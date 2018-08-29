TÜRKİYE VE DÜNYADA VERİ GÜNDEMİ

TÜRKİYE
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29/08 10:00 Ekonomik güven endeksi
29/08 10:00 Dış ticaret dengesi
29/08 10:00 Giriş çıkış yapanlar
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DÜNYA / TSİ
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29 AĞUSTOS ÇARŞAMBA
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15:30 ABD GSYH, revizyon
15:30 ABD çekirdek PCE, revizyon
17:00 ABD bekleyen konut satışları
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30 AĞUSTOS PERŞEMBE
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10:55 Almanya işsizlik
15:00 Almanya TÜFE, öncü
15:30 ABD kişisel gelirler
15:30 ABD kişisel harcamalar
15:30 ABD çekirdek PCE
15:30 ABD işsizlik maaş başvuruları
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31 AĞUSTOS CUMA
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09:00 Almanya perakende satışlar
12:00 Euro bölgesi enflasyon, öncü
12:00 Euro bölgesi işsizlik
16:45 ABD Chicago PMI
17:00 ABD Mich. tüketici güven endeksi, nihai
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