FİNANS

TÜRKİYE VE DÜNYADA VERİ GÜNDEMİ

FİNANS HABERLERİ  | 14.09.2018 09:33 | Son Güncelleme

TÜRKİYE ------------------------------------------------------------------------------------------------ 14/09              10:00   Cari denge 17/09              10:00   Sanayi üretimi 17/09              10:00   İşsizlik 17/09              11:00   Bütçe dengesi 20/09              10:00   Tüketici güven endeksi 20/09              17:30   Merkezi yönetim borç stoku 24/09              14:30   Kapasite kullanım oranı 24/09              14:30   Reel kesim güven endeksi 27/09              10:00   Ekonomik güven endeksi 28/09              10:00   Giriş çıkış yapanlar 28/09              10:00   Dış ticaret dengesi ------------------------------------------------------------------------------------------------ DÜNYA ------------------------------------------------------------------------------------------------ 14 EYLÜL CUMA                       TSİ ------------------------------------------------------------------------------------------------ ÇİN                                          05:00 Perakende Satışlar YoY ÇİN                                          05:00 Sanayi Üretimi YoY JAPONYA                                07:30 Sanayi Üretimi MoM JAPONYA                                07:30 Sanayi Üretimi YoY JAPONYA                                07:30 Kapasite Kullanımı MoM EURO BÖLGESİ                    12:00 Ticaret Dengesi ABD                                        15:30 Perakende Satışlar MoM ABD                                        16:15 Sanayi Üretimi MoM ABD                                        16:15 Kapasite Kullanımı ABD                                        16:15 İmalat Üretimi ABD                                        17:00 İş Stokları ABD                                        17:00 Michigan Üniversitesi Endeksi  

TÜRKİYE
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14/09 10:00 Cari denge
17/09 10:00 Sanayi üretimi
17/09 10:00 İşsizlik
17/09 11:00 Bütçe dengesi
20/09 10:00 Tüketici güven endeksi
20/09 17:30 Merkezi yönetim borç stoku
24/09 14:30 Kapasite kullanım oranı
24/09 14:30 Reel kesim güven endeksi
27/09 10:00 Ekonomik güven endeksi
28/09 10:00 Giriş çıkış yapanlar
28/09 10:00 Dış ticaret dengesi
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DÜNYA
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14 EYLÜL CUMA TSİ
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ÇİN 05:00 Perakende Satışlar YoY
ÇİN 05:00 Sanayi Üretimi YoY
JAPONYA 07:30 Sanayi Üretimi MoM
JAPONYA 07:30 Sanayi Üretimi YoY
JAPONYA 07:30 Kapasite Kullanımı MoM
EURO BÖLGESİ 12:00 Ticaret Dengesi
ABD 15:30 Perakende Satışlar MoM
ABD 16:15 Sanayi Üretimi MoM
ABD 16:15 Kapasite Kullanımı
ABD 16:15 İmalat Üretimi
ABD 17:00 İş Stokları
ABD 17:00 Michigan Üniversitesi Endeksi

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