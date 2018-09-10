FİNANS

TÜRKİYE VE DÜNYADA VERİ GÜNDEMİ

FİNANS HABERLERİ  | 10.09.2018 09:00 | Son Güncelleme

TÜRKİYE ------------------------------------------------------------------------------------------------ 10/09   1000   GSYH 10/09   1430   Merkez Bankası beklenti anketi 13/09   1400   Merkez Bankası bir haftalık repo faizi 14/09   1000   Cari denge 17/09   1000   Sanayi üretimi 17/09   1000   İşsizlik 17/09   1100   Bütçe dengesi 20/09   1000   Tüketici güven endeksi 20/09   1730   Merkezi yönetim borç stoku 24/09   1430   Kapasite kullanım oranı 24/09   1430   Reel kesim güven endeksi 27/09   1000   Ekonomik güven endeksi 28/09   1000   Giriş çıkış yapanlar 28/09   1000   Dış ticaret dengesi ------------------------------------------------------------------------------------------------ DÜNYA ------------------------------------------------------------------------------------------------ 10 EYLÜL PAZARTESİ                       TSİ ------------------------------------------------------------------------------------------------ JAPONYA                                02:50 GDP QoQ JAPONYA                                02:50 Yıllıklandırılmış GDP JAPONYA                                02:50 Özel Tüketim QoQ ÇİN                                          04:30 ÜFE YoY ÇİN                                          04:30 TÜFE YoY İNGİLTERE                             11:30 Ticaret Dengesi İNGİLTERE                             11:30 Sanayi Üretimi MoM İNGİLTERE                             11:30 Sanayi Üretimi YoY İNGİLTERE                             11:30 İmalat Üretimi MoM İNGİLTERE                             11:30 İmalat Üretimi YoY İNGİLTERE                             11:30 Servis Sektörü Endeksi MoM İNGİLTERE                             11:30 Servis Sektörü Endeksi ------------------------------------------------------------------------------------------------ 11 EYLÜL SALI                                 TSİ ------------------------------------------------------------------------------------------------ İNGİLTERE                             11:30 Ortalama Haftalık Kazançlar İNGİLTERE                             11:30 ILO İşsizlik Oranı İNGİLTERE                             11:30 İşgücü Değişimi ALMANYA                              12:00 ZEW Anketi (Mevcut Durum) ALMANYA                              12:00 ZEW Anketi (Beklenti) EURO BÖLGESİ                     12:00 ZEW Anketi (Beklenti) ABD                                        17:00 Toptan Satış Stokları MoM ------------------------------------------------------------------------------------------------ 12 EYLÜL ÇARŞAMBA                     TSİ ------------------------------------------------------------------------------------------------ EURO BÖLGESİ                    12:00 Sanayi Üretimi MoM EURO BÖLGESİ                    12:00 Sanayi Üretimi YoY ABD                                        14:00 MBA Mortgage Başvuruları ABD                                        15:30 ÜFE MoM ABD                                        15:30 Çekirdek ÜFE MoM ABD                                        15:30 ÜFE YoY ABD                                        15:30 Çekirdek ÜFE YoY ABD                                        17:30 DOE U.S.

