTOS ÇARŞAMBA ------------------------------------------------------------- 15:30     ABD GSYH, revizyon 15:30     ABD çekirdek PCE, revizyon 17:00     ABD bekleyen konut satışları ------------------------------------------------------------ 30 AĞUSTOS PERŞEMBE ------------------------------------------------------------- 10:55     Almanya işsizlik 15:00     Almanya TÜFE, öncü 15:30     ABD kişisel gelirler 15:30     ABD kişisel harcamalar 15:30     ABD çekirdek PCE 15:30     ABD işsizlik maaş başvuruları ------------------------------------------------------------ 31 AĞUSTOS CUMA ------------------------------------------------------------- 09:00     Almanya perakende satışlar 12:00     Euro bölgesi enflasyon, öncü 12:00     Euro bölgesi işsizlik 16:45     ABD Chicago PMI 17:00     ABD Mich.

TÜRKİYE
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29/08 10:00 Ekonomik güven endeksi
29/08 10:00 Dış ticaret dengesi
29/08 10:00 Giriş çıkış yapanlar
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DÜNYA / TSİ
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28 AĞUSTOS SALI
-------------------------------------------------------------
17:00 ABD tüketici güven endeksi
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29 AĞUSTOS ÇARŞAMBA
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15:30 ABD GSYH, revizyon
15:30 ABD çekirdek PCE, revizyon
17:00 ABD bekleyen konut satışları
------------------------------------------------------------
30 AĞUSTOS PERŞEMBE
-------------------------------------------------------------
10:55 Almanya işsizlik
15:00 Almanya TÜFE, öncü
15:30 ABD kişisel gelirler
15:30 ABD kişisel harcamalar
15:30 ABD çekirdek PCE
15:30 ABD işsizlik maaş başvuruları
------------------------------------------------------------
31 AĞUSTOS CUMA
-------------------------------------------------------------
09:00 Almanya perakende satışlar
12:00 Euro bölgesi enflasyon, öncü
12:00 Euro bölgesi işsizlik
16:45 ABD Chicago PMI
17:00 ABD Mich. tüketici güven endeksi, nihai
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