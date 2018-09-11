TÜRKİYE VE DÜNYADA VERİ GÜNDEMİ

TÜRKİYE
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13/09 14:00 Merkez Bankası bir haftalık repo faizi
14/09 10:00 Cari denge
17/09 10:00 Sanayi üretimi
17/09 10:00 İşsizlik
17/09 11:00 Bütçe dengesi
20/09 10:00 Tüketici güven endeksi
20/09 17:30 Merkezi yönetim borç stoku
24/09 14:30 Kapasite kullanım oranı
24/09 14:30 Reel kesim güven endeksi
27/09 10:00 Ekonomik güven endeksi
28/09 10:00 Giriş çıkış yapanlar
28/09 10:00 Dış ticaret dengesi
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DÜNYA
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11 EYLÜL SALI TSİ
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İNGİLTERE 11:30 Ortalama Haftalık Kazançlar
İNGİLTERE 11:30 ILO İşsizlik Oranı
İNGİLTERE 11:30 İşgücü Değişimi
ALMANYA 12:00 ZEW Anketi (Mevcut Durum)
ALMANYA 12:00 ZEW Anketi (Beklenti)
EURO BÖLGESİ 12:00 ZEW Anketi (Beklenti)
ABD 17:00 Toptan Satış Stokları MoM
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12 EYLÜL ÇARŞAMBA TSİ
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EURO BÖLGESİ 12:00 Sanayi Üretimi MoM
EURO BÖLGESİ 12:00 Sanayi Üretimi YoY
ABD 14:00 MBA Mortgage Başvuruları
ABD 15:30 ÜFE MoM
ABD 15:30 Çekirdek ÜFE MoM
ABD 15:30 ÜFE YoY
ABD 15:30 Çekirdek ÜFE YoY
ABD 17:30 DOE U.S. Ham Petrol Stokları
ABD 17:30 DOE Cushing OK Ham Petrol Stokları
ABD 17:30 DOE U.S. Gasoline Stokları
ABD 17:30 DOE U.S. Damıtılmış Petrol Stokaları
ABD 17:30 DOE U.S. Rafineri Kullanımı
ABD 17:30 DOE Crude Oil Ongorulen Talep
ABD 17:30 DOE Gasoline Ongorulen Talep
ABD 17:30 DOE Distillate Ongorulen Talep
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13 EYLÜL PERŞEMBE TSİ
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JAPONYA 02:50 ÜFE YoY
JAPONYA 02:50 ÜFE MoM
JAPONYA 02:50 Çekirdek Makine Siparişleri MoM
JAPONYA 02:50 Çekirdek Makine Siparişleri YoY
ALMANYA 09:00 TÜFE MoM
ALMANYA 09:00 TÜFE YoY
FRANSA 09:45 TÜFE MoM
FRANSA 09:45 TÜFE YoY
İNGİLTERE 14:00 İngiltere Merkez Bankası Faiz Kararı
İNGİLTERE 14:00 İngiltere Merkez Bankası Varlık Alım Hedefi
EURO BÖLGESİ 14:45 ECB Gösterge Faiz Oranı
EURO BÖLGESİ 14:45 ECB Marjinal Faiz Oranı
EURO BÖLGESİ 14:45 ECB Mevduat Faiz Oranı
ABD 15:30 TÜFE MoM
ABD 15:30 Çekirdek TÜFE MoM
ABD 15:30 TÜFE YoY
ABD 15:30 Çekirdek TÜFE YoY
ABD 15:30 Haftalık İşsizlik Başvuruları
ABD 15:30 Devam Eden İşzilik Başvuruları
ABD 17:30 EIA Doğalgaz Stok Değişimi
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14 EYLÜL CUMA TSİ
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ÇİN 05:00 Perakende Satışlar YoY
ÇİN 05:00 Sanayi Üretimi YoY
JAPONYA 07:30 Sanayi Üretimi MoM
JAPONYA 07:30 Sanayi Üretimi YoY
JAPONYA 07:30 Kapasite Kullanımı MoM
EURO BÖLGESİ 12:00 Ticaret Dengesi
ABD 15:30 Perakende Satışlar MoM
ABD 16:15 Sanayi Üretimi MoM
ABD 16:15 Kapasite Kullanımı
ABD 16:15 İmalat Üretimi
ABD 17:00 İş Stokları
ABD 17:00 Michigan Üniversitesi Endeksi
DHA-Ekonomi - Türkiye-İstanbul / Merkez - EKONOMİ SERVİSİ
TÜRKİYE
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13/09 1400 Merkez Bankası bir haftalık repo faizi
14/09 1000 Cari denge
17/09 1000 Sanayi üretimi
17/09 1000 İşsizlik
