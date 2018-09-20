FİNANS

TÜRKİYE VE DÜNYADA VERİ GÜNDEMİ

FİNANS HABERLERİ  | 20.09.2018 09:30 | Son Güncelleme

TÜRKİYE ------------------------------------------------------------------------------------------------  20/09  10:00   Tüketici güven endeksi  20/09  17:30   Merkezi yönetim borç stoku  24/09  14:30   Kapasite kullanım oranı  24/09  14:30   Reel kesim güven endeksi  27/09  10:00   Ekonomik güven endeksi  28/09  10:00   Giriş çıkış yapanlar  28/09  10:00   Dış ticaret dengesi ------------------------------------------------------------------------------------------------ DÜNYA ------------------------------------------------------------------------------------------------ 20 EYLÜL PERŞEMBE           TSİ ------------------------------------------------------------------------------------------------ BİRLEŞİK KRALLIK             11:30 Perakende Satışlar MoM BİRLEŞİK KRALLIK             11:30 Perakende Satışlar YoY                                               ABD                                       15:30 Philadelphia Fed Endeksi ABD                                       15:30 Haftalık İşsizlik Başvuruları ABD                                       15:30 Devam Eden İşsizlik Başvuruları ABD                                       17:00 Öncü Göstergeler EURO BÖLGESİ                   17:00 Tüketici Güveni ABD                                       17:00 Devam Eden Konut Satışları ABD                                       17:00 Devam Eden Konut Satışları MoM ------------------------------------------------------------------------------------------------ 21 EYLÜL CUMA                    TSİ ------------------------------------------------------------------------------------------------ JAPONYA                             02:30 TÜFE YoY JAPONYA                             02:30 Çekirdek TÜFE YoY JAPONYA                             02:50 Japon Yabancı Tahvil Alımları JAPONYA                             02:50 Japon Yabancı Hisse Senedi Alımları JAPONYA                             02:50 Yabancıların Japon Tahvil Alımları JAPONYA                             02:50 Yabancıların Japon Hisse Senetleri Alımları JAPONYA                             03:30 İmalat PMI FRANSA                               09:45 GDP QoQ FRANSA                               09:45 GDP YoY FRANSA                               10:15 İmalat PMI FRANSA                               10:15 Servis PMI FRANSA                               10:15 Bileşik PMI ALMANYA                           10:30 İmalat PMI ALMANYA                           10:30 Servis PMI ALMANYA                           10:30 Bileşik PMI EURO BÖLGESİ                  11:00 İmalat PMI EURO BÖLGESİ                  11:00 Servis PMI EURO BÖLGESİ                  11:00 Bileşik PMI ABD                                      16:45 İmalat PMI ABD                                      16:45 Servis PMI ABD                                      16:45 Bileşik PMI  

TÜRKİYE
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20/09 10:00 Tüketici güven endeksi
20/09 17:30 Merkezi yönetim borç stoku
24/09 14:30 Kapasite kullanım oranı
24/09 14:30 Reel kesim güven endeksi
27/09 10:00 Ekonomik güven endeksi
28/09 10:00 Giriş çıkış yapanlar
28/09 10:00 Dış ticaret dengesi
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DÜNYA
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20 EYLÜL PERŞEMBE TSİ
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BİRLEŞİK KRALLIK 11:30 Perakende Satışlar MoM
BİRLEŞİK KRALLIK 11:30 Perakende Satışlar YoY
ABD 15:30 Philadelphia Fed Endeksi
ABD 15:30 Haftalık İşsizlik Başvuruları
ABD 15:30 Devam Eden İşsizlik Başvuruları
ABD 17:00 Öncü Göstergeler
EURO BÖLGESİ 17:00 Tüketici Güveni
ABD 17:00 Devam Eden Konut Satışları
ABD 17:00 Devam Eden Konut Satışları MoM
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21 EYLÜL CUMA TSİ
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JAPONYA 02:30 TÜFE YoY
JAPONYA 02:30 Çekirdek TÜFE YoY
JAPONYA 02:50 Japon Yabancı Tahvil Alımları
JAPONYA 02:50 Japon Yabancı Hisse Senedi Alımları
JAPONYA 02:50 Yabancıların Japon Tahvil Alımları
JAPONYA 02:50 Yabancıların Japon Hisse Senetleri Alımları
JAPONYA 03:30 İmalat PMI
FRANSA 09:45 GDP QoQ
FRANSA 09:45 GDP YoY
FRANSA 10:15 İmalat PMI
FRANSA 10:15 Servis PMI
FRANSA 10:15 Bileşik PMI
ALMANYA 10:30 İmalat PMI
ALMANYA 10:30 Servis PMI
ALMANYA 10:30 Bileşik PMI
EURO BÖLGESİ 11:00 İmalat PMI
EURO BÖLGESİ 11:00 Servis PMI
EURO BÖLGESİ 11:00 Bileşik PMI
ABD 16:45 İmalat PMI
ABD 16:45 Servis PMI
ABD 16:45 Bileşik PMI

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