TÜRKİYE
------------------------------------------------------------------------------------------------
10/09 1000 GSYH
10/09 1430 Merkez Bankası beklenti anketi
13/09 1400 Merkez Bankası bir haftalık repo faizi
14/09 1000 Cari denge
17/09 1000 Sanayi üretimi
17/09 1000 İşsizlik
17/09 1100 Bütçe dengesi
20/09 1000 Tüketici güven endeksi
20/09 1730 Merkezi yönetim borç stoku
24/09 1430 Kapasite kullanım oranı
24/09 1430 Reel kesim güven endeksi
27/09 1000 Ekonomik güven endeksi
28/09 1000 Giriş çıkış yapanlar
28/09 1000 Dış ticaret dengesi
------------------------------------------------------------------------------------------------
DÜNYA
------------------------------------------------------------------------------------------------
10 EYLÜL PAZARTESİ TSİ
------------------------------------------------------------------------------------------------
JAPONYA 02:50 GDP QoQ
JAPONYA 02:50 Yıllıklandırılmış GDP
JAPONYA 02:50 Özel Tüketim QoQ
ÇİN 04:30 ÜFE YoY
ÇİN 04:30 TÜFE YoY
İNGİLTERE 11:30 Ticaret Dengesi
İNGİLTERE 11:30 Sanayi Üretimi MoM
İNGİLTERE 11:30 Sanayi Üretimi YoY
İNGİLTERE 11:30 İmalat Üretimi MoM
İNGİLTERE 11:30 İmalat Üretimi YoY
İNGİLTERE 11:30 Servis Sektörü Endeksi MoM
İNGİLTERE 11:30 Servis Sektörü Endeksi
------------------------------------------------------------------------------------------------
11 EYLÜL SALI TSİ
------------------------------------------------------------------------------------------------
İNGİLTERE 11:30 Ortalama Haftalık Kazançlar
İNGİLTERE 11:30 ILO İşsizlik Oranı
İNGİLTERE 11:30 İşgücü Değişimi
ALMANYA 12:00 ZEW Anketi (Mevcut Durum)
ALMANYA 12:00 ZEW Anketi (Beklenti)
EURO BÖLGESİ 12:00 ZEW Anketi (Beklenti)
ABD 17:00 Toptan Satış Stokları MoM
------------------------------------------------------------------------------------------------
12 EYLÜL ÇARŞAMBA TSİ
------------------------------------------------------------------------------------------------
EURO BÖLGESİ 12:00 Sanayi Üretimi MoM
EURO BÖLGESİ 12:00 Sanayi Üretimi YoY
ABD 14:00 MBA Mortgage Başvuruları
ABD 15:30 ÜFE MoM
ABD 15:30 Çekirdek ÜFE MoM
ABD 15:30 ÜFE YoY
ABD 15:30 Çekirdek ÜFE YoY
ABD 17:30 DOE U.S. Ham Petrol Stokları
ABD 17:30 DOE Cushing OK Ham Petrol Stokları
ABD 17:30 DOE U.S. Gasoline Stokları
ABD 17:30 DOE U.S. Damıtılmış Petrol Stokaları
ABD 17:30 DOE U.S. Rafineri Kullanımı
ABD 17:30 DOE Crude Oil Ongorulen Talep
ABD 17:30 DOE Gasoline Ongorulen Talep
ABD 17:30 DOE Distillate Ongorulen Talep
------------------------------------------------------------------------------------------------
13 EYLÜL PERŞEMBE TSİ
------------------------------------------------------------------------------------------------
JAPONYA 02:50 ÜFE YoY
JAPONYA 02:50 ÜFE MoM
JAPONYA 02:50 Çekirdek Makine Siparişleri MoM
JAPONYA 02:50 Çekirdek Makine Siparişleri YoY
ALMANYA 09:00 TÜFE MoM
ALMANYA 09:00 TÜFE YoY
FRANSA 09:45 TÜFE MoM
FRANSA 09:45 TÜFE YoY
İNGİLTERE 14:00 İngiltere Merkez Bankası Faiz Kararı
İNGİLTERE 14:00 İngiltere Merkez Bankası Varlık Alım Hedefi
EURO BÖLGESİ 14:45 ECB Gösterge Faiz Oranı
EURO BÖLGESİ 14:45 ECB Marjinal Faiz Oranı
EURO BÖLGESİ 14:45 ECB Mevduat Faiz Oranı
ABD 15:30 TÜFE MoM
ABD 15:30 Çekirdek TÜFE MoM
ABD 15:30 TÜFE YoY
ABD 15:30 Çekirdek TÜFE YoY
ABD 15:30 Haftalık İşsizlik Başvuruları
ABD 15:30 Devam Eden İşzilik Başvuruları
ABD 17:30 EIA Doğalgaz Stok Değişimi
------------------------------------------------------------------------------------------------
14 EYLÜL CUMA TSİ
------------------------------------------------------------------------------------------------
ÇİN 05:00 Perakende Satışlar YoY
ÇİN 05:00 Sanayi Üretimi YoY
JAPONYA 07:30 Sanayi Üretimi MoM
JAPONYA 07:30 Sanayi Üretimi YoY
JAPONYA 07:30 Kapasite Kullanımı MoM
EURO BÖLGESİ 12:00 Ticaret Dengesi
ABD 15:30 Perakende Satışlar MoM
ABD 16:15 Sanayi Üretimi MoM
ABD 16:15 Kapasite Kullanımı
ABD 16:15 İmalat Üretimi
ABD 17:00 İş Stokları
ABD 17:00 Michigan Üniversitesi Endeksi

