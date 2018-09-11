FİNANS

TÜRKİYE VE DÜNYADA VERİ GÜNDEMİ

FİNANS HABERLERİ  | 11.09.2018 09:20 | Son Güncelleme

TÜRKİYE ------------------------------------------------------------------------------------------------ 13/09              14:00   Merkez Bankası bir haftalık repo faizi 14/09              10:00   Cari denge 17/09              10:00   Sanayi üretimi 17/09              10:00   İşsizlik 17/09              11:00   Bütçe dengesi 20/09              10:00   Tüketici güven endeksi 20/09              17:30   Merkezi yönetim borç stoku 24/09              14:30   Kapasite kullanım oranı 24/09              14:30   Reel kesim güven endeksi 27/09              10:00   Ekonomik güven endeksi 28/09              10:00   Giriş çıkış yapanlar 28/09              10:00   Dış ticaret dengesi ------------------------------------------------------------------------------------------------ DÜNYA ------------------------------------------------------------------------------------------------ 11 EYLÜL SALI                                 TSİ ------------------------------------------------------------------------------------------------ İNGİLTERE                             11:30 Ortalama Haftalık Kazançlar İNGİLTERE                             11:30 ILO İşsizlik Oranı İNGİLTERE                             11:30 İşgücü Değişimi ALMANYA                              12:00 ZEW Anketi (Mevcut Durum) ALMANYA                              12:00 ZEW Anketi (Beklenti) EURO BÖLGESİ                     12:00 ZEW Anketi (Beklenti) ABD                                        17:00 Toptan Satış Stokları MoM ------------------------------------------------------------------------------------------------ 12 EYLÜL ÇARŞAMBA                     TSİ ------------------------------------------------------------------------------------------------ EURO BÖLGESİ                    12:00 Sanayi Üretimi MoM EURO BÖLGESİ                    12:00 Sanayi Üretimi YoY ABD                                        14:00 MBA Mortgage Başvuruları ABD                                        15:30 ÜFE MoM ABD                                        15:30 Çekirdek ÜFE MoM ABD                                        15:30 ÜFE YoY ABD                                        15:30 Çekirdek ÜFE YoY ABD                                        17:30 DOE U.S.

TÜRKİYE

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13/09 14:00 Merkez Bankası bir haftalık repo faizi

14/09 10:00 Cari denge

17/09 10:00 Sanayi üretimi

17/09 10:00 İşsizlik

17/09 11:00 Bütçe dengesi

20/09 10:00 Tüketici güven endeksi

20/09 17:30 Merkezi yönetim borç stoku

24/09 14:30 Kapasite kullanım oranı

24/09 14:30 Reel kesim güven endeksi

27/09 10:00 Ekonomik güven endeksi

28/09 10:00 Giriş çıkış yapanlar

28/09 10:00 Dış ticaret dengesi

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DÜNYA

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11 EYLÜL SALI TSİ

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İNGİLTERE 11:30 Ortalama Haftalık Kazançlar

İNGİLTERE 11:30 ILO İşsizlik Oranı

İNGİLTERE 11:30 İşgücü Değişimi

ALMANYA 12:00 ZEW Anketi (Mevcut Durum)

ALMANYA 12:00 ZEW Anketi (Beklenti)

EURO BÖLGESİ 12:00 ZEW Anketi (Beklenti)

ABD 17:00 Toptan Satış Stokları MoM

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12 EYLÜL ÇARŞAMBA TSİ

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EURO BÖLGESİ 12:00 Sanayi Üretimi MoM

