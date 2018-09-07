FİNANS

TÜRKİYE VE DÜNYADA VERİ GÜNDEMİ

FİNANS HABERLERİ  | 07.09.2018 09:49 | Son Güncelleme

TÜRKİYE ------------------------------------------------------------------------------- 7 EYLÜL CUMA ------------------------------------------------------------------------------- 10:00                     Finansal Yatırım Araçlarının Reel Getiri Oranları 17:00                     Havalimanı İstatistikleri ============================================= DÜNYA                  TSİ ------------------------------------------------------------------------------- 7 EYLÜL CUMA ------------------------------------------------------------------------------- JAPONYA               02:30 Hanehalkı Harcamaları YoY JAPONYA               08:00 Öncü Göstergeler ALMANYA             09:00 Ticaret Dengesi ALMANYA             09:00 İhracat MoM ALMANYA             09:00 İthalat MoM ALMANYA             09:00 Sanayi Üretimi MoM ALMANYA             09:00 Sanayi Üretimi YoY FRANSA                09:45 Ticaret Dengesi FRANSA                09:45 Sanayi Üretimi MoM FRANSA                09:45 Sanayi Üretimi YoY FRANSA                09:45 İmalat Üretimi MoM FRANSA                09:45 İmalat Üretimi YoY EURO BÖLGESİ  12:00 Sabit Sermaye Yatırımları QoQ EURO BÖLGESİ  12:00 Kamu Harcamaları QoQ EURO BÖLGESİ  12:00 Hanehalkı Harcamaları QoQ EURO BÖLGESİ  12:00 GDP QoQ EURO BÖLGESİ  12:00 GDP YoY ABD   15:30           Tarım Dışı İstihdam Değişimi ABD   15:30           Özel Sektör İstihdam Değişimi ABD   15:30          İmalat Sektörü İstihdam Değişimi ABD   15:30           İşsizlik Oranı ABD   15:30           İşgücüne Katılım Oranı  

TÜRKİYE
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7 EYLÜL CUMA
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10:00 Finansal Yatırım Araçlarının Reel Getiri Oranları
17:00 Havalimanı İstatistikleri
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DÜNYA TSİ
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7 EYLÜL CUMA
-------------------------------------------------------------------------------
JAPONYA 02:30 Hanehalkı Harcamaları YoY
JAPONYA 08:00 Öncü Göstergeler
ALMANYA 09:00 Ticaret Dengesi
ALMANYA 09:00 İhracat MoM
ALMANYA 09:00 İthalat MoM
ALMANYA 09:00 Sanayi Üretimi MoM
ALMANYA 09:00 Sanayi Üretimi YoY
FRANSA 09:45 Ticaret Dengesi
FRANSA 09:45 Sanayi Üretimi MoM
FRANSA 09:45 Sanayi Üretimi YoY
FRANSA 09:45 İmalat Üretimi MoM
FRANSA 09:45 İmalat Üretimi YoY
EURO BÖLGESİ 12:00 Sabit Sermaye Yatırımları QoQ
EURO BÖLGESİ 12:00 Kamu Harcamaları QoQ
EURO BÖLGESİ 12:00 Hanehalkı Harcamaları QoQ
EURO BÖLGESİ 12:00 GDP QoQ
EURO BÖLGESİ 12:00 GDP YoY
ABD 15:30 Tarım Dışı İstihdam Değişimi
ABD 15:30 Özel Sektör İstihdam Değişimi
ABD 15:30 İmalat Sektörü İstihdam Değişimi
ABD 15:30 İşsizlik Oranı
ABD 15:30 İşgücüne Katılım Oranı

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