PARTNERSırt ve bel ağrısı hangi egzersizlerle önlenir?Sırt ve bel ağrısı hangi egzersizlerle önlenir?
İstanbul Sabiha Gökçen, ilk sekiz ayda yolcu sayısını yüzde 11 artırdıİstanbul Sabiha Gökçen, ilk sekiz ayda yolcu sayısını yüzde 11 artırdı
TÜRKONFED/Turan: Turizmde küresel rekabet için dijital dönüşüm başlamalıTÜRKONFED/Turan: Turizmde küresel rekabet için dijital dönüşüm başlamalı
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Meteoroloji son 5 günlük raporu yayınladı! Hafta boyunca sağanak yağış devam edecek

Meteoroloji son 5 günlük raporu yayınladı! Hafta boyunca sağanak yağış devam edecek

Vakıf Katılım Bankası'nda da düşük kur olayı! Bankadan iki farklı açıklama

Vakıf Katılım Bankası'nda da düşük kur olayı! Bankadan iki farklı açıklama

'Ülken için savaşır mısın? anketine AK Parti ve MHP seçmeninin verdiği cevap polemik yarattı

'Ülken için savaşır mısın? anketine AK Parti ve MHP seçmeninin verdiği cevap polemik yarattı

Yeni bilgiler ortaya çıktı! 'Seri katil' Mehmet Ali Çayıroğlu yanlış eve gidince yakayı ele verdi

Yeni bilgiler ortaya çıktı! 'Seri katil' Mehmet Ali Çayıroğlu yanlış eve gidince yakayı ele verdi

Antalya'ya turist akını! 9. 6 milyonu geçti

Antalya'ya turist akını! 9. 6 milyonu geçti

Moody’s’den son dakika Türkiye değerlendirmesi

Moody’s’den son dakika Türkiye değerlendirmesi

Mynet'te anlık olarak en çok izlenen hisseler
Hisse Adı
Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
İstanbul Sabiha Gökçen, ilk sekiz ayda yolcu sayısını yüzde 11 artırdı

İstanbul Sabiha Gökçen, ilk sekiz ayda yolcu sayısını yüzde 11 artırdı

TÜRKONFED/Turan: Turizmde küresel rekabet için dijital dönüşüm başlamalı

TÜRKONFED/Turan: Turizmde küresel rekabet için dijital dönüşüm başlamalı

Antalya turist sayısında 9,5 milyonu geçti

Antalya turist sayısında 9,5 milyonu geçti

"Bir şey ya değerinde gidecek ya da gitmeyecek"

"Bir şey ya değerinde gidecek ya da gitmeyecek"

Fındıkta ihracat hedefi 6 milyar dolar

Fındıkta ihracat hedefi 6 milyar dolar

'2018 turizmde rekor yılı olacak'

'2018 turizmde rekor yılı olacak'

İ.M.K.B endeksleri, haberler, Kapalıçarşı, Uluslararası parite ve verileri eşanlı olarak verilmektedir. İMKB isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. İMKB ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen İMKB'ye ait olup, tekrar yayınlanamaz.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

Finansal veriler Foreks A.Ş. tarafından sağlanmaktadır.

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.