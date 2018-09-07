TÜRKİYE VE DÜNYADA VERİ GÜNDEMİ

TÜRKİYE
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7 EYLÜL CUMA
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10:00 Finansal Yatırım Araçlarının Reel Getiri Oranları
17:00 Havalimanı İstatistikleri
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DÜNYA TSİ
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7 EYLÜL CUMA
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JAPONYA 02:30 Hanehalkı Harcamaları YoY
JAPONYA 08:00 Öncü Göstergeler
ALMANYA 09:00 Ticaret Dengesi
ALMANYA 09:00 İhracat MoM
ALMANYA 09:00 İthalat MoM
ALMANYA 09:00 Sanayi Üretimi MoM
ALMANYA 09:00 Sanayi Üretimi YoY
FRANSA 09:45 Ticaret Dengesi
FRANSA 09:45 Sanayi Üretimi MoM
FRANSA 09:45 Sanayi Üretimi YoY
FRANSA 09:45 İmalat Üretimi MoM
FRANSA 09:45 İmalat Üretimi YoY
EURO BÖLGESİ 12:00 Sabit Sermaye Yatırımları QoQ
EURO BÖLGESİ 12:00 Kamu Harcamaları QoQ
EURO BÖLGESİ 12:00 Hanehalkı Harcamaları QoQ
EURO BÖLGESİ 12:00 GDP QoQ
EURO BÖLGESİ 12:00 GDP YoY
ABD 15:30 Tarım Dışı İstihdam Değişimi
ABD 15:30 Özel Sektör İstihdam Değişimi
ABD 15:30 İmalat Sektörü İstihdam Değişimi
ABD 15:30 İşsizlik Oranı
ABD 15:30 İşgücüne Katılım Oranı
Okul servisi ücretleri belli oldu
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