17/09 1100 Bütçe dengesi
20/09 1000 Tüketici güven endeksi
20/09 1730 Merkezi yönetim borç stoku
24/09 1430 Kapasite kullanım oranı
24/09 1430 Reel kesim güven endeksi
27/09 1000 Ekonomik güven endeksi
28/09 1000 Giriş çıkış yapanlar
28/09 1000 Dış ticaret dengesi
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DÜNYA
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10 EYLÜL PAZARTESİ TSİ
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JAPONYA 02:50 GDP QoQ
JAPONYA 02:50 Yıllıklandırılmış GDP
JAPONYA 02:50 Özel Tüketim QoQ
ÇİN 04:30 ÜFE YoY
ÇİN 04:30 TÜFE YoY
İNGİLTERE 11:30 Ticaret Dengesi
İNGİLTERE 11:30 Sanayi Üretimi MoM
İNGİLTERE 11:30 Sanayi Üretimi YoY
İNGİLTERE 11:30 İmalat Üretimi MoM
İNGİLTERE 11:30 İmalat Üretimi YoY
İNGİLTERE 11:30 Servis Sektörü Endeksi MoM
İNGİLTERE 11:30 Servis Sektörü Endeksi
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11 EYLÜL SALI TSİ
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İNGİLTERE 11:30 Ortalama Haftalık Kazançlar
İNGİLTERE 11:30 ILO İşsizlik Oranı
İNGİLTERE 11:30 İşgücü Değişimi
ALMANYA 12:00 ZEW Anketi (Mevcut Durum)
ALMANYA 12:00 ZEW Anketi (Beklenti)
EURO BÖLGESİ 12:00 ZEW Anketi (Beklenti)
ABD 17:00 Toptan Satış Stokları MoM
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12 EYLÜL ÇARŞAMBA TSİ
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EURO BÖLGESİ 12:00 Sanayi Üretimi MoM
EURO BÖLGESİ 12:00 Sanayi Üretimi YoY
ABD 14:00 MBA Mortgage Başvuruları
ABD 15:30 ÜFE MoM
ABD 15:30 Çekirdek ÜFE MoM
ABD 15:30 ÜFE YoY
ABD 15:30 Çekirdek ÜFE YoY
ABD 17:30 DOE U.S. Ham Petrol Stokları
ABD 17:30 DOE Cushing OK Ham Petrol Stokları
ABD 17:30 DOE U.S. Gasoline Stokları
ABD 17:30 DOE U.S. Damıtılmış Petrol Stokaları
ABD 17:30 DOE U.S. Rafineri Kullanımı
ABD 17:30 DOE Crude Oil Ongorulen Talep
ABD 17:30 DOE Gasoline Ongorulen Talep
ABD 17:30 DOE Distillate Ongorulen Talep
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13 EYLÜL PERŞEMBE TSİ
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JAPONYA 02:50 ÜFE YoY
JAPONYA 02:50 ÜFE MoM
JAPONYA 02:50 Çekirdek Makine Siparişleri MoM
JAPONYA 02:50 Çekirdek Makine Siparişleri YoY
ALMANYA 09:00 TÜFE MoM
ALMANYA 09:00 TÜFE YoY
FRANSA 09:45 TÜFE MoM
FRANSA 09:45 TÜFE YoY
İNGİLTERE 14:00 İngiltere Merkez Bankası Faiz Kararı
İNGİLTERE 14:00 İngiltere Merkez Bankası Varlık Alım Hedefi
EURO BÖLGESİ 14:45 ECB Gösterge Faiz Oranı
EURO BÖLGESİ 14:45 ECB Marjinal Faiz Oranı
EURO BÖLGESİ 14:45 ECB Mevduat Faiz Oranı
ABD 15:30 TÜFE MoM
ABD 15:30 Çekirdek TÜFE MoM
ABD 15:30 TÜFE YoY
ABD 15:30 Çekirdek TÜFE YoY
ABD 15:30 Haftalık İşsizlik Başvuruları
ABD 15:30 Devam Eden İşzilik Başvuruları
ABD 17:30 EIA Doğalgaz Stok Değişimi
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14 EYLÜL CUMA TSİ
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ÇİN 05:00 Perakende Satışlar YoY
ÇİN 05:00 Sanayi Üretimi YoY
JAPONYA 07:30 Sanayi Üretimi MoM
JAPONYA 07:30 Sanayi Üretimi YoY
JAPONYA 07:30 Kapasite Kullanımı MoM
EURO BÖLGESİ 12:00 Ticaret Dengesi
ABD 15:30 Perakende Satışlar MoM
ABD 16:15 Sanayi Üretimi MoM
ABD 16:15 Kapasite Kullanımı
ABD 16:15 İmalat Üretimi
ABD 17:00 İş Stokları
ABD 17:00 Michigan Üniversitesi Endeksi
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