FİNANS

TÜRKİYE VE DÜNYADA VERİ GÜNDEMİ

FİNANS HABERLERİ  | 19.09.2018 09:16 | Son Güncelleme

TÜRKİYE ------------------------------------------------------------------------------------------------  20/09  10:00   Tüketici güven endeksi  20/09  17:30   Merkezi yönetim borç stoku  24/09  14:30   Kapasite kullanım oranı  24/09  14:30   Reel kesim güven endeksi  27/09  10:00   Ekonomik güven endeksi  28/09  10:00   Giriş çıkış yapanlar  28/09  10:00   Dış ticaret dengesi ------------------------------------------------------------------------------------------------ DÜNYA ------------------------------------------------------------------------------------------------ 19 EYLÜL ÇARŞAMBA                     TSİ ------------------------------------------------------------------------------------------------ JAPONYA                               02:50 Ticaret Dengesi JAPONYA                               02:50 İhracat YoY JAPONYA                               02:50 İthalat YoY BİRLEŞİK KRALLIK               11:30 TÜFE MoM BİRLEŞİK KRALLIK               11:30 TÜFE YoY BİRLEŞİK KRALLIK               11:30 Çekirdek TÜFE YoY BİRLEŞİK KRALLIK               11:30 ÜFE MoM BİRLEŞİK KRALLIK               11:30 ÜFE YoY BİRLEŞİK KRALLIK               11:30 Çekirdek ÜFE MoM BİRLEŞİK KRALLIK               11:30 Çekirdek ÜFE YoY ABD                                        14:00 MBA Mortgage Başvuruları ABD                                        15:30 Konut Başlangıçları ABD                                        15:30 Konut Başlangıçları MoM ABD                                        15:30 İnşaat İzinleri ABD                                        15:30 İnşaat İzinleri MoM ABD                                        17:30 DOE U.S.

TÜRKİYE

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20/09 10:00 Tüketici güven endeksi

20/09 17:30 Merkezi yönetim borç stoku

24/09 14:30 Kapasite kullanım oranı

24/09 14:30 Reel kesim güven endeksi

27/09 10:00 Ekonomik güven endeksi

28/09 10:00 Giriş çıkış yapanlar

28/09 10:00 Dış ticaret dengesi

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DÜNYA

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19 EYLÜL ÇARŞAMBA TSİ

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JAPONYA 02:50 Ticaret Dengesi

JAPONYA 02:50 İhracat YoY

JAPONYA 02:50 İthalat YoY

BİRLEŞİK KRALLIK 11:30 TÜFE MoM

BİRLEŞİK KRALLIK 11:30 TÜFE YoY

BİRLEŞİK KRALLIK 11:30 Çekirdek TÜFE YoY

BİRLEŞİK KRALLIK 11:30 ÜFE MoM

BİRLEŞİK KRALLIK 11:30 ÜFE YoY

BİRLEŞİK KRALLIK 11:30 Çekirdek ÜFE MoM

BİRLEŞİK KRALLIK 11:30 Çekirdek ÜFE YoY

ABD 14:00 MBA Mortgage Başvuruları

ABD 15:30 Konut Başlangıçları

ABD 15:30 Konut Başlangıçları MoM

ABD 15:30 İnşaat İzinleri

ABD 15:30 İnşaat İzinleri MoM

ABD 17:30 DOE U.S. Ham Petrol Stokları

ABD 17:30 DOE Cushing OK Ham Petrol Stokları

ABD 17:30 DOE U.S. Damıtılmış Petrol Stokaları

ABD 17:30 DOE U.S. Rafineri Kullanımı

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20 EYLÜL PERŞEMBE TSİ

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BİRLEŞİK KRALLIK 11:30 Perakende Satışlar MoM

BİRLEŞİK KRALLIK 11:30 Perakende Satışlar YoY

ABD 15:30 Philadelphia Fed Endeksi

ABD 15:30 Haftalık İşsizlik Başvuruları

ABD 15:30 Devam Eden İşsizlik Başvuruları

ABD 17:00 Öncü Göstergeler

EURO BÖLGESİ 17:00 Tüketici Güveni

ABD 17:00 Devam Eden Konut Satışları

ABD 17:00 Devam Eden Konut Satışları MoM

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21 EYLÜL CUMA TSİ

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JAPONYA 02:30 TÜFE YoY

JAPONYA 02:30 Çekirdek TÜFE YoY

JAPONYA 02:50 Japon Yabancı Tahvil Alımları

JAPONYA 02:50 Japon Yabancı Hisse Senedi Alımları

JAPONYA 02:50 Yabancıların Japon Tahvil Alımları

JAPONYA 02:50 Yabancıların Japon Hisse Senetleri Alımları

JAPONYA 03:30 İmalat PMI

FRANSA 09:45 GDP QoQ

FRANSA 09:45 GDP YoY

FRANSA 10:15 İmalat PMI

FRANSA 10:15 Servis PMI

FRANSA 10:15 Bileşik PMI

ALMANYA 10:30 İmalat PMI

ALMANYA 10:30 Servis PMI

ALMANYA 10:30 Bileşik PMI

EURO BÖLGESİ 11:00 İmalat PMI

EURO BÖLGESİ 11:00 Servis PMI

EURO BÖLGESİ 11:00 Bileşik PMI

ABD 16:45 İmalat PMI

ABD 16:45 Servis PMI

ABD 16:45 Bileşik PMI

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