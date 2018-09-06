FİNANS

TÜRKİYE VE DÜNYADA VERİ GÜNDEMİ

FİNANS HABERLERİ  | 06.09.2018 09:09 | Son Güncelleme

TÜRKİYE ------------------------------------------------------------------------------- 6 EYLÜL PERŞEMBE ------------------------------------------------------------------------------- 10:00                     Finansal Yatırım Araçlarının Reel Getiri Oranları 17:00                     Havalimanı İstatistikleri ============================================= DÜNYA                  TSİ ------------------------------------------------------------------------------- 6 EYLÜL PERŞEMBE ------------------------------------------------------------------------------- JAPONYA             02:50 Japon Yabancı Tahvil Alımları JAPONYA             02:50 Japon Yabancı Hisse Senedi Alımları JAPONYA             02:50 Yabancıların Japon Tahvil Alımları JAPONYA             02:50 Yabancıların Japon Hisse Senetleri Alımları ALMANYA           09:00 Fabrika Siparişleri MoM ALMANYA           09:00 Fabrika Siparişleri YoY ALMANYA           10:30 İnşaat PMI ABD                     15:30 Haftalık İşsizlik Başvuruları ABD                     15:30 Devam Eden İşsizlik Başvuruları ABD                     16:45 Servis PMI ABD                     16:45 Bileşik PMI ABD                     17:00 ISM İmalat Dışı Endeks ABD                     17:00 Fabrika Siparişleri ABD                     17:00 Dayanıklı Tüketim Malı Siparişleri ABD                     18:00 DOE U.S.

TÜRKİYE

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6 EYLÜL PERŞEMBE

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10:00 Finansal Yatırım Araçlarının Reel Getiri Oranları

17:00 Havalimanı İstatistikleri

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DÜNYA TSİ

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6 EYLÜL PERŞEMBE

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JAPONYA 02:50 Japon Yabancı Tahvil Alımları

JAPONYA 02:50 Japon Yabancı Hisse Senedi Alımları

JAPONYA 02:50 Yabancıların Japon Tahvil Alımları

JAPONYA 02:50 Yabancıların Japon Hisse Senetleri Alımları

ALMANYA 09:00 Fabrika Siparişleri MoM

ALMANYA 09:00 Fabrika Siparişleri YoY

ALMANYA 10:30 İnşaat PMI

ABD 15:30 Haftalık İşsizlik Başvuruları

ABD 15:30 Devam Eden İşsizlik Başvuruları

ABD 16:45 Servis PMI

ABD 16:45 Bileşik PMI

ABD 17:00 ISM İmalat Dışı Endeks

ABD 17:00 Fabrika Siparişleri

ABD 17:00 Dayanıklı Tüketim Malı Siparişleri

ABD 18:00 DOE U.S. Ham Petrol Stokları

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7 EYLÜL CUMA

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JAPONYA 02:30 Hanehalkı Harcamaları YoY

JAPONYA 08:00 Öncü Göstergeler

ALMANYA 09:00 Ticaret Dengesi

ALMANYA 09:00 İhracat MoM

ALMANYA 09:00 İthalat MoM

ALMANYA 09:00 Sanayi Üretimi MoM

ALMANYA 09:00 Sanayi Üretimi YoY

FRANSA 09:45 Ticaret Dengesi

FRANSA 09:45 Sanayi Üretimi MoM

FRANSA 09:45 Sanayi Üretimi YoY

FRANSA 09:45 İmalat Üretimi MoM

FRANSA 09:45 İmalat Üretimi YoY

EURO BÖLGESİ 12:00 Sabit Sermaye Yatırımları QoQ

EURO BÖLGESİ 12:00 Kamu Harcamaları QoQ

EURO BÖLGESİ 12:00 Hanehalkı Harcamaları QoQ

EURO BÖLGESİ 12:00 GDP QoQ

EURO BÖLGESİ 12:00 GDP YoY

ABD 15:30 Tarım Dışı İstihdam Değişimi

ABD 15:30 Özel Sektör İstihdam Değişimi

ABD 15:30 İmalat Sektörü İstihdam Değişimi

ABD 15:30 İşsizlik Oranı

ABD 15:30 İşgücüne Katılım Oranı

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