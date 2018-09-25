FİNANS

TÜRKİYE VE DÜNYADA VERİ GÜNDEMİ

FİNANS HABERLERİ  | 25.09.2018 09:35 | Son Güncelleme

TÜRKİYE ------------------------------------------------------------------------------------------------ 24/09       14:30        Kapasite kullanım oranı 24/09       14:30        Reel kesim güven endeksi 27/09       10:00        Ekonomik güven endeksi 28/09       10:00        Giriş çıkış yapanlar 28/09       10:00        Dış ticaret dengesi ------------------------------------------------------------------------------------------------ DÜNYA                               ------------------------------------------------------------------------------------------------ 25 EYLÜL SALI                                 TSİ ------------------------------------------------------------------------------------------------ JAPONYA                                 08:00 Öncü Göstergeler ABD                                         17:00 Richmond Fed İmalat Endeksi ABD                                         17:00 Conf.

TÜRKİYE

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24/09 14:30 Kapasite kullanım oranı

24/09 14:30 Reel kesim güven endeksi

27/09 10:00 Ekonomik güven endeksi

28/09 10:00 Giriş çıkış yapanlar

28/09 10:00 Dış ticaret dengesi

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DÜNYA

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25 EYLÜL SALI TSİ

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JAPONYA 08:00 Öncü Göstergeler

ABD 17:00 Richmond Fed İmalat Endeksi

ABD 17:00 Conf. Board Tüketici Güveni

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26 EYLÜL ÇARŞAMBA TSİ

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FRANSA 09:45 Tüketici Güveni

ABD 14:00 MBA Mortgage Başvuruları

ABD 17:00 Yeni Konut Satışları

ABD 17:00 Yeni Konut Satışları MoM

ABD 17:30 DOE U.S. Ham Petrol Stokları

ABD 17:30 DOE Cushing OK Ham Petrol Stokları

ABD 17:30 DOE U.S. Gasoline Stokları

ABD 17:30 DOE U.S. Damıtılmış Petrol Stokaları

ABD 17:30 DOE U.S. Rafineri Kullanımı

ABD 17:30 DOE Crude Oil Ongorulen Talep

ABD 17:30 DOE Gasoline Ongorulen Talep

ABD 17:30 DOE Distillate Ongorulen Talep

ABD 21:00 FOMC Faiz Kararı (Üst Bant)

ABD 21:00 FOMC Faiz Kararı (Alt Bant)

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27 EYLÜL PERŞEMBE TSİ

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ÇİN 04:30 Sanayi Karları YoY

ALMANYA 09:00 GfK Tüketici Güveni

EURO BÖLGESİ 12:00 Ekonomik Güven Endeksi

EURO BÖLGESİ 12:00 Tüketici Güven Endeksi

ALMANYA 15:00 TÜFE MoM

ALMANYA 15:00 TÜFE YoY

ABD 15:30 Ticaret Dengesi

ABD 15:30 Toptan Satış Stokları MoM

ABD 15:30 Yıllıklandırılmış GDP QoQ

ABD 15:30 Perakende Satış Stokları MoM

ABD 15:30 Kişisel Tüketim

ABD 15:30 Dayanıklı Tüketim Malı Siparişleri

ABD 15:30 Çekirdek PCE QoQ

ABD 15:30 Haftalık İşsizlik Başvuruları

ABD 15:30 Devam Eden Başvurular

ABD 17:00 Bekleyen Konut Satışları MoM

ABD 17:00 Bekleyen Konut Satışları YoY

ABD 17:30 EIA Doğalgaz Stok Değişimi

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28 EYLÜL CUMA TSİ

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BİRLEŞİK KRALLIK 02:01 GfK Tüketici Güveni

JAPONYA 02:30 İşsizlik Oranı

JAPONYA 02:50 Japon Yabancı Tahvil Alımları

JAPONYA 02:50 Japon Yabancı Hisse Senedi Alımları

JAPONYA 02:50 Yabancıların Japon Tahvil Alımları

JAPONYA 02:50 Yabancıların Japon Hisse Senetleri Alımları

JAPONYA 02:50 Sanayi Üretimi MoM

JAPONYA 02:50 Sanayi Üretimi YoY

JAPONYA 02:50 Perakende Satışlar MoM

ÇİN 04:45 İmalat PMI

FRANSA 09:45 ÜFE MoM

FRANSA 09:45 ÜFE YoY

FRANSA 09:45 Tüketici Harcamaları MoM

FRANSA 09:45 Tüketici Harcamaları YoY

FRANSA 09:45 TÜFE MoM

FRANSA 09:45 TÜFE YoY

ALMANYA 10:55 İşsizlikteki Değişim (000's)

ALMANYA 10:55 İşsizlik Oranı

BİRLEŞİK KRALLIK 11:30 GDP QoQ

BİRLEŞİK KRALLIK 11:30 GDP YoY

BİRLEŞİK KRALLIK 11:30 Toplam İş Yatırımları QoQ

BİRLEŞİK KRALLIK 11:30 Toplam İş Yatırımları YoY

EURO BÖLGESİ 12:00 Çekirdek TÜFE YoY

ABD 15:30 Çekirdek PCE YoY

ABD 15:30 Kişisel Gelirler

ABD 15:30 Kişisel Harcamalar

ABD 15:30 Reel Kişisel Harcamalar

ABD 15:30 Çekirdek PCE MoM

ABD 16:45 Chicago PMI

ABD 17:00 Michigan Üniversitesi Endeksi

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