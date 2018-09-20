TÜRKİYE VE DÜNYADA VERİ GÜNDEMİ

TÜRKİYE

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20/09 10:00 Tüketici güven endeksi

20/09 17:30 Merkezi yönetim borç stoku

24/09 14:30 Kapasite kullanım oranı

24/09 14:30 Reel kesim güven endeksi

27/09 10:00 Ekonomik güven endeksi

28/09 10:00 Giriş çıkış yapanlar

28/09 10:00 Dış ticaret dengesi

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DÜNYA

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20 EYLÜL PERŞEMBE TSİ

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BİRLEŞİK KRALLIK 11:30 Perakende Satışlar MoM

BİRLEŞİK KRALLIK 11:30 Perakende Satışlar YoY

ABD 15:30 Philadelphia Fed Endeksi

ABD 15:30 Haftalık İşsizlik Başvuruları

ABD 15:30 Devam Eden İşsizlik Başvuruları

ABD 17:00 Öncü Göstergeler

EURO BÖLGESİ 17:00 Tüketici Güveni

ABD 17:00 Devam Eden Konut Satışları

ABD 17:00 Devam Eden Konut Satışları MoM

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21 EYLÜL CUMA TSİ

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JAPONYA 02:30 TÜFE YoY

JAPONYA 02:30 Çekirdek TÜFE YoY

JAPONYA 02:50 Japon Yabancı Tahvil Alımları

JAPONYA 02:50 Japon Yabancı Hisse Senedi Alımları

JAPONYA 02:50 Yabancıların Japon Tahvil Alımları

JAPONYA 02:50 Yabancıların Japon Hisse Senetleri Alımları

JAPONYA 03:30 İmalat PMI

FRANSA 09:45 GDP QoQ

FRANSA 09:45 GDP YoY

FRANSA 10:15 İmalat PMI

FRANSA 10:15 Servis PMI

FRANSA 10:15 Bileşik PMI

ALMANYA 10:30 İmalat PMI

ALMANYA 10:30 Servis PMI

ALMANYA 10:30 Bileşik PMI

EURO BÖLGESİ 11:00 İmalat PMI

EURO BÖLGESİ 11:00 Servis PMI

EURO BÖLGESİ 11:00 Bileşik PMI

ABD 16:45 İmalat PMI

ABD 16:45 Servis PMI

ABD 16:45 Bileşik PMI