EURO BÖLGESİ 12:00 Sanayi Üretimi YoY

ABD 14:00 MBA Mortgage Başvuruları

ABD 15:30 ÜFE MoM

ABD 15:30 Çekirdek ÜFE MoM

ABD 15:30 ÜFE YoY

ABD 15:30 Çekirdek ÜFE YoY

ABD 17:30 DOE U.S. Ham Petrol Stokları

ABD 17:30 DOE Cushing OK Ham Petrol Stokları

ABD 17:30 DOE U.S. Gasoline Stokları

ABD 17:30 DOE U.S. Damıtılmış Petrol Stokaları

ABD 17:30 DOE U.S. Rafineri Kullanımı

ABD 17:30 DOE Crude Oil Ongorulen Talep

ABD 17:30 DOE Gasoline Ongorulen Talep

ABD 17:30 DOE Distillate Ongorulen Talep

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13 EYLÜL PERŞEMBE TSİ

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JAPONYA 02:50 ÜFE YoY

JAPONYA 02:50 ÜFE MoM

JAPONYA 02:50 Çekirdek Makine Siparişleri MoM

JAPONYA 02:50 Çekirdek Makine Siparişleri YoY

ALMANYA 09:00 TÜFE MoM

ALMANYA 09:00 TÜFE YoY

FRANSA 09:45 TÜFE MoM

FRANSA 09:45 TÜFE YoY

İNGİLTERE 14:00 İngiltere Merkez Bankası Faiz Kararı

İNGİLTERE 14:00 İngiltere Merkez Bankası Varlık Alım Hedefi

EURO BÖLGESİ 14:45 ECB Gösterge Faiz Oranı

EURO BÖLGESİ 14:45 ECB Marjinal Faiz Oranı

EURO BÖLGESİ 14:45 ECB Mevduat Faiz Oranı

ABD 15:30 TÜFE MoM

ABD 15:30 Çekirdek TÜFE MoM

ABD 15:30 TÜFE YoY

ABD 15:30 Çekirdek TÜFE YoY

ABD 15:30 Haftalık İşsizlik Başvuruları

ABD 15:30 Devam Eden İşzilik Başvuruları

ABD 17:30 EIA Doğalgaz Stok Değişimi

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14 EYLÜL CUMA TSİ

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ÇİN 05:00 Perakende Satışlar YoY

ÇİN 05:00 Sanayi Üretimi YoY

JAPONYA 07:30 Sanayi Üretimi MoM

JAPONYA 07:30 Sanayi Üretimi YoY

JAPONYA 07:30 Kapasite Kullanımı MoM

EURO BÖLGESİ 12:00 Ticaret Dengesi

ABD 15:30 Perakende Satışlar MoM

ABD 16:15 Sanayi Üretimi MoM

ABD 16:15 Kapasite Kullanımı

ABD 16:15 İmalat Üretimi

ABD 17:00 İş Stokları

ABD 17:00 Michigan Üniversitesi Endeksi

DHA-Ekonomi - Türkiye-İstanbul / Merkez - EKONOMİ SERVİSİ

TÜRKİYE

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13/09 1400 Merkez Bankası bir haftalık repo faizi

14/09 1000 Cari denge

17/09 1000 Sanayi üretimi

17/09 1000 İşsizlik

17/09 1100 Bütçe dengesi

20/09 1000 Tüketici güven endeksi

20/09 1730 Merkezi yönetim borç stoku

24/09 1430 Kapasite kullanım oranı

24/09 1430 Reel kesim güven endeksi

27/09 1000 Ekonomik güven endeksi

28/09 1000 Giriş çıkış yapanlar

28/09 1000 Dış ticaret dengesi

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DÜNYA

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10 EYLÜL PAZARTESİ TSİ

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JAPONYA 02:50 GDP QoQ

JAPONYA 02:50 Yıllıklandırılmış GDP

JAPONYA 02:50 Özel Tüketim QoQ

ÇİN 04:30 ÜFE YoY

ÇİN 04:30 TÜFE YoY

İNGİLTERE 11:30 Ticaret Dengesi

İNGİLTERE 11:30 Sanayi Üretimi MoM

İNGİLTERE 11:30 Sanayi Üretimi YoY

İNGİLTERE 11:30 İmalat Üretimi MoM

İNGİLTERE 11:30 İmalat Üretimi YoY

İNGİLTERE 11:30 Servis Sektörü Endeksi MoM

İNGİLTERE 11:30 Servis Sektörü Endeksi

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11 EYLÜL SALI TSİ

------------------------------------------------------------------------------------------------

