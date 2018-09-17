FİNANS

TÜRKİYE VE DÜNYADA VERİ GÜNDEMİ

FİNANS HABERLERİ  | 17.09.2018 09:21 | Son Güncelleme

TÜRKİYE ------------------------------------------------------------------------------------------------  17/09  10:00   Sanayi üretimi  17/09  10:00   İşsizlik  17/09  11:00   Bütçe dengesi  20/09  10:00   Tüketici güven endeksi  20/09  17:30   Merkezi yönetim borç stoku  24/09  14:30   Kapasite kullanım oranı  24/09  14:30   Reel kesim güven endeksi  27/09  10:00   Ekonomik güven endeksi  28/09  10:00   Giriş çıkış yapanlar  28/09  10:00   Dış ticaret dengesi ------------------------------------------------------------------------------------------------ DÜNYA ------------------------------------------------------------------------------------------------ 17 EYLÜL PAZARTESİ                       TSİ ------------------------------------------------------------------------------------------------ EURO BÖLGESİ                      12:00 Çekirdek TÜFE YoY EURO BÖLGESİ                       12:00 TÜFE YoY EURO BÖLGESİ                       12:00 TÜFE MoM ------------------------------------------------------------------------------------------------ 19 EYLÜL ÇARŞAMBA                     TSİ ------------------------------------------------------------------------------------------------ JAPONYA                                02:50 Ticaret Dengesi JAPONYA                               02:50 İhracat YoY JAPONYA                               02:50 İthalat YoY BİRLEŞİK KRALLIK              11:30 TÜFE MoM BİRLEŞİK KRALLIK              11:30 TÜFE YoY BİRLEŞİK KRALLIK              11:30 Çekirdek TÜFE YoY BİRLEŞİK KRALLIK              11:30 ÜFE MoM BİRLEŞİK KRALLIK              11:30 ÜFE YoY BİRLEŞİK KRALLIK              11:30 Çekirdek ÜFE MoM BİRLEŞİK KRALLIK              11:30 Çekirdek ÜFE YoY ABD                                       14:00 MBA Mortgage Başvuruları ABD                                       15:30 Konut Başlangıçları ABD                                       15:30 Konut Başlangıçları MoM ABD                                       15:30 İnşaat İzinleri ABD                                       15:30 İnşaat İzinleri MoM ABD                                       17:30 DOE U.S.

TÜRKİYE
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17/09 10:00 Sanayi üretimi
17/09 10:00 İşsizlik
17/09 11:00 Bütçe dengesi
20/09 10:00 Tüketici güven endeksi
20/09 17:30 Merkezi yönetim borç stoku
24/09 14:30 Kapasite kullanım oranı
24/09 14:30 Reel kesim güven endeksi
27/09 10:00 Ekonomik güven endeksi
28/09 10:00 Giriş çıkış yapanlar
28/09 10:00 Dış ticaret dengesi
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DÜNYA
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17 EYLÜL PAZARTESİ TSİ
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EURO BÖLGESİ 12:00 Çekirdek TÜFE YoY
EURO BÖLGESİ 12:00 TÜFE YoY
EURO BÖLGESİ 12:00 TÜFE MoM
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19 EYLÜL ÇARŞAMBA TSİ
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JAPONYA 02:50 Ticaret Dengesi
JAPONYA 02:50 İhracat YoY
JAPONYA 02:50 İthalat YoY
BİRLEŞİK KRALLIK 11:30 TÜFE MoM
BİRLEŞİK KRALLIK 11:30 TÜFE YoY
BİRLEŞİK KRALLIK 11:30 Çekirdek TÜFE YoY
BİRLEŞİK KRALLIK 11:30 ÜFE MoM
BİRLEŞİK KRALLIK 11:30 ÜFE YoY
BİRLEŞİK KRALLIK 11:30 Çekirdek ÜFE MoM
BİRLEŞİK KRALLIK 11:30 Çekirdek ÜFE YoY
ABD 14:00 MBA Mortgage Başvuruları
ABD 15:30 Konut Başlangıçları
ABD 15:30 Konut Başlangıçları MoM
ABD 15:30 İnşaat İzinleri
ABD 15:30 İnşaat İzinleri MoM
ABD 17:30 DOE U.S. Ham Petrol Stokları
ABD 17:30 DOE Cushing OK Ham Petrol Stokları
ABD 17:30 DOE U.S. Damıtılmış Petrol Stokaları
ABD 17:30 DOE U.S. Rafineri Kullanımı
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20 EYLÜL PERŞEMBE TSİ
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BİRLEŞİK KRALLIK 11:30 Perakende Satışlar MoM
BİRLEŞİK KRALLIK 11:30 Perakende Satışlar YoY ABD 15:30 Philadelphia Fed Endeksi 15 11,9
ABD 15:30 Haftalık İşsizlik Başvuruları
ABD 15:30 Devam Eden İşsizlik Başvuruları
ABD 17:00 Öncü Göstergeler
EURO BÖLGESİ 17:00 Tüketici Güveni
ABD 17:00 Devam Eden Konut Satışları
ABD 17:00 Devam Eden Konut Satışları MoM
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21 EYLÜL CUMA TSİ
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JAPONYA 02:30 TÜFE YoY
JAPONYA 02:30 Çekirdek TÜFE YoY
JAPONYA 02:50 Japon Yabancı Tahvil Alımları
JAPONYA 02:50 Japon Yabancı Hisse Senedi Alımları
JAPONYA 02:50 Yabancıların Japon Tahvil Alımları
JAPONYA 02:50 Yabancıların Japon Hisse Senetleri Alımları
JAPONYA 03:30 İmalat PMI
FRANSA 09:45 GDP QoQ
FRANSA 09:45 GDP YoY
FRANSA 10:15 İmalat PMI
FRANSA 10:15 Servis PMI
FRANSA 10:15 Bileşik PMI
ALMANYA 10:30 İmalat PMI
ALMANYA 10:30 Servis PMI
ALMANYA 10:30 Bileşik PMI
EURO BÖLGESİ 11:00 İmalat PMI
EURO BÖLGESİ 11:00 Servis PMI
EURO BÖLGESİ 11:00 Bileşik PMI
ABD 16:45 İmalat PMI
ABD 16:45 Servis PMI
ABD 16:45 Bileşik PMI

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