FİNANS

TÜRKİYE VE DÜNYADA VERİ GÜNDEMİ

FİNANS HABERLERİ  | 13.09.2018 09:07 | Son Güncelleme

TÜRKİYE ------------------------------------------------------------------------------------------------ 13/09              14:00   Merkez Bankası bir haftalık repo faizi 14/09              10:00   Cari denge 17/09              10:00   Sanayi üretimi 17/09              10:00   İşsizlik 17/09              11:00   Bütçe dengesi 20/09              10:00   Tüketici güven endeksi 20/09              17:30   Merkezi yönetim borç stoku 24/09              14:30   Kapasite kullanım oranı 24/09              14:30   Reel kesim güven endeksi 27/09              10:00   Ekonomik güven endeksi 28/09              10:00   Giriş çıkış yapanlar 28/09              10:00   Dış ticaret dengesi ------------------------------------------------------------------------------------------------ DÜNYA ------------------------------------------------------------------------------------------------ 13 EYLÜL PERŞEMBE                     TSİ ------------------------------------------------------------------------------------------------ JAPONYA                                02:50 ÜFE YoY JAPONYA                                02:50 ÜFE MoM JAPONYA                                02:50 Çekirdek Makine Siparişleri MoM JAPONYA                                02:50 Çekirdek Makine Siparişleri YoY ALMANYA                                09:00 TÜFE MoM ALMANYA                                09:00 TÜFE YoY FRANSA                                 09:45 TÜFE MoM FRANSA                                 09:45 TÜFE YoY İNGİLTERE                             14:00 İngiltere Merkez Bankası Faiz Kararı İNGİLTERE                             14:00 İngiltere Merkez Bankası Varlık Alım Hedefi EURO BÖLGESİ                    14:45 ECB Gösterge Faiz Oranı EURO BÖLGESİ                    14:45 ECB Marjinal Faiz Oranı EURO BÖLGESİ                    14:45 ECB Mevduat Faiz Oranı ABD                                        15:30 TÜFE MoM ABD                                        15:30 Çekirdek TÜFE MoM ABD                                        15:30 TÜFE YoY ABD                                        15:30 Çekirdek TÜFE YoY ABD                                        15:30 Haftalık İşsizlik Başvuruları ABD                                        15:30 Devam Eden İşzilik Başvuruları ABD                                        17:30 EIA Doğalgaz Stok Değişimi ------------------------------------------------------------------------------------------------ 14 EYLÜL CUMA                       TSİ ------------------------------------------------------------------------------------------------ ÇİN                                          05:00 Perakende Satışlar YoY ÇİN                                          05:00 Sanayi Üretimi YoY JAPONYA                                07:30 Sanayi Üretimi MoM JAPONYA                                07:30 Sanayi Üretimi YoY JAPONYA                                07:30 Kapasite Kullanımı MoM EURO BÖLGESİ                    12:00 Ticaret Dengesi ABD                                        15:30 Perakende Satışlar MoM ABD                                        16:15 Sanayi Üretimi MoM ABD                                        16:15 Kapasite Kullanımı ABD                                        16:15 İmalat Üretimi ABD                                        17:00 İş Stokları ABD                                        17:00 Michigan Üniversitesi Endeksi    

TÜRKİYE

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13/09 14:00 Merkez Bankası bir haftalık repo faizi

14/09 10:00 Cari denge

17/09 10:00 Sanayi üretimi

17/09 10:00 İşsizlik

17/09 11:00 Bütçe dengesi

20/09 10:00 Tüketici güven endeksi

20/09 17:30 Merkezi yönetim borç stoku

24/09 14:30 Kapasite kullanım oranı

24/09 14:30 Reel kesim güven endeksi

27/09 10:00 Ekonomik güven endeksi

28/09 10:00 Giriş çıkış yapanlar

28/09 10:00 Dış ticaret dengesi

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DÜNYA

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13 EYLÜL PERŞEMBE TSİ

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JAPONYA 02:50 ÜFE YoY

JAPONYA 02:50 ÜFE MoM

JAPONYA 02:50 Çekirdek Makine Siparişleri MoM

JAPONYA 02:50 Çekirdek Makine Siparişleri YoY

ALMANYA 09:00 TÜFE MoM

ALMANYA 09:00 TÜFE YoY

FRANSA 09:45 TÜFE MoM

FRANSA 09:45 TÜFE YoY

İNGİLTERE 14:00 İngiltere Merkez Bankası Faiz Kararı

İNGİLTERE 14:00 İngiltere Merkez Bankası Varlık Alım Hedefi

EURO BÖLGESİ 14:45 ECB Gösterge Faiz Oranı

EURO BÖLGESİ 14:45 ECB Marjinal Faiz Oranı

EURO BÖLGESİ 14:45 ECB Mevduat Faiz Oranı

ABD 15:30 TÜFE MoM

ABD 15:30 Çekirdek TÜFE MoM

ABD 15:30 TÜFE YoY

ABD 15:30 Çekirdek TÜFE YoY

ABD 15:30 Haftalık İşsizlik Başvuruları

ABD 15:30 Devam Eden İşzilik Başvuruları

ABD 17:30 EIA Doğalgaz Stok Değişimi

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14 EYLÜL CUMA TSİ

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ÇİN 05:00 Perakende Satışlar YoY

ÇİN 05:00 Sanayi Üretimi YoY

JAPONYA 07:30 Sanayi Üretimi MoM

JAPONYA 07:30 Sanayi Üretimi YoY

JAPONYA 07:30 Kapasite Kullanımı MoM

EURO BÖLGESİ 12:00 Ticaret Dengesi

ABD 15:30 Perakende Satışlar MoM

ABD 16:15 Sanayi Üretimi MoM

ABD 16:15 Kapasite Kullanımı

ABD 16:15 İmalat Üretimi

ABD 17:00 İş Stokları

ABD 17:00 Michigan Üniversitesi Endeksi

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