İNGİLTERE 11:30 Ortalama Haftalık Kazançlar

İNGİLTERE 11:30 ILO İşsizlik Oranı

İNGİLTERE 11:30 İşgücü Değişimi

ALMANYA 12:00 ZEW Anketi (Mevcut Durum)

ALMANYA 12:00 ZEW Anketi (Beklenti)

EURO BÖLGESİ 12:00 ZEW Anketi (Beklenti)

ABD 17:00 Toptan Satış Stokları MoM

------------------------------------------------------------------------------------------------

12 EYLÜL ÇARŞAMBA TSİ

------------------------------------------------------------------------------------------------

EURO BÖLGESİ 12:00 Sanayi Üretimi MoM

EURO BÖLGESİ 12:00 Sanayi Üretimi YoY

ABD 14:00 MBA Mortgage Başvuruları

ABD 15:30 ÜFE MoM

ABD 15:30 Çekirdek ÜFE MoM

ABD 15:30 ÜFE YoY

ABD 15:30 Çekirdek ÜFE YoY

ABD 17:30 DOE U.S. Ham Petrol Stokları

ABD 17:30 DOE Cushing OK Ham Petrol Stokları

ABD 17:30 DOE U.S. Gasoline Stokları

ABD 17:30 DOE U.S. Damıtılmış Petrol Stokaları

ABD 17:30 DOE U.S. Rafineri Kullanımı

ABD 17:30 DOE Crude Oil Ongorulen Talep

ABD 17:30 DOE Gasoline Ongorulen Talep

ABD 17:30 DOE Distillate Ongorulen Talep

------------------------------------------------------------------------------------------------

13 EYLÜL PERŞEMBE TSİ

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JAPONYA 02:50 ÜFE YoY

JAPONYA 02:50 ÜFE MoM

JAPONYA 02:50 Çekirdek Makine Siparişleri MoM

JAPONYA 02:50 Çekirdek Makine Siparişleri YoY

ALMANYA 09:00 TÜFE MoM

ALMANYA 09:00 TÜFE YoY

FRANSA 09:45 TÜFE MoM

FRANSA 09:45 TÜFE YoY

İNGİLTERE 14:00 İngiltere Merkez Bankası Faiz Kararı

İNGİLTERE 14:00 İngiltere Merkez Bankası Varlık Alım Hedefi

EURO BÖLGESİ 14:45 ECB Gösterge Faiz Oranı

EURO BÖLGESİ 14:45 ECB Marjinal Faiz Oranı

EURO BÖLGESİ 14:45 ECB Mevduat Faiz Oranı

ABD 15:30 TÜFE MoM

ABD 15:30 Çekirdek TÜFE MoM

ABD 15:30 TÜFE YoY

ABD 15:30 Çekirdek TÜFE YoY

ABD 15:30 Haftalık İşsizlik Başvuruları

ABD 15:30 Devam Eden İşzilik Başvuruları

ABD 17:30 EIA Doğalgaz Stok Değişimi

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14 EYLÜL CUMA TSİ

------------------------------------------------------------------------------------------------

ÇİN 05:00 Perakende Satışlar YoY

ÇİN 05:00 Sanayi Üretimi YoY

JAPONYA 07:30 Sanayi Üretimi MoM

JAPONYA 07:30 Sanayi Üretimi YoY

JAPONYA 07:30 Kapasite Kullanımı MoM

EURO BÖLGESİ 12:00 Ticaret Dengesi

ABD 15:30 Perakende Satışlar MoM

ABD 16:15 Sanayi Üretimi MoM

ABD 16:15 Kapasite Kullanımı

ABD 16:15 İmalat Üretimi

ABD 17:00 İş Stokları

ABD 17:00 Michigan Üniversitesi Endeksi

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